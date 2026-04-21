Carina Lion: “El rol de la escuela sigue siendo el de la esperanza, el de dar futuro, pero no un futuro distópico sino un futuro con posibilidades”

“¿Por qué y para qué enseñamos?”, indagó Patricio Zunini para dar inicio a un nuevo episodio del podcast de la solución integral educativa Ticmas y plantear el desafío de pensar “objetivos, fines, políticas, tecnología, el futuro de un país.”

En este nuevo encuentro se sumó Carina Lion quien se especializa no solo en entender y analizar la educación sino también en formar a formadores y ejercer la docencia en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras.

Lion además fue directora general de UBA XXI y del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires y también es desarrolladora de videojuegos educativos.

Educación e IA ¿cuál es el rol del docente?

Los alcances de la inteligencia artificial en las aulas y los trayectos educativos parecen tener límites difusos o tan ambiciosos que rozan la distopía, la pregunta que surge tanto en las academias como en el proceso de aprendizaje es cuál es el rol del docente en este nuevo contexto.

“Vivimos entre distopías y estamos creciendo entre series distópicas y hoy distinguir qué es distópico, qué es utópico y qué es realidad cada vez es más confuso”, aseguró la especialista. Y destacó que hoy el valor del docente está en “Lo vincular, lo relacional, lo emocional, pero también la personalización vista desde otro lugar, porque nosotros tenemos datos de contexto, historias familiares, hay algo que la escuela hace, y que los docentes hacemos, que contextualiza que todo lo que viene del dato algorítmico”

Carina Lion en el podcast de Ticmas

Y agregó: “Cuando pensamos en la personalización muchas de estas herramientas alientan el rendimiento y hay algo que se denomina discriminación algorítmica, que le da más a los que más saben, a los que más rápido van, a los que mejor rinden y creo que ahí hay que hacer una distinción primero entre rendimiento y aprendizaje. Que rindas bien no quiere decir que aprendas”.

“Una máquina no percibe la mentira, no percibe el metalenguaje, ni la ironía, ni el humor; creo que hay un montón de cuestiones que hoy hacen a la escuela y hacen a la humanización de ese vínculo que no pueden ser reducidas a un algoritmo. Más allá de que creo que da cuenta de un individualismo extremo y eso también es algo que es muy propio de la sociedad hoy, ya no es distópico, vivimos en una sociedad selfie donde nos miramos el ombligo, donde nos cuesta cada vez más conversar con otros, donde muchas veces tampoco nos preocupamos o nos tomamos el tiempo de entender la perspectiva del otro, donde los mismos algoritmos nos van encerrando en una burbuja de filtro en la que nos gusta escuchar lo que nos gusta escuchar y todo aquello que nos disgusta lo dejamos de lado”, reflexionó.

Educar y socializar

La pandemia del COVID- 19 dejó grandes preguntas con respecto a aquellos niños que no tuvieron el espacio de contención presencial de la escuela, una de las preguntas que surgen es ¿qué es lo que se puede esperar de este aislamiento al que invita el uso no guiado de la inteligencia artificial?

“Tampoco quiero dejarle a la escuela solo el lugar de la socialización, pero sí creo que es un rol fundamental. Sobre todo se vio en el nivel inicial, en los chicos chiquititos, que les costaba volver a la escuela y tener una ronda, les costaba hablar porque estuvieron con barbijo mucho tiempo. Y me parece que sí cumple un rol de socialización, un rol de encuentro, un rol de pautas, un rol de normas, un rol de bordes, de límites que la tecnología no tiene, porque estamos todo el tiempo conectados, porque el tiempo de ocio ya es un tiempo colonizado también por las tecnologías”, resaltó Carina Lion.

Y agregó: “Porque lo otro que me preocupa es no solo la individualización extrema, sino la homogeneización extrema. Si estamos generando, o estas herramientas no terminan generando más homogeneidad y borran la diversidad. También qué pasa con quienes quedan afuera de la inserción profesional, a partir de todo lo que está trayendo estas nuevas herramientas. Me parece que el rol de la escuela sigue siendo el de la esperanza, el de dar futuro, pero no un futuro distópico, sino un futuro con posibilidades.”

Construir conocimiento

“Creo que hay una confusión muy fuerte entre información y conocimiento, que lo que circula en la inteligencia artificial o como respuesta de la inteligencia artificial generativa, o en los libros, sigue siendo información, y que la construcción de conocimiento exige una mediación y una puesta en valor de esa mediación en relación con el esquema cognitivo que tengas. Cuando esa mediación no está, no construís conocimiento y no construís aprendizaje”, explicó la Dra. en Educación.

También planteó la preocupación del uso de la inteligencia artificial para el diagnóstico sin pasar por una mediación, como ocurre en muchos casos con las consultas psicológicas que adolescentes, jóvenes y adultos hacen a la IA.

Carina Lion

“Hay algo en el aprendizaje, a diferencia del rendimiento, que exige mediación, exige simbolización, exige abstracción, exige separar la experiencia de la reflexión respecto de la experiencia, exige autorregulación. Esto es una capacidad metacognitiva de poder decidir la gestión del tiempo, a qué le dedicas más, a qué le dedicas menos. Y todo eso es un aprendizaje y no es rendimiento. Y hay que trabajarlo en la escuela, y esto no te lo da una herramienta de inteligencia artificial.Esto es sudor y lágrimas, esto es esfuerzo, esto es trabajo, y es también entender dónde hay que poner el foco”, aseguró.

La creatividad de pensar distinto

“¿Qué va a ser creativo en los próximos años?”, reflexionó Lion y señaló: “Porque hablamos mucho del pensamiento crítico, que cada vez se intelectualiza más y hay que darle también cuerpo y dato, que es pensar críticamente hoy. Y la otra cuestión que me está preocupando en relación con los usos, tanto de estudiantes como docentes, es la creatividad. Porque hay un momento en que la estética de la inteligencia artificial generativa empieza a ser la estética legítima.”

“Entonces empieza a legitimar un criterio estético que puede ser riesgoso, porque si la imagen que se consolida es la imagen de producto, que parece United Colors of Benetton, lo políticamente correcto, entonces ¿qué va a ser salir de la norma y qué va a ser creativo?”, planteó.

Y planteó: “Hay que tratar de entender por dónde van a venir esas vanguardias o esos movimientos contraculturales. Yo todavía no lo estoy viendo tanto, pero me parece que es una mirada que está buena tenerla. Y es cierto que en todas las épocas hubo este diálogo o esta dialéctica entre lo hegemónico y lo contra hegemónico, lo cultural y lo contracultural, pero también es cierto que esta vez estamos ante la presencia de una tecnología que es una metatecnología que está entrando en todas las verticales de la sociedad con una adopción hiper veloz. Entonces, ¿dónde queda esa fisura?”

“Frente a la pregunta de la adopción [de IA], tanto de estudiantes como de docentes, la contra pregunta que haría es, ¿estamos generando pensamiento divergente? ¿Estamos generando esa próxima juventud o generación que va a poder romper esquemas? ¿Cómo? ¿Dónde?”, reflexionó.

Evaluar hoy

“Evaluar es juzgar, es dar valor y entonces la pregunta sería, ¿a qué le damos valor hoy? Hay un reduccionismo, ya no un reduccionismo del algoritmo y del sesgo, sino un reduccionismo nuestro de pensar el aprendizaje como rendimiento, vos podés seguir evaluando rendimiento, pero ¿cómo evalúas evidencias de aprendizaje que vayan más allá del rendimiento, que permitan una transferencia lejana, largo plazo, etcétera?”, explicó Lion.

Y apuntó a diversificar la forma de evaluar con el uso de IA, y plantear también qué es lo que se puede hacer sin esta herramienta tecnológica donde la clave está en “no perder la condición humana”.

“El sentido de educar hoy es una pregunta complejísima, y creo que hay que construirlo colectivamente, pero ese sentido de educar no puede estar separado de cuestiones filosóficas, políticas y también cognitivas y didácticas”, destacó.

Y reflexionó: “Volver a enseñar en el afecto, en la empatía, en el cuidado del otro, en el encuentro de cuerpos amorosos, en poder entender que el otro tiene una perspectiva o algo interesante para decir esta conversación que nosotros tenemos, la tenemos porque vos pensás que yo puedo decir algo interesante y yo respondo porque pienso me vas a hacer una pregunta desafiante, hay un código, hay un código de empatía, hay un código de respeto, creo que estas cosas nos siguen generando querer hacer docencia”.