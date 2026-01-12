México

¿Habrá clases el 11 de enero? SEP confirma cambio de horario en algunos estados

Habrá algunos protocolos de atención debido al Frente Frío número 27

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

El regreso a clases SEP 2026 será este lunes 12 de enero para millones de estudiantes de educación básica en México.

Justo el retorno al ciclo escolar ocurre durante el frente frío número 27 y un notable descenso de temperaturas.

Ante este escenario, muchas familias tienen duda de saber si se cancelaron las clases en los estados más afectados.

La SEP no suspendió la actividad escolar, pero las autoridades estatales han confirmado la implementación de cambio de horario escolar.

De igual forma, se realizará la activación de protocolos especiales para proteger la salud de alumnos y personal.

Este regreso a las aulas ocurre bajo alertas por lluvias intensas, vientos y temperaturas inusualmente bajas en diversas regiones del país.

Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsiváis
Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsiváis

La SEP mantiene los horarios escolares regulares en buena parte del territorio, pero varias entidades han ajustado las entradas y salidas hasta 30 minutos, sobre todo en las zonas más afectadas por el frío.

SEP: qué estados cambian de horario

  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Coahuila

Puebla

En Puebla, la SEP local ha anunciado el horario invernal escuelas desde el 3 de noviembre de 2025 hasta el 27 de febrero de 2026, con entradas y salidas retrasadas media hora.

Tlaxcala

Por su parte, Tlaxcala determinó que, en el turno matutino, las actividades comenzarán a las 8:30 y terminarán a las 13:00, mientras el turno vespertino será de 13:30 a 17:30, abarcando 784 escuelas y 21 Centros de Atención Múltiple.

Querétaro

La segunda tormenta invernal de
La segunda tormenta invernal de la temporada impacta la Mesa del Norte con descenso térmico, posibles deslaves y riesgo de inundaciones. Crédito: Facebook/Esteban Villegas Villarreal

En Querétaro, la Secretaría de Educación estatal precisó que las primarias públicas y las escuelas indígenas tendrán clases de 8:30 a 12:30 en el turno matutino y de 14:00 a 18:00 en el vespertino.

Estas disposiciones están vigentes hasta el 20 de febrero.

San Luis Potosí

En San Luis Potosí, el horario invernal otorga una tolerancia de 30 minutos al ingreso matutino y adelanta la salida vespertina, vigente del 3 de noviembre al 21 de marzo, para proteger a los alumnos ante las bajas temperaturas.

Nuevo León

Según un comunicado de la Secretaría de Educación de Nuevo León, las clases continúan a pesar del frente frío 27, pero si la temperatura desciende por debajo de cero grados centígrados, la asistencia de los estudiantes de educación básica dependerá de la decisión de las familias, priorizando su seguridad.

Esta política aplica para todos los turnos y niveles, en escuelas públicas y privadas, e incluye la posibilidad de implementar enseñanza a distancia si resulta necesario.

Coahuila

Coahuila el protocolo ante frío extremo permite justificar la ausencia de los estudiantes en función del nivel y el horario: para preescolar y educación especial a falta se justifica a cero grados a las 8:00; en primaria, a menos un grado a las 7:00; y en secundaria, a menos dos grados a las 6:00.

Para el turno vespertino, las clases presenciales se pueden suspender si las bajas temperaturas persisten durante el día.

El protocolo coahuilense se desarrolla en tres fases: preparación (evaluación de instalaciones y comunicación de riesgos)

(Cuartoscuro/ARCHIVO)
(Cuartoscuro/ARCHIVO)
  • activación (reubicación de alumnos a zonas cálidas
  • suspensión de actividades al aire libre y supervisión en vestimenta e hidratación)
  • desactivación conforme mejore el tiempo.

CDMX, Veracruz y otros estados afectados

La Ciudad de México activó alertas naranja y amarilla por frío en siete alcaldías, con temperaturas de uno a seis grados centígrados durante las mañanas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó evitar exposiciones al aire libre, proteger la piel y extremar cuidados a grupos vulnerables.

En los estados del sureste —Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco—, se anticipan lluvias superiores a 250 milímetros, vientos fuertes e incluso nieve en zonas montañosas, según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

A nivel federal, las autoridades de Protección Civil y la SEP han instado a las familias a mantenerse informadas, ubicar refugios temporales y extremar precauciones para niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

