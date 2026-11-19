Unos peatones pasan junto a una valla publicitaria del videojuego "Grand Theft Auto" antes del lanzamiento mundial de "GTA VI" en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 13 de noviembre de 2026. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Es de noche en Vice City, Leonida, una bulliciosa réplica digital de Miami, Florida. Jason y Lucía, dos delincuentes de poca monta, tienen un primer encuentro poco prometedor: se conocen mientras intentan robar el mismo coche. La relación tiene un comienzo accidentado —Lucía se presenta a Jason con un bate de béisbol—, pero pronto la pareja se da a la fuga juntos en el vehículo robado: compañeros en la vida y cómplices en el crimen.

Así comienza el videojuego más esperado de la historia, que se lanza el 19 de noviembre tras 13 años de rumores, filtraciones y retrasos. Algunos analistas predicen que “Grand Theft Auto VI” (" GTA VI") recaudará más de 3.000 millones de dólares en todo el mundo durante su primera semana. Esto lo convertiría no solo en el lanzamiento de videojuegos más taquillero de la historia, sino en el mayor debut de entretenimiento de cualquier género (superando a “Avengers: Endgame”, la película de superhéroes de Marvel que, según la mayoría de los indicadores, ostentaba el título desde 2019).

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Los jugadores que se quedaron despiertos hasta medianoche para jugar dijeron que la espera valió la pena. (Algunos habían registrado cuentas en Nueva Zelanda para acceder unas horas antes). " GTA VI" combina la acción y el humor irreverente de los títulos anteriores de la saga con una historia de amor sorprendentemente conmovedora, ambientada en un mundo asombrosamente realista. Ya ostenta la puntuación más alta de la historia en Metacritic, un agregador de reseñas. Los empleadores prevén una epidemia de " gripe GTA “, ya que los trabajadores se ausentarán por enfermedad para quedarse en casa jugando.

La expectación en torno a " GTA VI" está justificada, pero oculta un problema. A pesar del probable éxito comercial del juego, los desarrolladores se enfrentan a cada vez menos incentivos para crear algo similar. Un vistazo a las estadísticas sugiere que algo falla en la industria. Desde 2020, los cinco juegos más populares de PlayStation en Estados Unidos cada año pertenecen a tan solo ocho franquicias. Los tres primeros apenas han variado. “Fortnite” es relativamente nuevo, con nueve años de antigüedad. La franquicia “Call of Duty” tiene 23 años. " GTA " tiene 29 años, más que muchos de sus jugadores.

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La cultura de los videojuegos no solo se ha estancado en las consolas. En 2025, solo el 14 % del tiempo de juego en PC se dedicó a títulos lanzados ese mismo año, según datos de Steam, una tienda de videojuegos. En los últimos años, las diez franquicias más populares para PC han acumulado casi tanto tiempo de juego como las siguientes 100 000 juntas. Esta concentración en la cima representa “la mayor amenaza para los videojuegos tal como los conocemos desde hace 30 o 40 años”, afirma Mat Piscatella, exejecutivo del sector que ahora trabaja en Circana, una empresa de investigación de mercado.

¿Cómo es posible que la industria de los videojuegos se haya estancado tanto? Jugar a " GTA VI" deja claras las formidables barreras a las que se enfrentan los recién llegados al sector. El mapa del juego se extiende desde las vibrantes discotecas de Vice City hasta pantanos infestados de caimanes, todo ello meticulosamente poblado por un elenco de personajes excéntricos. Leonida cuenta con un sistema de transporte público y emisoras de radio dentro del juego; Jason incluso tiene una consola en la que se pueden jugar juegos dentro del juego. Cada detalle está recreado con un realismo casi fotográfico.

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Con la expansión de las posibilidades técnicas, desarrollar un videojuego se ha convertido en una tarea que hace que producir una superproducción de Hollywood parezca rápido y barato. A medida que los juegos se vuelven más grandes y con mejores gráficos, su producción requiere más personal. El primer “Call of Duty” (2003) menciona a 261 personas en sus créditos finales. El último, lanzado el mes pasado, incluye a 7060 (más que cualquier película de “Avengers”).

Raph Koster, veterano de la industria de los videojuegos, estima que el coste de desarrollar un juego de alta calidad se ha multiplicado por diez cada década desde mediados de los 90. Se dice que " GTA VI" costó más de mil millones de dólares, y eso se nota en cada detalle, desde el movimiento de la coleta de Lucia mientras corre por los tejados hasta la estela de la lancha motora de Jason mientras persigue un hidroavión. Un desarrollador comparó la creación del juego con la construcción de “una pirámide en el Everest”. (Al parecer, a medida que los presupuestos han crecido más que los de Hollywood, también lo han hecho los egos).

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Las empresas están respondiendo haciendo menos apuestas, pero de mayor envergadura. Xbox, la división de videojuegos de Microsoft, ha prescindido de algunos de sus estudios más pequeños para centrarse en títulos de éxito como “Call of Duty” y “Minecraft”. En lugar de arriesgarse con nuevos títulos, las editoras están convirtiendo éxitos ya existentes en juegos “como servicio” en constante evolución, según señala Niko Partners, una firma de investigación. Mientras que " GTA IV" (2008) era principalmente un juego para un solo jugador, con 25 millones de copias vendidas en cinco años, " GTA V " (2013) se ha convertido en una experiencia online sin fin, con 230 millones de copias vendidas en más de una década. A pesar de su antigüedad, la franquicia generó más de 800 millones de dólares el año pasado.

Incluso para las compañías con grandes recursos, entrar en la élite de los videojuegos se ha vuelto difícil. En 2024, Sony lanzó “Concord”, un juego de disparos como servicio con un presupuesto de nueve cifras, pero lo cerró a las dos semanas debido a la escasa demanda. A principios de este mes, Sony canceló otro juego de disparos, “Fairgames”, tras recibir críticas tibias. Los jugadores han invertido tanto tiempo y dinero en títulos como " GTA " y “Fortnite” —perfeccionando sus habilidades y comprando objetos dentro del juego— que cambiar a otro juego representa un coste muy elevado. Los mejores juegos como servicio se han ganado el apodo de “juegos agujero negro”, de los que los jugadores no pueden alejarse.

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Algunos creen que la inteligencia artificial podría revolucionar el mercado al permitir a los desarrolladores generar código, gráficos, música, etc., de forma más rápida y económica. Tim Sweeney, director de Epic Games, la empresa creadora de Fortnite, ha declarado que espera que la IA dé paso a una nueva era dorada de los videojuegos.

Aunque la IA reduce el coste de desarrollar software, está elevando el precio del hardware. La creciente demanda de memoria RAM por parte de los centros de datos ha provocado un aumento de precios conocido como el " apocalipsis de la RAM “. A principios de este año, PlayStation y Xbox subieron sus precios; ambas consolas cuestan ahora más que cuando se lanzaron hace seis años. Los analistas creen que la próxima generación de consolas podría costar más de 1000 dólares. Xbox está despidiendo a miles de trabajadores. “El futuro de Xbox es ahora una incógnita”, afirman Gareth Sutcliffe y sus colegas de Enders Analysis, una empresa de investigación.

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Todo esto podría significar que el futuro de los videojuegos se parezca más al pasado. En un mundo de consolas de 1000 dólares, los consumidores se decantarán por dispositivos de menor gama, como ordenadores y móviles económicos, afirma el Sr. Piscatella, quien señala que juegos como Fortnite y Minecraft se han diseñado para funcionar en cualquier ordenador. Nintendo ha dado en el clavo con su consola Switch, que, si bien carece de la potencia de procesamiento necesaria para ejecutar juegos como GTA VI, ha sido un éxito gracias a su portabilidad y bajo precio.

Los jóvenes se sienten atraídos por Roblox, una plataforma gratuita con millones de juegos sencillos creados por los usuarios. La IA facilita que pequeños equipos de desarrollo creen experiencias divertidas y económicas para la plataforma. Roblox anunció recientemente que dos de sus 20 juegos más populares, “Break and Steal an Egg” y “Huss Valley”, se crearon “casi en su totalidad” con IA .

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Para los jugadores más experimentados, estos títulos parecerán un paso atrás. La mayoría de los mejores juegos de Roblox parecen de hace 20 años. La última Switch de Nintendo tiene la potencia de procesamiento de una consola de la década de 2010. Sin embargo, a medida que la economía de lanzar nuevos juegos de primer nivel se complica y el público se decanta por dispositivos menos potentes, estos serán los juegos que la mayoría de la gente juegue. La década de gestación y el presupuesto multimillonario de " GTA VI" han creado una obra de entretenimiento única. Como reflexiona un personaje del juego: “Disfruta de esto, tío. Si esto fuera todo lo que hay ahora mismo, todo el tiempo, sería perfecto”.

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