México

Sheinbaum exhibe video de Yolett Cervantes en el Mundial 2026 y frena rumores sobre su ausencia

Ante los rumores que cuestionaban si la ganadora había acudido a la ceremonia inaugural, la presidenta mostró un video grabado por la propia Yolett Cervantes

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La presidenta mostró un video grabado por la propia Yolett Cervantes durante su experiencia en el Mundial. En las imágenes, la joven aparece vestida con un traje tradicional de Tlaquilpa, Veracruz, elaborado por artesanas de su municipio.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las especulaciones surgidas en redes sociales sobre una supuesta ausencia de Yolett Cervantes Cuaquehua, la joven que recibió el boleto que originalmente le correspondía para asistir al partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reafirmó que desde un principio decidió no acudir al encuentro y ceder el lugar a una joven aficionada al futbol como parte de una decisión personal y de gobierno.

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“Es muy poca la gente que puede pagar un boleto con ese monto. Hay gente que lo puede pagar y qué bueno que fue al estadio. Pero creo que, como presidenta, mejor le doy el lugar a una persona que no hubiera podido asistir, que ama el futbol, particularmente a una joven”, expresó.

Sheinbaum recordó que comunicó esa determinación desde la primera ocasión que recibió la invitación oficial por parte de FIFA.

“El día que vino Gianni Infantino la primera vez a entregarme el boleto, le dije: ‘De una vez le digo, no voy a ir al estadio, lo voy a dar a una joven’”, señaló.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, posa con Yolett Cervantes Cuaquehua y la árbitro mexicana Karla García tras entregar un boleto a Yolett para el partido inaugural de la Copa Mundial 2026, el 11 de junio México-Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, México, 29 de mayo de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, posa con Yolett Cervantes Cuaquehua y la árbitro mexicana Karla García tras entregar un boleto a Yolett para el partido inaugural de la Copa Mundial 2026, el 11 de junio México-Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, México, 29 de mayo de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El video que presentó Sheinbaum para confirmar la asistencia

Ante los rumores que cuestionaban si la ganadora realmente había acudido a la ceremonia inaugural, la presidenta mostró un video grabado por la propia Yolett Cervantes durante su experiencia en el Mundial.

En las imágenes, la joven aparece vestida con un traje tradicional de Tlaquilpa, Veracruz, elaborado por artesanas de su municipio.

“Hola, amigos. Ya estoy lista para irme a la inauguración del mundial. Me puse mi traje típico. Este es el tradicional de Tlaquilpa, es hecho por las mismas artesanas del municipio”, relató.

Posteriormente, compartió su emoción al acercarse al estadio.

“Jamás imaginé que yo iba a estar en un mundial y más que nada representando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de mis sueños de pequeña hoy se va a cumplir”.
Claudia Sheinbaum sonríe frente a una bandera mexicana. Un recuadro muestra a una joven con camiseta de fútbol, dos hombres y otra mujer en un estadio lleno
Claudia Sheinbaum, en la imagen principal, confirma con un video la asistencia al Mundial de la joven que recibió su boleto, visible en el recuadro junto a Gianni Infantino y otras personas. (Gobienro de México)

El material también muestra a la joven dentro del inmueble mundialista e incluso en actividades oficiales relacionadas con la inauguración, donde convivió con representantes del torneo, entre ellos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El concurso que llevó a Yolett al Mundial

Yolett Cervantes obtuvo el premio principal del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, una dinámica impulsada meses antes para premiar a jóvenes aficionados mediante videos realizando dominadas con un balón.

La ganadora recibió acceso al partido inaugural del Mundial 2026, además de boletos para encuentros programados en Guadalajara y Monterrey.

Entrega de boletos para el Mundial 2026 a las mujeres deportistas que ganaron el concurso de la presidenta Claudia Sheinbaum
Entrega de boletos para el Mundial 2026 a las mujeres deportistas que ganaron el concurso de la presidenta Claudia Sheinbaum (Gobierno de México)

Sheinbaum sostuvo que la experiencia cumplió con el objetivo que buscaba desde el inicio: permitir que una joven aficionada viviera un momento histórico en representación de millones de mexicanos. “La joven que fue, la pasó de maravilla y nos representó muy bien a todas y a todos los mexicanos”, afirmó la presidenta.

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