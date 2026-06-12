Tras ser secuestrado rescataron al hijo de la diputada federal morenista Rocío López Gorosave en Baja California

La diputada Rocío López Gorosave del partido Morena dio a conocer la liberación de su hijo quien había sido secuestrado junto a un acompañante mientras laboraba en Ensenada, Baja California Foro: Facebook Rocío López

La noche de este jueves la diputada federal de Morena Rocío López Gorosave, dio a conocer que su hijo Erik Zertuche López y su acompañante fueron liberados tras ser secuestrados por un comando armado. La funcionaria publicó en sus redes sociales su agradecimiento público:

“Quiero reconocer el gran trabajo realizado por la Secretaría de Defensa Nacional, y demás fuerzas de seguridad y procuración de Justicia de los gobiernos de México y de Baja California, quienes al trabajar de manera coordinada y oportuna, hicieron posible que se encontraran con vida a mi hijo y a su compañero de trabajo, quienes fueron privados de su libertad el pasado miércoles.

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“Agradezco a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, a nuestra Gobernadora Marina del Pilar, así como a los titulares de la Fiscalía General del Estado, y demás corporaciones por su compromiso con la seguridad de las y los bajacalifornianos.

“De igual manera, me solidarizo con las familias de quienes han sufrido la desaparición de sus seres queridos, y reitero mi compromiso para -dentro de mis facultades y posibilidades- sumarme para que puedan regresar con bien a sus hogares, y que este delito sea erradicado totalmente de nuestro Estado y de nuestro país”.

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Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala liberan a una víctima de secuestro y detienen a tres individuos en un almacén durante una operación de rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un comando privó de la libertad a Erik Zertuche López, y a su compañero José Héctor Olivero Carabita en la delegación Punta Colonet, en el municipio de Ensenada, Baja California. El hecho ocurrió la noche del miércoles 10 de junio, cuando ambos regresan de un operativo en San Quintín.

El gobierno estatal confirmó la privación ilegal de la libertad de los dos trabajadores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) y aseguró que esa dependencia mantenía “plena colaboración con las instancias encargadas de la investigación”. La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) informó que desplegó acciones de búsqueda y localización en coordinación con otras autoridades.

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De acuerdo con la información disponible, Zertuche López y Olivero Carabita estaban en la zona en calidad de inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) cuando son interceptados por un grupo armado. El punto del ataque se ubicó a 122 kilómetros del puerto de Ensenada.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando las víctimas viajan en una unidad oficial del IMOS. Un grupo encapuchado y armado, integrado por hasta 15 personas y que se movilizó en tres vehículos, les cerró el paso, según los datos difundidos sobre el caso.

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Una ilustración conceptual muestra a una figura atada y cabizbaja, observada por encapuchados en una habitación oscura con símbolos de tiempo, dinero y confinamiento, evocando una atmósfera de profunda tensión psicológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los vehículos del grupo se mencionó una camioneta Cherokee Rubicon con neumáticos especiales para terracería. Tras la interceptación, el comando habría realizado dos disparos contra el vehículo oficial y luego sometió a los dos hombres para llevárselos.

Las edades de las víctimas se estiman en 34 y 46 años, respectivamente. Hasta el momento, no se detallan públicamente detenciones relacionadas con este caso ni el lugar al que habrían trasladado a los trabajadores.

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En el ámbito político, Erik Zertuche López es identificado como hijo de la diputada federal de Morena Rocío López Gorosave y del abogado Juan Antonio Sánchez Zertuche, vinculados históricamente al Partido del Trabajo (PT) en Baja California. La información disponible no precisa si el parentesco influyó en el móvil del plagio.

No se registró un posicionamiento de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sobre el caso, más allá de publicaciones sobre otros temas.

La trayectoria de López Gorosave dentro del gobierno estatal incluye su paso como oficial mayor en el gabinete de la mandataria, cargo que desempeña durante dos años, de 2021 a 2023. En este contexto, la confirmación oficial se limita a señalar la colaboración institucional y el despliegue de acciones de búsqueda.

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La FGE sostiene que, como parte de las diligencias, realizó trabajos de investigación y acciones operativas pero no detalló las líneas de investigación, ni especificó si el hecho se investiga como secuestro u otro delito.

Privan de la libertad a Erik Zertuche López y a José Héctor Olivero Carabita en Punta Colonet , Ensenada , la noche del miércoles 10 de junio .

El gobierno estatal confirma el hecho y el IMOS reporta colaboración con las instancias investigadoras.

La FGE informa que despliega acciones de búsqueda y localización en coordinación con otras autoridades.