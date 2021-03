“La hora de los genios”: el poder de la pasión

Robótica (Foto: Especial)

¿Cómo te sentirías si te dieran tiempo libre en tu institución para aprender acerca de cualquier cosa que quisieras? El único requisito sería que eso que te interesara aprender tendría que tener un impacto en la escuela, es decir, influenciar o inspirar a otros. ¿Cómo te sentirías? ¿Acerca de qué aprenderías? Eso les pregunté a los cientos de docentes que participaron de mi taller de La Hora de los Genios esta semana. Las respuestas fueron de lo más variadas: neurociencias, robótica, alimentación saludable, etcétera.

Cuando algo nos encanta, no tienen que empujarnos; eso que nos encanta, nos atrapa y nos impulsa hacia adelante. Por eso, increíble pensar que, con la cantidad de horas que pasan los chicos en la escuela, nadie les pregunte acerca de qué quieren aprender. Será que los alumnos no se motivan, ¿o podríamos pensar que lo que no los motiva es hacer siempre lo que el docente quiere que hagan, cuándo él quiere que lo hagan, en la manera en qué él quiere que lo hagan y dónde él quiere que lo hagan?

La autonomía lleva al compromiso, el control lleva a la obediencia. La escuela de hoy parece no tenerlo en cuenta. Con un sistema educativo que pone más el foco en la nota que en el aprender, hoy muchos alumnos van a la escuela y juegan al juego de ser alumnos: van a la escuela a aprobar. Lo que buscamos es que más que a aprobar, vayan a aprender. Más que a “aprobar” debemos permitirles a los chicos ir “a probar” y que de ese probar, surja la curiosidad y el aprender. La buena noticia es que hoy, en muchas aulas, de muchos colegios, de muchos países, hay un movimiento maravilloso que alienta a los estudiantes a explorar sus propias pasiones y a poner en juego su creatividad. Los alumnos están involucrados como nunca antes.

La Hora de los Genios es un proyecto que involucra cognitiva y emocionalmente a los chicos. Los alienta a desarrollar su creatividad y a encontrar su pasión. No poca cosa con tantos adultos que egresaron de sus escuelas sin saber qué les gustaba y que probablemente no estén hoy satisfechos con su presente laboral o profesional.

Dónde nace la Hora de los Genios

La Hora de los Genios tiene sus raíces en diferentes lados, pero está basada en una práctica que utiliza Google con sus desarrolladores. Google les permite a sus empleados utilizar un 20% de su tiempo en el trabajo, en proyectos que les interese, siempre que tengan el potencial de hacer crecer a la empresa. La idea es simple: al permitirles que se enfoquen en proyectos que despiertan su pasión, la productividad crece.

Te sorprenderá saber que muchos de los productos que usamos hoy salieron de este proyecto del 20%: Gmail, Google maps, Google docs, Google calendar, entre otros nacieron de esta iniciativa. Y esto no termina acá: hace muchos años atrás, William Mcknight era presidente y director general de la empresa 3M. Mcknight confiaba en la autonomía de sus empleados y decidió que el personal técnico de 3M podría dedicar un 15% de su tiempo a los proyectos que ellos decidiesen. En este tiempo fue cuando a Art Fry se le ocurrió la idea del papel que se puede pegar, el mundialmente conocido post-it.

Por suerte para muchos alumnos, los educadores, inspirados en esta iniciativa de darles tiempo a la gente para conectar con proyectos que los apasionaran, la hicieron suya y acuñaron el nombre de la Hora de los Genios (o Genius Hour, en inglés). Llevando la iniciativa al salón de clases, la Hora de los genios es un proyecto por el cual los docentes les permiten a sus alumnos trabajar en cualquier proyecto que deseen durante una hora a la semana en clase.

Todos los docentes, con mucha o poca experiencia, han tenido alumnos que no se encontraban a gusto en un formato de escuela tradicional. La hora de los genios es la oportunidad que nos permite trazar un camino hacia la motivación intrínseca: es decir, aprender porque quiero, porque me interesa esto que estoy aprendiendo. Cuando los alumnos tienen voz y pueden opinar acerca de su propio aprendizaje, se involucran más, crece su confianza y todo el proceso de aprendizaje se torna más interesante.

Las empresas en la actualidad no buscan personas “obedientes”, lo que necesitan son personas con iniciativa, que tengan creatividad y pongan pasión en aquello que hacen.

¿Cuánto tiempo dura la “motivación” de una nota? La nota es como un café. El efecto de la cafeína te ayuda a seguir un poco más, hasta que se acaba. Cuando la calificación se usa como factor motivacional externo, el alumno pierde el interés intrínseco por la actividad. Por el contrario, realizar una tarea que nos gusta puede generar nuestra propia recompensa intrínseca. Si lo que buscamos es mejorar la motivación intrínseca de nuestros alumnos, no debemos concentrarnos en sistemas de control externos. Las recompensas externas, como la nota:

- Atentan contra la motivación intrínseca

- Bajan el desempeño

- Aniquilan la creatividad

- Alientan los atajos, las trampas, o el comportamiento antiético

- Son adictivas

- Fomentan el pensamiento a corto plazo

¿Cómo motivamos a nuestros alumnos? No los motivamos. Generamos las condiciones que motivan, los inspiramos y los ayudamos a encontrar su propia motivación.

Los grandes motivadores intrínsecos: autonomía, maestría y propósito, son los que mueven a las personas y este tipo de proyectos, como La Hora de los Genios, apelan a esos tres grandes motivadores.

En La Hora de los Genios, los alumnos van a poder aprender lo que quieran acerca de un tema, área o material. ¡Lo que deseen! Tendrán que trabajar de manera individual, porque lo que apasiona a uno no necesariamente apasiona a otra persona. Es decir, cada proyecto debe conjurar la genialidad, creatividad y pasión de cada alumno.

No se trata de investigar en Wikipedia ni de cortar y pegar. Cada proyecto debe tener raíces. Esto implica que habrá que investigar, consultar, y esforzarse. El foco va a estar puesto en el proceso, no el resultado, por eso no se califica el proyecto, sino que le prestamos atención a otra parte importante del proyecto que es la documentación, el esfuerzo, el compromiso, el trabajo en el blog, en donde irán documentando sus avances.

El foco está en el viaje, no en el destino

Al comenzar con el proyecto, los alumnos se conectan con ellos a través de una serie de actividades de autoconocimiento propuestas por el docente para ver en qué piensan habitualmente, qué los inspira, que temas los apasionan. ¿Será, tal vez, algún tema relacionado a los derechos de los animales, la historia de los tik toks, algún hobby, salud y bienestar? Todos los temas son bienvenidos.

A través de una serie de recursos como pueden ser internet, artículos, la experiencia o reflexiones de personas, libros, películas, charlas, etc, los chicos, con la guía de su docente, comienzan a investigar. Todo esto será documentado un portafolio o blog, en donde, además de documentar sus avances, podrán trabajar con preguntas metacognitivas como:

- ¿Qué hiciste en la hora de los genios esta semana?

- ¿Qué aprendiste?

- ¿Te encontraste con algún problema?

- ¿Tenés alguna pregunta?

- ¿Qué cambió desde la última vez que conversamos?

- ¿Qué necesitás hacer/conseguir antes de la próxima hora de los genios?

El fin del proyecto, se da con una presentación delante de los compañeros o una audiencia como si fuese una charla TED, o presentación utilizando recursos como un Power Point, una demostración, video, etc. para mostrar cómo se han convertido en expertos.

Qué es un genio

Un genio es alguien que tiene un profundo conocimiento sobre algo. Es alguien que soluciona problemas, logra un impacto o puede dejar un legado al mundo. Trabajar la auto estima y la auto confianza será otro tema importante. Ninguna idea es demasiado pequeña. Lo que es obvio para uno puede no ser obvio para los otros. Como vemos, en La Hora de los Genios se ponen en acción numerosas habilidades y competencias que serán imprescindibles en la vida de nuestros alumnos:

- Habilidades de comunicación

- Capacidad de organización y planificación

- Perseverancia

- Capacidad para tomar decisiones

- Creatividad

- Desarrollo de la curiosidad

- Autoconocimiento

- Capacidad de aprendizaje, de adaptación, de liderazgo

- Creatividad

- Sensibilidad artística

- Y un nuevo concepto en educación: aprender del error. ¡Podemos aprender mucho de los fracasos!

A través de proyectos como La Hora de los Genios, suscitamos el placer por el aprendizaje, alentamos a nuestros alumnos a desarrollar la autonomía, la autodisciplina y potencialmente a que puedan auto gestionar sus propios aprendizajes.

Necesitamos empezar a avanzar y dejar el concepto de “las cosas siempre se hicieron así”, que es lo que en educación no nos deja avanzar. Debemos dejar atrás la idea de que el contenido es lo único importante. Necesitamos ofrecerles a los alumnos oportunidades para que desarrollen aquellas habilidades que los van a empoderar para poder aprender siempre, aun mucho después de su tiempo en nuestras aulas.

Laura Lewin es autora, capacitadora y especialista en educación. Es oradora TEDx y ha escrito numerosos libros, entre los cuales podemos destacar su más reciente libro, La Nueva Educación, de editorial Santillana (2020). Facebook: @LauraLewinOnline Instagram: @LewinOnline

