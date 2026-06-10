A qué hora cantará Shakira ‘Dai Dai’ para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

Nuevamente la colombiana es la encargada de cantar el himno de una Copa del Mundo - crédito Visuales IA

Shakira y Burna Boy cantarán Dai Dai por primera vez en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en CDMX, un acto programado para este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México antes del primer partido del torneo entre México y Sudáfrica.

La apertura en México será la primera de tres ceremonias inaugurales en esta edición de la Copa del Mundo, que también tendrá actos similares en Canadá y Estados Unidos.

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La ceremonia en el Estadio Ciudad de México comenzará a las 11:30, hora local, y las puertas abrirán cuatro horas antes. La recomendación para quienes tienen boletos es llegar temprano para participar en actividades exclusivas y en el entretenimiento previo al partido. También podrás ver el espectáculo desde las señales oficiales en tu televisión.

Shakira ensaya para su presentación en la inauguración (FB/@shakira)

Shakira aparecerá en el campo después de las 11:30 de la mañana y antes de las 12:05, horario estipulado para e que se retiren los artistas de la cancha.

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Sobre su participación en el Estadio Ciudad de México, Shakira se expresó en sus redes sociales: “Ha sido una semana de ensayo sin parar para nosotros, estamos listos!! No puedo esperar a veros a todos mañana en la ceremonia de apertura de @fifaworldcup”.

Se espera que la colombiana presente su canción junto a un amplio cuerpo de bailarines y músicos en escena.

Shakira también estará en el show de medio tiempo de la final

Las figuras presentarán un show de medio tiempo de la final del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación de Shakira no se limita a la inauguración. El domingo 19 de julio será una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo de la final junto a Madonna y BTS.

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Ese doble papel coloca a la cantante colombiana en dos de los momentos de mayor exposición del torneo.

En la inauguración también estarán Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Todos participarán en un espectáculo construido alrededor del álbum oficial del Mundial 2026.

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El evento en la Ciudad de México está planteado como una celebración de diversidad cultural y de música ante aficionados de distintas partes del mundo, según el texto fuente. La nota añade que el arranque del torneo busca unir deporte, cultura y una iniciativa solidaria.

Dai Dai marca el regreso de Shakira al entorno mundialista

Un viaje improvisado entre Medellín y Miami marcó el inicio del diseño del vestuario verde de Shakira en el video “Dai Dai" - crédito Shakira/YouTube - @gunnardeatherage/Instagram

El tema Dai Dai marca el regreso de Shakira al ambiente de los mundiales después de su ausencia en Rusia 2018 y Qatar 2022. La FIFA la presenta ahora como intérprete de una de las selecciones oficiales del álbum de la Copa del Mundo.

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La canción menciona a Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano, Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah, además de selecciones y países de distintas regiones: Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Sudáfrica, España, México, Japón, Corea y Países Bajos, según el texto fuente.

El coro funciona como una consigna multilingüe en la que “dai” significa “vamos” en italiano, de acuerdo con el texto fuente. Ese llamado se replica con “ikou” en japonés, “dale” en español, “allez” en francés y “let’s go” en inglés.

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Desde sus primeros versos, la letra se enfoca en resistencia personal y en el camino hacia la competencia, según el texto fuente. La traducción incluida en la nota dice: “Lo sabías desde el día en que naciste / Que perteneces aquí, a este lugar / Has sido así de valiente todo este tiempo / Lo que una vez te rompió te hizo fuerte”.

En paralelo al Mundial, Shakira ofrecerá una serie limitada de conciertos en Estados Unidos durante junio y julio como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, según el texto fuente. Después, en septiembre y octubre, encabezará 12 conciertos en Madrid en el Estadio Shakira, una instalación construida para su show que ya supera el medio millón de boletos vendidos.

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