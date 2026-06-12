México

Un tigre de bengala y un cocodrilo: el hallazgo que desató operativo en residencial de Zapopan

La intervención, realizada en conjunto con la PROFEPA, resultó en el aseguramiento de seis ejemplares de especies protegidas. Las autoridades continúan con la investigación por posibles delitos contra la biodiversidad

Guardar
Google icon
La intervención, realizada en conjunto con la PROFEPA, resultó en el aseguramiento de seis ejemplares de especies protegidas. Las autoridades continúan con la investigación por posibles delitos contra la biodiversidad. Crédito: FGR
La intervención, realizada en conjunto con la PROFEPA, resultó en el aseguramiento de seis ejemplares de especies protegidas. Las autoridades continúan con la investigación por posibles delitos contra la biodiversidad. Crédito: FGR

Un tigre de bengala en un fraccionamiento residencial de Zapopan desencadenó un cateo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) que terminó con el aseguramiento de seis animales en peligro de extinción en el municipio jalisciense.

La denuncia fue recibida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Jalisco, quien remitió la información a la Fiscalía Federal en la entidad, solicitó iniciar la investigación y llevar a cabo la diligencia en mención.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, solicitó la diligencia de cateo para dicho predio, misma que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de peritos especializados de la institución y personal de la PROFEPA.

La intervención, realizada en conjunto con la PROFEPA, resultó en el aseguramiento de seis ejemplares de especies protegidas. Crédito: FGR
La intervención, realizada en conjunto con la PROFEPA, resultó en el aseguramiento de seis ejemplares de especies protegidas. Crédito: FGR

Dentro del inmueble, las autoridades localizaron y aseguraron seis animales: un tigre de bengala, dos loros reales, un perico dorado, un cocodrilo moreletii y una pitón bola. Todas esas especies están catalogadas en peligro de extinción conforme a la normativa ambiental federal.

PUBLICIDAD

El MPF mantiene abierta la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la biodiversidad y los que resulten del proceso. La tenencia de fauna silvestre protegida sin los permisos federales correspondientes constituye un delito grave en México.

¿Qué ocurrió con la fauna asegurada en estos cateos?

Cuando la FGR asegura fauna silvestre en peligro de extinción, los animales quedan bajo resguardo de instancias ambientales y ministeriales hasta que las autoridades determinan su origen y verifican si el poseedor contaba con permisos legales de tenencia.

La intervención, realizada en conjunto con la PROFEPA, resultó en el aseguramiento de seis ejemplares de especies protegidas. Crédito: FGR
La intervención, realizada en conjunto con la PROFEPA, resultó en el aseguramiento de seis ejemplares de especies protegidas. Crédito: FGR

El destino final de cada ejemplar depende de su estado de salud y de la capacidad de los centros de rescate disponibles. Sin embargo, las autoridades no han brindado más información al respecto.

El antecedente de Otumba: tigres, caballos y autos de colección

El operativo en Zapopan no es un caso aislado. El 1 de mayo de 2026, la FGR ejecutó otro cateo de mayor escala en una finca de la colonia Las Américas, en el municipio de Otumba, Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Marina.

Ese despliegue resultó en el aseguramiento de tres tigres —uno de bengala y dos blancos—, 12 caballos de carreras, tres venados, cuatro pavos reales, dos gallos kikiriki, un mono araña, un zorro y varios loros verdes. La variedad y el volumen de los animales encontrados apuntaron a una operación de tenencia ilegal de fauna exótica a escala considerable.

Entre los felinos asegurados se encuentran un tigres de bengala y dos blancos. Crédito: Especial
Entre los felinos asegurados se encuentran un tigres de bengala y dos blancos. Crédito: Especial

La finca de Otumba también albergaba 10 vehículos y motocicletas de alto cilindraje. Entre los coches destacó un Chevrolet Camaro SS del año 2002, edición 35 aniversario, cuyo valor en plataformas de subastas ha superado los USD 22.000 en años recientes.

Armas, una detenida y la investigación en curso

El cateo en Otumba arrojó además dos cargadores de arma y municiones almacenadas. Las autoridades pusieron todos los indicios bajo resguardo ministerial de forma inmediata.

Una mujer fue detenida durante el operativo y quedó a disposición de las autoridades para que se definiera su situación jurídica. Hasta el cierre de la información, la FGR no había precisado el delito que fundamentó la orden de cateo en ese predio.

Felinos asegurados en el predio cateado. Crédito: Especial
Felinos asegurados en el predio cateado. Crédito: Especial

La Secretaría de Marina proveyó seguridad perimetral durante toda la operación en Otumba. Los agentes ministeriales y los peritos ejecutaron la orden sin incidentes y con presencia de autoridades locales.

Un patrón que se repite en distintos estados

Los cateos en Zapopan y en Otumba muestran que la posesión ilegal de fauna silvestre protegida no se concentra en una sola región del país. La FGR registra casos en entidades tan distintas como Jalisco y el Estado de México, lo que revela la extensión del problema.

Todos los animales rescatados en ambos operativos quedaron bajo supervisión de instancias ambientales. Las carpetas de investigación permanecen abiertas y los procesos judiciales definirán las responsabilidades penales de los involucrados en cada caso.

Temas Relacionados

Animales exóticosCateoFGRNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo hacer un limpiador casero que elimina el moho y evita que regrese

El moho solo necesita un rincón para crecer y afectar la salud de la familia, pero controlarlo es más sencillo y barato de lo que parece

Cómo hacer un limpiador casero que elimina el moho y evita que regrese

José Ramón Fernández ve un Mundial 2026 para élites: “Hay un alejamiento de la gente pobre”

El periodista comparó la situación actual con la Copa del Mundo de 1986, y destacó que percibe una diferencia abismal en el ánimo colectivo

José Ramón Fernández ve un Mundial 2026 para élites: “Hay un alejamiento de la gente pobre”

Tras ser secuestrado rescataron al hijo de la diputada federal morenista Rocío López Gorosave en Baja California

También se llevaron a José Héctor Olivero Carabita quien lo acompañaba mientras ambos estaban en Punta Colonet

Tras ser secuestrado rescataron al hijo de la diputada federal morenista Rocío López Gorosave en Baja California

Sheinbaum exhibe video de Yolett Cervantes en el Mundial 2026 y frena rumores sobre su ausencia

Ante los rumores que cuestionaban si la ganadora había acudido a la ceremonia inaugural, la presidenta mostró un video grabado por la propia Yolett Cervantes

Sheinbaum exhibe video de Yolett Cervantes en el Mundial 2026 y frena rumores sobre su ausencia

Alicia Bárcena “es una mujer de primera”, así defendió Claudia Sheinbaum a la titular de Semarnat tras polémica por caso Mahahual

Actualmente, en varias zonas en México existen denuncias para frenar proyectos ambientales que ponen en riesgo los ecosistemas

Alicia Bárcena “es una mujer de primera”, así defendió Claudia Sheinbaum a la titular de Semarnat tras polémica por caso Mahahual
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mundial 2026 abre nueva oportunidad para los cárteles, advierte director de la DEA

Mundial 2026 abre nueva oportunidad para los cárteles, advierte director de la DEA

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de junio: matan a agente tras llamado por feminicidio

Sentencian a hombres que llevaba más de 900 kilos de marihuana ocultos entre sillas en un camión de mudanzas

Cae en Colima “El Chuy Roñas”, objetivo prioritario vinculado al Cártel de Los Mezcales

Joaquín El Chapo Guzmán manda mensaje a Claudia Sheinbaum en su nueva carta para las autoridades de EEUU

ENTRETENIMIENTO

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

Sasha Sokol reacciona ante los dichos de Charly López sobre su pasado con Luis de Llano

Alejandro Fernández estalla por críticas y explica por qué tenía la lengua verde en show

Deadmau5 felicita a México tras victoria en el partido inaugural del Mundial 2026

Belinda se siente orgullosa tras su show en el Mundial 2026: “Fue un momento histórico”

DEPORTES

José Ramón Fernández ve un Mundial 2026 para élites: “Hay un alejamiento de la gente pobre”

José Ramón Fernández ve un Mundial 2026 para élites: “Hay un alejamiento de la gente pobre”

Sheinbaum exhibe video de Yolett Cervantes en el Mundial 2026 y frena rumores sobre su ausencia

Sheinbaum aclara papel de Salma Hayek en inauguración del Mundial 2026: “No iba en representación de la Presidenta”

Guillermo Ochoa rompe el silencio tras quedarse en la banca en el partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica

¿Cuántos partidos se perderá César Montes en el Mundial 2026? Aguirre ya perfila a su reemplazo para enfrentar Corea del Sur