Los acólitos de Barack Obama están llegando al poder (The Economist)

Guardar

Hace aproximadamente 18 años, los demócratas se reunieron en Denver para ungir a Barack Obama, senador de Illinois en su primer mandato, como su candidato presidencial. El ambiente era de euforia, quizás gracias a la abundante cantidad de alcohol consumida a gran altitud. “Nos reunimos en uno de esos momentos decisivos», dijo Obama. “Un momento en que nuestra nación está en guerra, nuestra economía está en crisis y la promesa estadounidense se ha visto amenazada una vez más». Del 12 al 14 de noviembre, aún disfrutando de sus recientes victorias en las elecciones de mitad de mandato, los demócratas volvieron a la Ciudad de la Milla de Altura para una miniconvención organizada por Majority Democrats, un grupo de centroizquierda. Los nuevos líderes del partido prometieron poner fin a una guerra impopular en Oriente Medio, bajar los precios y restaurar el sueño americano. Obama no estuvo presente, pero su influencia era innegable.

La campaña de Obama en 2008 destacó por muchas cosas; una de las más importantes fue la cantidad de jóvenes a los que inspiró. Desde la fallida candidatura presidencial de George McGovern en 1972, ninguna campaña había fomentado un idealismo juvenil tan grande en la izquierda. Estudiantes universitarios aprovecharon sus vacaciones de invierno para hacer campaña puerta a puerta en Dubuque y Davenport antes de las asambleas electorales de Iowa. Jóvenes de veintitantos años dejaron sus trabajos y se mudaron a Chicago para unirse a su incipiente campaña.

PUBLICIDAD

Esta red de millennials y jóvenes de la Generación X persiste, y su poder va en aumento. Al igual que Obama en 2008, no están dispuestos a someterse a sus mayores. Exvoluntarios de Obama lideran grandes ciudades, como Denver, y redactan leyes en las legislaturas estatales. En las elecciones de mitad de mandato, ganaron un escaño en el Senado de Texas (el inclusivo James Talarico) y la gobernación de Iowa (Rob Sand). Al menos un seguidor de Obama, Pete Buttigieg, está a punto de postularse a la presidencia (de nuevo). Comparten la sensibilidad de Obama, su impaciencia por el cambio y su optimismo sobre la unidad subyacente de Estados Unidos, o al menos su potencial de unidad. Pero en lo que respecta al fondo, también demuestran cuánto ha cambiado el partido de Obama.

En el corazón del país, en 2026, era difícil ignorar el eco de la frase más famosa del Sr. Obama, pronunciada en 2004, de que Estados Unidos no era una colección de “estados rojos y estados azules”, sino “un solo pueblo, todos jurando lealtad a las barras y estrellas, todos defendiendo los Estados Unidos de América”. Fue un argumento que resultó útil para los demócratas que intentaban atraer a los votantes de los estados republicanos. En 2008, el Sr. Talarico trabajó para registrar a sus compañeros universitarios para votar. En Denver, se lamentaba de “la política como un deporte sangriento; la política como acoso, humillación e insultos”. Tras ganar el escaño en el Senado en noviembre, parafraseó la frase del Sr. Obama diciéndoles a los texanos que no votaron por él: “Yo también seré su senador”.

PUBLICIDAD

El Sr. Sand, quien apoyó a Obama en las asambleas electorales de Iowa en 2008, evocó una unidad similar a la de Obama al hacer que la multitud en sus asambleas cantara “America the Beautiful”. Al final de la canción, el Sr. Sand les dijo a los demócratas en Denver, alguien del público generalmente estaba llorando. “Es la primera vez que recuerdan que han sido invitados a saber que no están de acuerdo con la gente, que los quieren de todos modos y que trabajan con ellos en persona”.

Algunos políticos van más allá. Josh Shapiro, ahora gobernador de Pensilvania, era representante estatal en 2007 cuando se convirtió en uno de los pocos políticos en apoyar a Obama desde el principio, por encima de Hillary Clinton; los discursos de Shapiro a menudo no solo imitan el mensaje pospartidista de Obama, sino también su cadencia. Jon Ossoff, senador de Georgia, no se ofreció voluntario para apoyar a Obama, pero adopta su característica toma de cámara de 2008: un plano de tres cuartos desde abajo, con Ossoff mirando hacia un futuro (presumiblemente brillante).

PUBLICIDAD

Si bien el ambiente recuerda al de Obama, las políticas a menudo no lo hacen. Los partidarios de McGovern —entre ellos Tom Daschle, quien más tarde se convertiría en líder de la mayoría demócrata en el Senado, y Bill y Hillary Clinton— se vieron influenciados por su derrota ante Richard Nixon. Los seguidores de Obama se han endurecido con la era Trump. El optimismo tecnológico del expresidente ha sido reemplazado por una desconfianza hacia las redes sociales, un rechazo a los centros de datos y el temor a un apocalipsis laboral en el sector de la IA . Aunque Obama hizo campaña en 2008 con la promesa de un sistema de salud universal —y, como presidente, aprobó Obamacare—, algunos demócratas ahora abogan por planes de “Medicare para todos” que van aún más allá. (Talarico prefiere “Medicare para todos”, una opción pública). Buttigieg se encuentra entre quienes piden la abolición del colegio electoral y la elección del presidente por voto popular.

El Sr. Obama también ha cambiado. Como figura más veterana del partido, ha apoyado a jóvenes izquierdistas como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el senador electo de Michigan, Abdul El-Sayed. En su libro de campaña de 2006, “La audacia de la esperanza”, rechazó los llamamientos de activistas del partido para “igualar la vehemencia y las tácticas agresivas de la derecha republicana”. Sin embargo, el año pasado, el Sr. Obama hizo campaña a favor de la Proposición 50, la medida electoral de California que permitió la manipulación partidista de los distritos electorales a mediados de la década, como respuesta a una provocación similar por parte de los republicanos en Texas. “Los cínicos llevan diez años en marcha”, explica David Axelrod, asesor de larga data del Sr. Obama. “Creo que la vehemencia y la ira que a veces expresa se deben a ese cinismo”.

PUBLICIDAD

El legado de los presidentes suele medirse por las guerras iniciadas o terminadas, las políticas aprobadas, los auges o las crisis económicas y, en el caso de Donald Trump, por los salones de baile construidos. Pero parte del legado del Sr. Obama reside en las personas a las que inspiró. Buffy Wicks, legisladora de California que fue la “empleada número 32” en la campaña de Obama en 2008, ha liderado el reciente giro a favor de la vivienda en el estado. Recuerda un discurso de despedida que pronunció ante sus simpatizantes y personal en Chicago al final de su mandato, justo antes de que el Sr. Trump asumiera la presidencia. “Si están decepcionados con sus representantes electos”, dijo, “tomen un portapapeles, recojan firmas y preséntense ustedes mismos a las elecciones”. Y así lo hicieron.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.