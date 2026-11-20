Ilustración The Economist: Nate Kitch

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En lo que a videojuegos se refiere, “Grand Theft Auto” (“GTA“) difícilmente podría ser más estadounidense. Lanzada el 19 de noviembre, la última entrega, ”GTA VI”, pone a los jugadores a sus anchas en Vice City, una caricatura rosa neón de Miami. Sus calles rebosan de influencers insoportables, paletos que luchan con caimanes y chicas con implantes de glúteos brasileños. Recorrerlas a toda velocidad y a tiros es como protagonizar tu propio delirio de Hollywood: una mezcla explosiva de “Scarface” y “Fast & Furious”.

Pero “GTA” no es una creación de Hollywood. Nació en Dundee, una ciudad escocesa famosa por sus mermeladas y el cómic Beano. Rockstar North, la empresa que desarrolla el juego, ahora pertenece a una compañía estadounidense. Sin embargo, su equipo de desarrollo, mayoritariamente británico, tiene su sede en Edimburgo, una ciudad que recuerda más a Minas Tirith que a Mar-a-Lago.

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Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo la mayor exportación cultural de Gran Bretaña. Desde autores victorianos hasta músicos de los años sesenta, los creadores británicos han tenido un don para reinventar la cultura estadounidense y cautivar al público estadounidense. Olvídense de políticos, militares y espías: esta es la verdadera relación especial. Mejor que vender hielo a los inuit, Gran Bretaña vende Estados Unidos a los estadounidenses.

Rockstar es solo el último en hacerlo. Otros incluyen a estrellas de rock reales. La apropiación del rock, rhythm and blues estadounidense convirtió a los Beatles y a los Rolling Stones en superestrellas. “Top Gun”, una película de los años 80 que fácilmente podría confundirse con propaganda estadounidense, fue dirigida por Tony Scott, un gurú de la publicidad de Tyneside. “American Idol” y “America’s Got Talent”, programas de telerrealidad que encarnan el sueño del mundo del espectáculo estadounidense, fueron ideados por productores británicos. Incluso los superhéroes estadounidenses suelen ser interpretados por actores británicos. Pensemos en Batman (Robert Pattinson), Spider-Man (Tom Holland) y Superman (Henry Cavill).

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Mientras que “Top Gun” celebra el machismo estadounidense, “GTA” es una sátira: una franquicia construida sobre la interpretación extremista del individualismo liberal. ¿Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad? ¿Para qué molestarse, cuando se puede tener dinero, consumo excesivo y el derecho inalienable a lanzar granadas a los peatones? Se les hace agua la boca con hamburguesas “de 40 000 calorías” que te dejan sin aliento. Los jubilados fornican en la “isla senil”. “Estoy viviendo el sueño, nena”, dice el protagonista de “GTA V”, “y ese sueño está jodido”.

A los estadounidenses parece no importarles. “GTA VI”, al igual que “GTA V” y “GTA IV” antes que él, bien podría ser el mayor lanzamiento de entretenimiento hasta la fecha. Los analistas calculan que recuperó los aproximadamente 1.500 millones de dólares que costó solo con las reservas. En pocas semanas, probablemente superará los 3.700 millones de dólares, en dinero actual, recaudados en taquilla por la trilogía de “Batman” de Christopher Nolan (otras historias estadounidenses contadas por un británico). La mayoría de las ventas serán a estadounidenses, encantados con la caricatura que Gran Bretaña ha pintado de ellos.

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Gran Bretaña está lo suficientemente cerca como para comprender a Estados Unidos y, a la vez, lo suficientemente lejos como para burlarse de él, como un pariente mayor descarado con aires de superioridad. Tomemos como ejemplo un discurso del rey Carlos III en la Casa Blanca. La mayoría de los líderes mundiales intentan halagar a Donald Trump. El jefe de Estado británico comparó el nuevo salón de baile del presidente con el intento británico de reconstruir (léase: incendiar) la Casa Blanca en 1814. Poco después, Fanny Trollope, escritora inglesa, recorrió la frontera estadounidense. Su libro de viajes de 1832, “Modales domésticos de los americanos”, emitía un juicio severo: “Preferiría infinitamente compartir el apartamento de un grupo de cerdos bien educados”. Los estadounidenses se enfadaron. Aun así, compraron su libro.

Al igual que otros aspectos de la relación especial, estas críticas culturales suelen ser unilaterales. Para los estrategas estadounidenses, Gran Bretaña es una pista de aterrizaje útil: una parada para tomar el té en ruta hacia el Golfo. Para los creativos estadounidenses, apuntar al mercado británico es como buscar centavos en lugar de libras. Además, la mayoría de los estadounidenses simplemente no piensan en Gran Bretaña. Quienes sí lo hacen, imaginan una tierra de dramas de época con actores reales, o un rincón de la cristiandad sumido en la sharia.

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Los británicos, sin embargo, están fascinados con Estados Unidos. Los estadounidenses dominan tanto las listas de éxitos como la taquilla británica. YouGov, una empresa de encuestas, incluye a cuatro estadounidenses en su lista de las diez celebridades que los británicos tienen más probabilidades de reconocer. Solo hay esa cantidad de británicos en el top 100 estadounidense. Como forasteros que durante mucho tiempo han estado obsesionados con Estados Unidos —una condición con la que The Economist simpatiza—, los británicos se encuentran en una posición privilegiada para celebrar sus triunfos y satirizar sus excesos.

No hay futuro en los sueños de Inglaterra

Para Gran Bretaña, la relación especial sirve como una valiosa fuente de evasión. ¿Para qué afrontar la banalidad de su propia decadencia cuando pueden reírse de lo absurdo de Estados Unidos? “GTA London”, un viaje nostálgico a los vibrantes años 60, fue una pequeña expansión del juego original de 1997. No habrá una versión actualizada. No se pueden tener persecuciones de coches a alta velocidad en un país que construye autopistas más lentamente de lo que Rockstar desarrolla videojuegos. Y una versión británica de la radio del juego, en la que celebridades de segunda fila presionan a aspirantes a estrellas del pop para que las inviten a sus fiestas de 16 cumpleaños, sería difícil de escuchar hoy en día.

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A pesar del sentimiento de superioridad que los británicos tienen sobre los estadounidenses, no pueden evitar fantasear en ese mundo. “GTA” se basa en esta disonancia cognitiva. Dan Houser, cofundador inglés de Rockstar, describió una vez “GTA” no como un retrato de Estados Unidos, sino de “la América que se vendió al mundo”. Al igual que el libro de Trollope, la franquicia es el veredicto de un forastero sobre el fracaso del país a la hora de estar a la altura de su imagen glamurosa. El mensaje de Rockstar es confuso. Estados Unidos es a la vez un experimento fallido y una fantasía seductora y desenfrenada. Vice City es un pozo negro, y el mejor escenario posible para un juego basado en la diversión y el amor por la libertad. El Sr. Houser personifica esta contradicción. Tras haber dedicado su carrera a burlarse de Estados Unidos, ahora ostenta la ciudadanía estadounidense.

¿Por qué Gran Bretaña es tan buena vendiendo Estados Unidos a los estadounidenses? Porque, en el fondo, el sueño americano también es británico.

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