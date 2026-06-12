José Ramón Fernández ve un Mundial 2026 para élites: “Hay un alejamiento de la gente pobre”

José Ramón Fernández comparte su perspectiva sobre cómo el futbol nacional refleja la sociedad de México durante una entrevista con Carmen Aristegui. (Carmen Aristegui: YouTube)

La inauguración del Mundial 2026 convirtió al Estadio Ciudad de México en el centro de atención global, pero el ambiente en las tribunas también abrió un debate sobre quiénes pudieron acceder a la gran fiesta del futbol.

Aunque el inmueble lució lleno para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, las críticas por los elevados precios de los boletos cobraron fuerza tras el silbatazo inicial. Para muchos aficionados y analistas, la composición del público reflejó una realidad distinta a la de anteriores Copas del Mundo celebradas en el país.

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Uno de los cuestionamientos más contundentes provino de José Ramón Fernández, quien lamentó que gran parte de los seguidores habituales del futbol mexicano quedaran fuera del torneo.

“Hoy hay como un alejamiento de la gente pobre, de la gente que va al futbol. (Captura de pantalla ESPN)

Fernández también comparó la situación con la Copa del Mundo de 1986. “No es como en México 86, que el pueblo fue al mundial. Era feliz en el mundial. Y las calles se inundaban para ir al mundial”, recordó.

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La crítica fue más allá del precio de las entradas. “Hoy hay como un alejamiento de la gente pobre, de la gente que va al futbol, la gente que fue al Pumas, la gente que fue a ver al Cruz Azul, la gente que va al futbol. Normal, no va a ir al mundial”, agregó.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico fans inside the stadium REUTERS/Raquel Cunha

David Faitelson se suma a críticas por altos precios de la FIFA

En una línea similar, David Faitelson cuestionó el perfil de los asistentes que ocuparon las gradas del histórico estadio.

“Los aficionados que fueron ayer al Estadio Ciudad de México no son los mismos que asisten regularmente a los juegos de América o de Cruz Azul. Los altos precios de los boletos transformaron el escenario del antiguo Azteca en una ‘tribuna fresa’”, escribió en su cuenta de X.

Las declaraciones surgen en medio de múltiples controversias relacionadas con la venta de boletos, entre ellas precios elevados, problemas en la plataforma oficial de reventa, cancelaciones de entradas y el conflicto entre la FIFA y los propietarios de palcos del estadio.

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¿Quién es José Ramón Fernández?

José Ramón Fernández es el rostro que transformó el periodismo deportivo en México. Su nombre es sinónimo de un estilo combativo e independiente que desafió los monopolios mediáticos del siglo XX.

Con más de 50 años de trayectoria televisiva y la cobertura de decenas de Mundiales y Juegos Olímpicos, “Joserra” consolidó su escuela a través de plataformas icónicas como DeporTV, Los Protagonistas y, en su etapa más reciente, la cadena ESPN.

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El veterano cronista, que recientemente plasmó sus memorias en su libro El Protagonista (Grijalbo), sigue siendo un referente incómodo y fundamental para entender el deporte y la política en el país.

10 investigaciones y polémicas clave de su carrera

El caso “Cachirules” (1988): Lideró la investigación sobre la falsificación de edades en la Selección Sub-20, provocando la suspensión de México del Mundial de Italia 1990. Nacimiento del antiamericanismo : Creó una corriente de opinión crítica contra el Club América para contrarrestar el poder e influencia de Televisa. Guerra de derechos con Televisa: Mantuvo una férrea resistencia contra el monopolio televisivo por los derechos de transmisión de la Selección Mexicana. Fricciones y ruptura con David Faitelson: Protagonizó un mediático distanciamiento con su exalumno, agravado por acusaciones cruzadas tras la salida de este a Televisa. Desmentido sobre adicciones (2025): Negó rotundamente acusaciones públicas sobre un supuesto consumo de sustancias al final de su etapa en TV Azteca. Polémica revelación de acoso (2026): Documentó en su libro un presunto caso de conducta inapropiada cometido en el año 2000 dentro de su equipo. Salida de TV Azteca (2006): Su abrupto desplazamiento de la dirección de deportes marcó el fin de una era tras tensiones internas y cambios de alianzas. Críticas al Mundial 2026: Fiel a su estilo, cuestionó el ambiente y la organización previa de la Copa del Mundo en territorio mexicano. Insulto a la plaza de Morelia: Causó gran indignación local al calificar al equipo de Monarcas Morelia como un “equipo mugroso”. Incidente en Rusia 2017: Recibió fuertes críticas en redes sociales tras dar un polémico “zape” a un niño con Síndrome de Down durante una transmisión en vivo.