México

Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo inician los pagos de junio a los beneficiarios de preparatoria y cuánto dinero recibirán?

En 2026, el apoyo económico de 1,900 pesos se entrega cada dos meses a los participantes

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Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez se mantienen con incertidumbre ya que el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio no se ha dado a conocer.
Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez se mantienen con incertidumbre ya que el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio no se ha dado a conocer.

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez se mantienen con incertidumbre ya que el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio no se ha dado a conocer.

La política forma parte de los Programas para el Bienestar promovidos por el Gobierno de México y está dirigida a todas las personas que estudian el nivel bachillerato o profesional técnico bachiller en alguna institución pública.

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En 2026, el apoyo económico de 1.900 pesos se entrega cada dos meses a los participantes, utilizando la tarjeta del Banco Bienestar. Además, la distribución sigue un orden basado en la letra inicial de la CURP de cada titular.

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¿Cuándo inician los pagos a los beneficiarios de la Beca Benito Juárez?

Las autoridades del programa aún no han dado a conocer el calendario oficial de pagos, sin embargo, tomando en cuenta dispersiones pasadas, se espera que los beneficiarios de la Beca Benito Juárez comiencen a recibir su dinero a partir del lunes 15 de junio.

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Calendario tentativo de pagos de la Beca Benito Juárez

  • Lunes 15 de junio: apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 16 de junio: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 17 de junio: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 18 de junio apellidos con iniciales G.
  • Viernes 19 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 22 de junio: apellidos con iniciales M.
  • Martes 23 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 24 de junio: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 25 de junio: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 26 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)
La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)

¿Cómo puedo saber si ya me llegó el depósito?

El saldo se puede consultar a través de los cajeros automáticos del Banco Bienestar. Otra alternativa consiste en descargar la app del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta vinculada.

Asimismo, se puede utilizar el Buscador de Estatus accediendo a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y proporcionando la CURP. También existe la opción de comunicarse al 800 900 2000, donde se solicita ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para obtener información sobre el pago.

Impacto social de las Becas Bienestar

El impacto de las Becas para el Bienestar se proyecta como fundamental para garantizar el acceso a la educación en México durante los próximos años. El cierre de 2025 mostró un universo de 13 millones de beneficiarios de las tres principales becas educativas. La inversión superó los 128,000 millones de pesos.

La Coordinación Nacional de Becas concluye la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026 Crédito: X/@apoyosdelbbienestar

Del total de estudiantes respaldados, más de ocho millones recibieron la Beca Rita Cetina, mientras que otros cuatro millones fueron beneficiarios de la Beca Benito Juárez. Además, más de 40,000 jóvenes accedieron al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La meta para 2026 coloca a estos apoyos como un componente esencial en el sistema educativo nacional, con el objetivo de asegurar que toda la infancia y juventud mexicana permanezca en las aulas.

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