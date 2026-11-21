Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Masoud Pezeshkian quieren un mundo seguro para los autócratas: concretamente para ellos mismos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En febrero de 1945, Winston Churchill, Franklin Roosevelt y Joseph Stalin se reunieron en Yalta para decidir el futuro del planeta. Mientras sus ejércitos avanzaban hacia la victoria contra la Alemania nazi, los líderes de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron Europa en lo que se convertiría en los bloques comunista y capitalista. Los historiadores discrepan sobre si los Aliados podrían haber llegado a un acuerdo mejor, pero nadie duda de que aquella reunión fue histórica. A diferencia de la sesión fotográfica de esta semana en Shenzhen para Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

Descrita por algunos como la nueva Yalta, no es nada de eso. El presidente Trump, recién salido de la humillación sufrida en las elecciones de mitad de legislatura, quiere volver a parecer fuerte ante las cámaras. El déspota ruso, humillado por años de fracasos a la hora de conquistar a su vecino más pequeño, quiere codearse con auténticas superpotencias. Al líder chino le complace aparecer como el emperador cortés que da la bienvenida a su villa a unos extranjeros que no paran de discutir. Pero es poco probable que surja algo de fondo. La técnica de Trump de improvisar no influirá en Xi, que sigue un guion muy estricto.

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La verdadera noticia en materia de geopolítica es la colaboración cada vez más estrecha entre cuatro regímenes autocráticos y antioccidentales: China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Esto no es nada nuevo: el primer secretario de Defensa de Trump ya identificó esta amenaza en 2018. Tampoco se trata de una alianza formal, y sus miembros son muy diferentes. China es un coloso económico y tecnológico, como dejan claro los robots bailarines y los omnipresentes drones de reparto de Shenzhen. La economía de Rusia es de nivel medio; las de Irán y Corea del Norte son minúsculas. Irán es una teocracia; China y Corea del Norte son ateas, a menos que se cuente a Kim Jong-un. En Beijing, Moscú y Pyonyang, gobierna un solo hombre; en Teherán no está claro quién lo hace. Pero los cuatro regímenes comparten un interés fundamental: quieren un mundo seguro para los autócratas, concretamente para ellos mismos. Y mientras Trump debilita la amplia y profunda red de alianzas de Estados Unidos, los enemigos de este país se están ayudando entre sí en silencio.

La colusión más evidente es la militar. Cuando Rusia arrasa ciudades ucranianas, lo hace con tecnología de drones iraníes y componentes chinos. Los ingenieros iraníes estudian cómo Rusia perfecciona sus diseños mortíferos. Corea del Norte ha enviado unos 16 000 soldados a luchar y morir por Putin, a cambio de dinero en efectivo y tecnología militar. China no llega a prestar ayuda militar directa, pero está recopilando datos sobre el rendimiento de los drones rusos en combate —algo muy útil para una superpotencia que no ha librado una guerra seria desde 1979—. Mientras tanto, los misiles que Irán apunta contra las fuerzas estadounidenses en el Golfo pueden lanzarse rápidamente (gracias a los precursores químicos chinos para el combustible sólido) y con precisión (gracias a la inteligencia rusa y a los datos de los satélites chinos).

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La colaboración económica también se está intensificando. El comercio con China mantiene a flote a las otras tres economías. Los sistemas de pago chinos ofrecen formas de eludir las sanciones occidentales. Más del 95% del comercio de Rusia con China se realiza ahora en yuanes o rublos, frente a alrededor del 25 % de hace cinco años. El petróleo ruso fluye hacia China y Corea del Norte; el petróleo iraní se envía a China, en gran parte a través de una “flota en la sombra” de buques que eluden las sanciones y que ha crecido un 1.500% desde 2022. Los trabajadores norcoreanos se afanan en las fábricas rusas, aliviando la escasez de mano de obra provocada por el hecho de que Putin haya enviado a tantos rusos a una muerte segura en Ucrania.

Los diplomáticos del “eje” se apoyan mutuamente. Votan al unísono en la ONU, donde los vetos de Rusia y China bloquean cualquier medida seria para frenar las guerras de Putin. Los propagandistas del “eje” amplifican mutuamente sus narrativas en todas las pantallas y promueven historias que socavan las democracias occidentales.

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Quienes dudan de la importancia del “eje de la malicia” señalan que los intereses de los regímenes que lo componen a menudo no coinciden. Irán, Corea del Norte y Rusia son Estados rebeldes; China es mucho más cautelosa. Habiendo prosperado enormemente gracias a la globalización, no quiere que el orden basado en normas liderado por Estados Unidos sea sustituido por el caos. Desde hace tiempo ve con malos ojos la desestabilización de su entorno por parte de Corea del Norte. Y, a diferencia de Rusia, productora de petróleo, se ve perjudicada cuando la guerra de Irán contra Estados Unidos hace subir los precios del petróleo.

Sin embargo, aunque no siempre remen en la misma dirección, estos cuatro regímenes encuentran cada vez más formas de sacar partido de su antagonismo compartido hacia Estados Unidos. China puede soportar la molestia que supone el elevado precio del petróleo y ve una gran ventaja en que los portaaviones estadounidenses se queden atascados en el Golfo en lugar de patrullar el Pacífico. No quiere que Putin inicie una guerra más amplia en Europa —los europeos son clientes valiosos para los productos chinos—, pero le complace ver a Occidente empantanado defendiendo Ucrania con recursos que, de otro modo, podrían destinarse a apoyar a Taiwán. Y a medida que Putin estrecha sus lazos con Kim Jong-un, China se muestra menos dispuesta a reprender a Corea del Norte por sus provocaciones nucleares; Kim es experto en enfrentar a unos amigos contra otros.

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Existen precedentes de connivencia informal entre regímenes autoritarios geográficamente dispersos y culturalmente dispares. El más alarmante es el Eje original de la década de 1930. La Alemania fascista, Italia y Japón no se apreciaban entre sí, pero todos se sentían agraviados por las potencias dominantes. Alemania y Japón no lucharon codo con codo, pero al expandir sus imperios al mismo tiempo, plantearon a Occidente dos enormes retos a la vez, mejorando así sus propias posibilidades de victoria. Hoy en día, si China decide invadir Taiwán, hay muchas posibilidades de que Rusia, Irán o Corea del Norte provoquen una crisis simultánea en otro lugar, o en el ciberespacio.

El incómodo cuarteto

Esta analogía tiene sus límites. Putin, a pesar de los cientos de miles de muertes que ha causado, no es Hitler. Pero sería imprudente que las democracias actuales ignoraran la amenaza que plantea el «eje del mal». No parece probable que sus sistemas de gobierno cambien pronto. (Sus ciudadanos no tienen voz ni voto.) Cada día que pasa, sus hackers tienen acceso a herramientas de inteligencia artificial cada vez más potentes, y no está claro si las defensas de Occidente podrán seguirles el ritmo. Los sistemas autoritarios no son tan eficaces como las democracias liberales a la hora de generar riqueza, fomentar la innovación o permitir que su población tenga una vida digna. Pero cuando se alían, pueden hacer que el mundo sea más sombrío y peligroso. Las democracias deben reconocer el peligro para poder hacerle frente.

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