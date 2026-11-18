Flores junto a un cartel frente a la sede de Nvidia en Santa Clara, California (REUTERS/Manuel Orbegozo)

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En ciertos aspectos, se pareció a cualquier otra presentación de resultados de Nvidia de los últimos años. El fabricante de chips registró otro trimestre de crecimiento vertiginoso, con unos ingresos de 116 000 millones de dólares en los tres meses hasta octubre, más del doble que la cifra del año anterior. El beneficio operativo se disparó a un ritmo aún mayor.

Sin embargo, la llamada fue diferente a cualquier otra en la historia de Nvidia, pues fue la primera sin Jensen Huang, quien hasta hace unos días había sido la única persona al frente de la compañía desde su fundación hace tres décadas. La renuncia del Sr. Huang como director ejecutivo a última hora del 11 de noviembre, tras las revelaciones de sus relaciones extramatrimoniales con un presunto agente chino y un subordinado, sacudió el mundo de la inteligencia artificial. Se prohibió a los analistas preguntar sobre las circunstancias de su salida, y Harvey Jones, el recién nombrado presidente de la compañía, dijo poco sobre el proceso de elección de un nuevo director (aparte de que la junta no tenía intención de permitir que el Sr. Huang protagonizara el regreso que buscaba). En cambio, Colette Kress, directora financiera y directora interina de Nvidia, se centró principalmente en las cifras.

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Eso no bastará para disipar la preocupación de muchos inversores de que las perspectivas de Nvidia sean menos prometedoras sin su fundador estrella al mando. Aunque repuntaron en las operaciones posteriores al cierre tras la llamada, el precio de las acciones de Nvidia sigue un 7 % por debajo del nivel de la salida del Sr. Huang. Él desempeñó un papel fundamental en todos los aspectos de Nvidia, desde su proeza técnica y su cadena de suministro meticulosamente orquestada hasta su estrategia de relaciones públicas en Washington. ¿Hasta qué punto se verá afectada la empresa sin él?

Incluso antes de la salida del Sr. Huang, las amenazas para Nvidia iban en aumento. Desde el lanzamiento de Chat GPT a finales de 2022, ha generado 300.000 millones de dólares en flujo de caja libre gracias a sus chips de IA, y ha visto multiplicarse por diez su valor de mercado. Sin embargo, el precio de sus acciones se ha quedado rezagado con respecto al sector de los semiconductores desde principios de este año. Sus rivales se han estado acercando. El chip de IA más avanzado que fabrica actualmente AMD, un competidor de larga data, supera al de Nvidia en la ejecución de modelos, según Epoch AI, un grupo de investigación. Google, un importante cliente de Nvidia, también ha desarrollado procesadores de IA de alto rendimiento que cuestan mucho menos que los del líder del sector, y los está ofreciendo a otras empresas.

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El dominio de la capa de software de Nvidia, conocida como CUDA, también se ha ido erosionando. Es ampliamente utilizada por los creadores de modelos y solo funciona en los chips de Nvidia, lo que ha contribuido a mantener a los clientes cautivos. Sin embargo, Anthropic y Open AI han estado utilizando cada vez más chips de AMD, Google y otras compañías, gracias a los propios modelos que desarrollan estos laboratorios, que facilitan la reescritura de fragmentos de código para que se ejecuten en otros chips.

La salida del Sr. Huang agravará los problemas de Nvidia. Por ahora, la compañía goza de un gran impulso. Su cartera de pedidos probablemente se extiende hasta 2028, y en su conferencia telefónica sobre resultados, la empresa elevó su previsión de ingresos para el próximo año. Ha asegurado contratos por valor de cientos de miles de millones de dólares con sus proveedores, incluyendo memoria de alto ancho de banda, un recurso escaso. Además, sus ingenieros ya cuentan con planes técnicos para las próximas versiones de sus chips.

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Aun así, Nvidia se enfrenta a desafíos inmediatos. Una posible fuente de problemas podría provenir del interior de la propia empresa. No está claro cuánto tardará el consejo de administración en nombrar a un sucesor. Quienquiera que asuma el cargo casi con toda seguridad reestructurará el equipo directivo; el Sr. Huang tenía a su cargo directo a unos 60 ejecutivos. En consecuencia, la empresa corre el riesgo de sufrir un largo periodo de luchas internas y fuga de talento. Un empleado de alto nivel ya ha escrito al consejo para advertir de la pérdida de un talento insustituible si el Sr. Huang no es restituido en su puesto.

La geopolítica será otra fuente de problemas inmediatos. Estados Unidos lleva tiempo intentando limitar la cantidad de chips de última generación que acaban en manos chinas. A raíz del escándalo de espionaje que ha salpicado al Sr. Huang, es probable que los controles de exportación se endurezcan aún más. El 16 de noviembre, el Departamento de Comercio anunció nuevas normas que exigen a los operadores de centros de datos en varios países, incluida Malasia, obtener una licencia antes de comprar chips de IA avanzados para evitar que el acceso remoto se venda a empresas chinas. El Congreso estadounidense está considerando varias leyes destinadas a controlar aún más la venta de chips en el extranjero. Timothy Arcuri, de UBS, un banco, calcula que este tipo de normas podrían poner en peligro una décima parte de los ingresos de Nvidia. Y el constante ir y venir de investigaciones sobre si la empresa ha ignorado o incluso ayudado al contrabando de chips (lo que niega) agravará la situación.

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Otras amenazas para Nvidia derivadas de la salida del Sr. Huang tardarán más en manifestarse. Sus relaciones personales fueron vitales para ayudar a la empresa a consolidar su cadena de suministro. Nvidia depende especialmente de TSMC, un fabricante de chips de Taiwán, país natal del Sr. Huang. Los lazos que cultivó con esta empresa durante décadas han sido decisivos recientemente para garantizar que Nvidia asegure el suministro que necesita ante la escasez de capacidad de producción de chips de última generación. El exdirector también parece haber conseguido mejores acuerdos que sus rivales. SemiAnalysis, una firma de analistas, estima que Nvidia compra memoria de alto ancho de banda a SK Hynix, un proveedor surcoreano, con un descuento de aproximadamente el 20 % en comparación con rivales como AMD. Estos éxitos han impulsado los márgenes de Nvidia y podrían ser difíciles de replicar para su sucesor.

Muchos clientes de Nvidia también podrían verse afectados por su partida. Dado que los gigantes de la computación en la nube recurren cada vez más a chips personalizados, el Sr. Huang había estado impulsando un ecosistema alternativo de “neoclouds” para diversificar su base de clientes. Nvidia ha invertido directamente en ellas y ha ofrecido otras formas de respaldo financiero, como la garantía de comprar su capacidad excedente si la demanda no alcanza. Según las estimaciones de un analista, las neoclouds podrían representar hasta una cuarta parte de los ingresos de Nvidia. Muchos esperan que la Sra. Kress sea más cautelosa a la hora de financiarlas. El precio de las acciones de cinco neoclouds cotizadas ha caído un promedio del 20% desde la renuncia del Sr. Huang.

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El jefe de Nvidia, siempre con su característica chaqueta de cuero, era sin duda un visionario. Fue de los primeros en vislumbrar el potencial de los chips de Nvidia para la IA, y durante años invirtió en CUDA a pesar de las crecientes pérdidas y las quejas de Wall Street. La empresa que fundó, y otras que dependen de ella, sentirán su pérdida. Sus rivales se frotarán las manos de alegría.

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