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El llamativo pedido de ayuda de Nicolás Behringer a sus seguidores a meses de consagrarse en La Voz Argentina

A pesar de su éxito en el programa, el cantante reveló que su estabilidad económica no está asegurada y busca respaldo en sus seguidores para afrontar un nuevo reto personal

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nicolás behringer la voz argentina
El drama inesperado de Nicolás Behringer tras su consagración en La Voz Argentina

Siete meses atrás, Nicolás Behringer impactó con su sonido y talento en el escenario de La Voz Argentina. El joven se consagró en el certamen y logró llevarse 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un auto 0 KM. Aún así, a menos de un año del mejor momento de su carrera, el cantante sorprendió a sus fanáticos al relatar el drama que vive y por el cual pide la ayuda de sus fans.

Familia, pronto se termina mi contrato de alquiler. Si alguien conoce por Capital alguna casa, idealmente dueño directo, me serviría el contacto. Los quiero”, escribió el joven de cara a sus 322 mil seguidores en Instagram.

El último ganador de La Voz Argentina pidió ayuda pública a sus seguidores porque, pese a los premios obtenidos y la visibilidad tras el certamen, enfrenta la expiración de su contrato de alquiler en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cantante busca de manera urgente una vivienda adecuada para él y su hermana menor, a quien cuida desde la muerte de su padre. Por eso difundió su situación en redes sociales, solicitando el apoyo solidario de su comunidad para asegurar un nuevo lugar donde residir.

Apenas cuatro meses antes, Behringer había alcanzado el punto más alto de su carrera televisiva y se proyectaba hacia un futuro profesional gracias al contrato discográfico y a recursos económicos relevantes. Sin embargo, la exposición mediática y los premios no le aseguraron estabilidad. El joven decidió utilizar parte del dinero ganado para atender necesidades personales urgentes y problemas de salud, anteponiendo su recuperación al consumo inmediato.

El posteo de Nicolás Behringer que da cuenta de su situación económica actual
El posteo de Nicolás Behringer que da cuenta de su situación económica actual (Instagram)

Tras abandonar las presentaciones en la vía pública, el artista pasó a realizar recitales en espacios más íntimos y eventos privados, aunque los ingresos han continuado siendo inestables.

El pedido activó muestras de apoyo y mensajes de aliento desde su entorno virtual. Diversos usuarios respondieron con sugerencias y contactos, ampliando la red de contención que Behringer ha construido desde su paso por La Voz Argentina.

Operaciones, salud y el destino de los premios de La Voz Argentina

El destino de gran parte de los premios recibió una orientación médica prioritaria. Behringer decidió vender el auto 0 km obtenido tras el certamen para costear una amigdalectomía, una septoplastía y la colocación de un diábolo en el oído, necesarias para su salud vocal y general. “El procedimiento es sencillo. Se me va a corregir el tabique y los cornetes, se me va a hacer un orificio en el tímpano, a ponerse un diábolo que es como un embudo para que mi oído pueda limpiar todo lo que tiene adentro hace tantos años y se me van a extirpar las amígdalas”, explicó al relatar la preparación para la intervención mediante un video en sus redes.

Nicolás Behringer, el último ganador de La Voz Argentina, sorprende al pedir ayuda en redes
Nicolás Behringer, el último ganador de La Voz Argentina, sorprende al pedir ayuda en redes

Previo a la operación, Behringer detalló síntomas crónicos que dificultaban tanto su bienestar diario como su desempeño musical: vértigos, sensación gripal, fiebre recurrente y tinnitus. El valor original de las cirugías ascendía a USD 10.000, aunque logró reducirlo a menos de dos mil por un acuerdo con el cirujano plástico.

El 3 de febrero de 2025 fue sometido con éxito a las intervenciones indicadas, comunicando la noticia a sus seguidores con una imagen desde la clínica y gestos de tranquilidad. El equipo médico explicó que las operaciones buscaban mejorar la respiración y eliminar las insuficiencias que afectaban la vida diaria del cantante, así como su capacidad para grabar dos álbumes que había escrito y que aguardaban la recuperación posoperatoria.

El ganador del reality de canta había vendido el auto que le dieron de premio para poder costear la operación (Video: Instagram)

La historia de Nicolás Behringer manifiesta un camino de dificultades y superación. El propio artista recordó que, cuando decidió aprender canto, muchos veían su meta casi imposible por sus limitaciones físicas, aunque la perseverancia transformó la adversidad en impulso. Su gratitud hacia la comunidad se hizo patente en cada avance y, en redes sociales, reconoció que el apoyo recibido fue fundamental para sostenerse durante el proceso.

Convertido en símbolo de resiliencia, Behringer pasó de la música callejera a escenarios profesionales, si bien la estabilidad económica sigue siendo un objetivo pendiente. Ahora, en recuperación y ante el nuevo reto habitacional, se apoya en el vínculo con sus seguidores para continuar adelante y proyectar el siguiente capítulo de su carrera.

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