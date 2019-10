A diferencia de lo que sucede en casi todos los países de la región –Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay–, Argentina no cuenta con un sistema estadístico nominal. El SiniDE, que se aprobó en 2012, no se cumple en su totalidad. A fines del año pasado también se aprobó la Cédula Escolar Nacional, aunque todavía no hay mayores avances en su aplicación. En concreto, es imposible seguir la trayectoria escolar de cada estudiante.