Gobernar la escuela que viene: tres miradas latinoamericanas sobre alfabetización, política y cambio educativo

Carolina Franco participó en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

En el marco del Seminario de Innovación de Ticmas, en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tres referentes clave de la política educativa latinoamericana compartieron sus pensamientos sobre cómo gobernar sistemas educativos atravesados por transformaciones profundas, urgencias sociales y demandas crecientes.

Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires; Carolina Franco Giraldo, secretaria de Educación de Medellín; y Homero Meneses, secretario de Educación Pública de Tlaxcala, pusieron en diálogo tres experiencias distintas, pero vinculadas por problemas similares: alfabetización, formación docente, desigualdades y la dificultad de sostener políticas en el tiempo.

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Mercedes Miguel participó en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

La Ciudad de Buenos Aires y una apuesta integral para cambiar el rumbo

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel planteó una estrategia basada en planificación y coherencia sistémica. El eje es el plan “Buenos Aires Aprende”, una iniciativa a cuatro años que busca ordenar las políticas educativas en torno a objetivos claros.

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“El primer eje es lograr el nivel de aprendizaje de todos los niños y niñas de la ciudad con un foco muy prioritario en alfabetización en lengua, matemática y en bienestar socioemocional”, explicó.

Lejos de pensar la alfabetización como un aspecto aislado, la ministra insistió en un enfoque integral: “Hicimos una política que entendemos que tiene que ser 360°”. Según advirtió la Ministra, la alfabetización no va a funcionar si se toma un solo aspecto y se dejan de lado otros.

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Ese enfoque implicó múltiples transformaciones simultáneas: rediseño curricular, cambios en la formación docente (tanto inicial como continua), producción y distribución de materiales, y un sistema de evaluación sostenido. “Si no medimos, no conocemos dónde estamos y no se puede mejorar. No se puede mejorar lo que no se mide”, afirmó.

Según los datos presentados, esta articulación empieza a mostrar resultados: “después de 2 años, hemos tenido mejoras históricas en lengua y matemática, tanto en primaria como en secundaria”.

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Pero el desafío, reconoció, no es solo diseñar políticas, sino sostenerlas en su ejecución: “la complejidad es la planificación y la implementación estratégica”.

A eso se suma un componente que la gestión considera central: el bienestar socioemocional. “Para nosotros el bienestar socioemocional es una política pública obligatoria”, sostuvo

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Vinculándolo con problemáticas contemporáneas como el uso excesivo de pantallas y su impacto en la salud mental, la Ministra sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires empuja una agenda específica. “Trabajamos con expertos que nos ayudan a evidenciar el daño que genera el tiempo en pantalla”, explicó.

Homero Meneses participó en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas en la Feria del Libro

Medellín: cultura, lectura y una deuda que persiste

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Desde Colombia, Carolina Franco Giraldo presentó una experiencia marcada por el peso de la historia reciente de Medellín y el rol de la cultura como motor de transformación.

La ciudad fue designada como futura “capital mundial del libro” por la UNESCO, un reconocimiento que, según explicó, se apoya en dos pilares: la red de bibliotecas públicas y la tradicional Fiesta del Libro.

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“Se generó una dinámica de resiliencia en una ciudad marcada por un conflicto muy grande en la década de los ‘90”, señaló, destacando el papel de la lectura y el arte como herramientas de reconstrucción social.

Hoy, el desafío es profundizar esa política articulando las bibliotecas escolares con la red urbana: “la escuela debe jugar un papel fundamental” y “las bibliotecas deben estar alineadas a las nuevas maneras de la lectura, la escritura y la oralidad de nuestra ciudad”, afirmó.

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Sin embargo, el diagnóstico educativo es contundente. “Los niños en Medellín estaban con un nivel muy bajo en lectoescritura y en matemáticas”, reconoció.

“Muchas veces cada institución educativa traía su modelo pero las cosas no estaban cambiando”, señaló Franco Giraldo y remarcó que la problemática está agravada por un alto índice de deserción y una brecha que continúa hasta la educación media.

El diagnóstico se vuelve más crudo al mirar el nivel superior: “llegan estudiantes a la universidad con muy malos índices de lectura y escritura”, indicó. Frente a ese escenario, se implementaron programas específicos como “Todos aprendemos a leer” y “A leer en vivo”, junto con redes de formación docente.

A pesar de eso, Franco Giraldo se mostró optimista respecto al rumbo: la clave está en alinear todos los actores del sistema (escuelas, docentes, bibliotecas y políticas públicas) detrás de un mismo objetivo. “Consideramos que vamos a dar un salto importante en cuestión de dos años”, aseguró, subrayando además que los avances ya se están midiendo.

Los ministros de Medellín, Tlaxcala y Buenos Aires en el VII Seminario de Innovación Educativa de Ticmas (Jaime Olivos)

Tlaxcala: reformas, tensiones y un sistema en disputa

La intervención de Homero Meneses aportó una mirada más crítica, centrada en las tensiones estructurales del sistema educativo mexicano. Desde el inicio, contextualizó la escala del desafío: “¿Tlaxcala existe? Pues sí existe. Somos 1.340.000 habitantes, 371.000 estudiantes”.

Pero el foco estuvo en la formación docente, donde planteó un diagnóstico contundente: “En México tradicionalmente hemos ido hacia atrás en términos de formación docente”.

El problema, explicó, es la desconexión entre reformas y formación. “En la reforma curricular de 1993 se siguió formando a los docentes con programas de los ‘70. Hoy estamos con la Nueva Escuela Mexicana y seguimos formando por competencias en el modelo de 2017”. La conclusión es directa: “vamos en términos de formación docente una generación atrás”.

A esto se suma una limitación estructural: la centralización del sistema. “En México la rectoría de la educación está mandatada desde el ámbito Nacional”, señaló y agregó: “Los Estados solo ejecutamos y tenemos poco margen de maniobra para podernos adaptar”.

Esa tensión se profundiza cuando se intenta contextualizar políticas nacionales en realidades locales diversas. Según explicó Meneses, se dicta desde la Ciudad de México lo que se tiene que hacer en todo el país y se espera que cada Estado lleve los ejes fundamentales hacia su propio contexto.

Meneses también señaló la inestabilidad del sistema como un problema de fondo: “En este cuarto de siglo llevamos tres tipos de gobiernos con tres modelos educativos”. Esto implica que un joven que nació en el 2000 ha vivido tres procesos de cambio radical en el sistema educativo mexicano.

En ese contexto, el desafío no es solo pedagógico, sino profundamente político. Gobernar la educación implica, según planteó, desarrollar habilidades de gestión, negociación y comunicación para sostener el rumbo en medio de cambios constantes.

Entre la política y el aula: un desafío compartido

A pesar de las diferencias entre Ciudad de Buenos Aires, Medellín y Tlaxcala, las tres experiencias convergen en un punto: la transformación educativa no depende de una única decisión ni de una política aislada.

En CABA, la apuesta está en la integralidad y la evidencia. En Medellín, en la articulación entre cultura, territorio y escuela. En Tlaxcala, en la necesidad de revisar críticamente las estructuras que condicionan cualquier reforma.

Las tres miradas, con sus matices, exponen una tensión común en América Latina: cómo construir sistemas educativos que sean, al mismo tiempo, consistentes, adaptables y sostenibles.

Quizás la síntesis la aporte la propia Mercedes Miguel cuando define su rol: “me considero más una jardinera que una Ministra. Vamos plantando semillas”.

El desafío, entonces, no es solo sembrar, sino lograr que esas semillas encuentren condiciones para crecer, más allá de los cambios de gestión, las urgencias políticas y las diferencias estructurales, en cada aula de la región.