Las ocho megatendencias que pueden transformar a la educación superior en las economías emergentes

Guillermina Benavides, investigadora del World Economy Forum

Crecer rápido, escalar, transformarse; son algunas de las palabras que surgen cuando se menciona la idea de economía emergente. Pero ¿qué ocurre cuando se piensa a las universidades desde esa perspectiva en un contexto donde las matrículas internacionales caen y dónde la inteligencia artificial pone en jaque ciertas cuestiones institucionales?

Durante el IFE Conference organizado por el Tecnológico de Monterrey, la vicepresidenta de Inclusión, Integridad y Cumplimiento de dicho grupo educativo, Jessica González de Cosio, dialogó con la profesora investigadora Fellow del World Economy Forum (WEF), Guillermina Benavides para poner el foco en la clave de la anticipación previa a la transformación a partir del estudio “Higher Education in Emerging Economies.”

“Buscamos impulsar una cultura con un enfoque preventivo y anticipatorio orientada a asegurar la continuidad institucional en un entorno en constante cambio, de creciente complejidad y mucha incertidumbre. Como institución tenemos claro que no basta con reaccionar y aprender únicamente de las mejores prácticas, es necesario dar pasos, anticiparnos, visualizar escenarios, comprender esas señales de cambio”, aseguró González de Cosio para presentar el trabajo que realizaron junto con WEF sobre las tendencias que transformarán a la educación superior internacional.

El mapeo latinoamericano

Luego de un año de trabajo en la búsqueda de documentación y registros de análisis de tendencias de organismos, corporaciones, empresas y organizaciones internacionales, Benavides destacó que pudieron detectar 120 evidencias; las cuales no todas se relacionaban directamente con la educación superior.

Jessica González de Cosioy Guillermina Benavides

Este primer gran mapeo, les permitió empezar a trabajar en discriminar aquello que podía aplicarse al foco hasta llegar a 40 tendencias. “Y ahí es donde empezó la segunda fase, que para mí fue la más rica de todo el proceso. Nos reunimos en cinco diferentes campos [en México] con alrededor de 35 o 40 personas en promedio. Les pedíamos primero que las analizaran y después que nos dijeran sus implicaciones principales. Cómo podían afectar a la educación superior, específicamente pensando en el contexto de América Latina o de las economías emergentes”, explicó la Dra en Trabajo Social de la Universidad de Texas en Arlington, y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Y reflexionó: “¿Por qué lo hicimos así? Porque nos dimos cuenta que, si bien había muchos reportes de riesgos y muchas identificaciones de tendencias en casa; todas están muy orientadas a países desarrollados. Y hay muy poco cuando hablamos de economías emergentes, con el caso de la educación superior en América Latina.”

Por ejemplo: “La población está envejeciendo, pero ¿cómo va a afectar esto a las sociedades latinoamericanas? A lo mejor no estamos en la misma fase de maduración de avance en esta tendencia. Habría que traducir eso a lo local“.

Las ocho megafuerzas de transformación

La transformación digital de la educación (más allá de la IA), el cambio climático y su impacto en las universidades, la reestructuración del financiamiento universitario, la inclusión y el bienestar estudiantil, los ecosistemas de innovación, el aprendizaje flexible a lo largo de la vida, la estabilidad social y el futuro del trabajo especializado son las ocho megafuerzas que impactan y transformaran a las universidades tal y como las conocemos hoy.

Ejes que a su vez se van desdoblando y abriendo nuevos universos. “El mapa es una herramienta para detonar una conversación estratégica al interior de la organización, cualquiera que lo utilice”, destacó Benavides y subrayó que el punto de partida siempre debe ser la pregunta introspectiva y honesta: “¿En dónde tenemos más influencia como grupo educativo o como universidad? Hay cosas en donde sí puedo tener una influencia específica, directa, y otras que a lo mejor es estar atento o incluso crear alianzas. “

“Muchas de las fuerzas ya las traemos todos en el radar, pero yo creo que no tanto la rapidez de la transformación. Y para mí la segunda gran sorpresa es que estamos en un umbral en donde podemos minimizar la polarización o podemos ampliar la polarización. ¿A qué me refiero? Aquellas universidades que como el Tec tiene recursos para invertir en ingeniería artificial, capacitar docentes, etc.; creo que podemos ser punta de lanza para grandes transformaciones educativas.”, resaltó la investigadora del WEF.

Y reflexionó: “El conocimiento ya está muy disponible para todos; ya no es el gran valor agregado que antes era, sino, ahora es cómo acompañamos a ese proceso educativo, ¿no? Entonces, es cuestionarnos realmente cuál es el rol de la universidad como tal.”

El rol del profesor en su nuevo escenario

En un presente donde la IA pone en jaque la evaluación y la integridad académica, Benavides destacó: “Creo que lo que tendríamos que preservar y cuidar es el rol del profesor. O sea, el profesor ahora se ha vuelto un actor central dentro del sistema universitario, porque lo que decíamos, el conocimiento ahí está, pero ahora el profesor es el que acompaña, el profesor es el que guía, el profesor sí cambió de rol, porque ya no es el que tiene el conocimiento, pero sí el que detona, el que pone el escenario para desarrollar competencias”.

Y agregó: “Les tenemos que enseñar a los estudiantes esta curiosidad por aprender, porque ahora todo está disponible, y muy probablemente, y esto es algo nuevo, se van a tener que reinventar a la mitad de su carrera.”

“Creo que tratar de institucionalizar ese pensamiento prospectivo y de largo plazo, organizacionalmente, yo pensaría que eso podría ser un primer paso. Lo segundo es estar cómodo con la incertidumbre, estar cómodo con el cambio acelerado, estar cómodo con a lo mejor me tengo que reinventar y que transitar, porque las universidades, yo normalmente les digo a mis alumnos cuando enseño que el corto, mediano y largo plazo no son conceptos fijos, son conceptos flexibles”, resaltó Benavides.

Entre las diferencias a destacar de la educación superior en latinoamérica con respecto al resto del mundo, la especialista señaló el tema de la seguridad al interior de los países, el cierre de fronteras, la alfabetización digital, la gobernanza y autonomía y las crisis de las democracias.