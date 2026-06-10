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Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?

Los nipones vivieron una breve pretemporada en México, ahora se sitúan en Estados Unidos para seguir su concentración en Nashville, Tennessee

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio la bienvenida a la Selección de Japón previo al MundiaL 2026
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio la bienvenida a la Selección de Japón previo al MundiaL 2026 (X / Samuel García)

La Selección de Japón decidió no entrenar en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET) en Monterrey, debido a la inconformidad derivadas a las malas condiciones del césped. El cuerpo técnico nipón consideró que el estado de la cancha no cumplía con las exigencias necesarias para la preparación de su equipo y optó por evitar riesgos físicos para sus jugadores a pocos días de arrancar el Mundial 2026.

Tras esa decisión, la Selección de Japón reubicó su sesión de entrenamientos: primero a las canchas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y después a El Barrial, —centro de entrenamiento de los Rayados de Monterrey—.

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Aunque el gobernador de Nuevo León, Samuel García, recibió a los Samuráis Azules en el aeropuerto, su estancia en Monterrey duró muy poco tiempo y antes del inicio de la Copa del Mundo la delegación japonesa viajó a Nashville, Tennessee, Estados Unidos para continuar con su campamento.

¿Por qué la FIFA negó a Japón entrenar en el estadio Universitario?

Los jugadores de la selección durante un entrenamiento previo al Mundial en Monterrey. (AP Foto/Jorge Mendoza)
Los jugadores de la selección durante un entrenamiento previo al Mundial en Monterrey. (AP Foto/Jorge Mendoza)

El Estadio Universitario, casa de los Tigres de la UANL, debía de albergar los entrenamientos de la selección Japón, incluso de Suecia, de cara a su participación en el Mundial 2026, sin embargo el recinto nombrado “El Volcán” quedó excluido como campo de concentración a días previos a la fase de grupos.

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De acuerdo al vicepresidente deportivo, Carlos Valenzuela, la opinión de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) es que el estadio Universitario “no es apto para recibir a Japón y Suecia”, notificación que les llegó la noche del lunes 08 de junio, por lo que ambos equipos no utilizarían el inmueble los días 13 y 19 de este mes.

“Sí, pues más que sorpresa, venimos trabajando desde hace ocho meses con el proveedor avalado por la FIFA y con la misma FIFA, ellos son los que han venido al estadio y ellos son los que toman la decisión, declaró a los medios de comunicación

“Nosotros seguimos las indicaciones de la FIFA y seguimos las indicaciones de este proveedor. Nosotros podremos tener una opinión de cómo vemos nuestro estadio. Ellos tienen otra opinión y la opinión de ellos es que no es apto para recibir a Japón y Suecia", complementó Carlos Valenzuela.

Pese a la decisión del órgano rector, en Tigres aseguran estar “en la mejor disposición de poder apoyar y poder dar uso a nuestras instalaciones y seguir sumando como club”, afirmando que entre ambas partes existe una buena relación" sin importar la determinación impuesta a días del Mundial 2026.

¿Qué evaluó FIFA para negar entrenamientos en el estadio Universitario?

Afición de Tigres en la grada del estadio Universitario. REUTERS/Cristian De Marchena
Afición de Tigres en la grada del estadio Universitario. REUTERS/Cristian De Marchena

La decisión de la FIFA respondió a la evaluación del estado del campo, que no cumple con las condiciones exigidas para recibir a selecciones mundialistas. Aunque en la agenda original estaba previsto que Suecia entrenará el 13 de junio y Japón el 19 en El Volcán, ambas delegaciones fueron reubicadas a "El Barrial", —centro de entrenamiento de Rayados de Monterrey—, donde también se encuentra la base de la Selección de Túnez.

Reportes adicionales refieren que el rechazo de las instalaciones no fue una solicitud directa de las selecciones de Suecia y Japón, sino resultado de la revisión técnica de la FIFA y su proveedor especializado. En ese sentido, Carlos Valenzuela subrayó que el mismo proveedor del pasto se utiliza en la Liga de España y en el estadio Ciudad de México,

¿Japón regresará a Monterrey?

Sashiko Gals (camiseta de Japón 2026)
Playera de la Selección de Japón. (Instagram: @sashiko_gals)

La Selección de Japón regresará a Nuevo León para disputar su partido mundialista frente a la Selección de Túnez, el día 20 de junio desde el terreno de juego del estadio Monterrey. El duelo corresponde a la fecha número 2 del Grupo F, el cual consta de las selecciones de Japón, Países Bajos, Túnez y Suecia.

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