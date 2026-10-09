Etiopía y Eritrea están al borde de otro conflicto

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El proyectil pasó zumbando y explotó. Hayelom Berhane resultó ileso, pero otros no tuvieron tanta suerte. El Sr. Hayelom (nombre ficticio) afirma que 21 civiles murieron en la explosión en Maychew, una ciudad al sur de la región de Tigray, en Etiopía, que fue bombardeada por el ejército federal el 29 de septiembre. Las fuerzas leales a los gobernantes de Tigray, el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), se retiraron poco después, como parte de una retirada ante el avance de las tropas gubernamentales. Desde entonces, se han desatado saqueos y actos de bandidaje en algunas zonas. «Existe un temor real entre la población de que [el ejército] no sea capaz de estabilizar la situación», afirma el Sr. Hayelom.

Cuando estalló la guerra en la región más septentrional de Etiopía el 23 de septiembre, el TPLF y varios grupos rebeldes aliados pasaron inicialmente a la ofensiva. Con la promesa de derrocar al gobierno federal de Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, realizaron incursiones en las regiones vecinas de Amhara y Afar. Sin embargo, la situación se ha vuelto en su contra con sorprendente rapidez. En los últimos días, el ejército etíope y las milicias aliadas han revertido los avances de los rebeldes y han progresado rápidamente por el sur de Tigray. El 4 de octubre, las fuerzas federales tomaron el control de Mekelle, la capital regional, expulsando a los líderes del TPLF de la que había sido su sede de gobierno durante décadas.

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En lugar de presagiar una guerra breve o contenida, los rápidos avances del gobierno podrían haber preparado el terreno para una confrontación mucho más peligrosa. Etiopía afirma que Eritrea, su vecino del norte, apoya a los rebeldes y que soldados eritreos participaron en los recientes combates en Afar. Desde entonces, las tropas eritreas han avanzado hacia Tigray, al menos hasta Adigrat e Idaga Hamus. El 7 de octubre, Etiopía exigió que abandonaran el territorio etíope de inmediato y, según informes, llevó a cabo ataques con drones contra tropas eritreas cerca de Idaga Hamus. Ambos países parecen estar ahora más cerca de un conflicto directo que en ningún otro momento desde 1998-2000, cuando libraron una guerra que causó decenas de miles de muertos.

El gobierno del Sr. Abiy considera a Isaias Afwerki, el dictador de Eritrea, un injerencista tanto en su propio territorio como en el Cuerno de África. Se cree que Eritrea ha suministrado armas y apoyo logístico al TPLF durante meses. También apoya a otras milicias rebeldes etíopes, en particular a los Fano de Amhara, que luchan contra el gobierno del Sr. Abiy desde 2023. El Sr. Isaias ha forjado fuertes lazos con Egipto, país que mantiene un conflicto con Etiopía por una gigantesca represa construida por esta última en el Nilo. El 4 de octubre, el presidente egipcio recibió al Sr. Isaias, junto con los líderes de Sudán y Somalia, en la ciudad de El Alamein. Acordaron coordinar esfuerzos militares y de inteligencia si el conflicto se extendía hasta las fronteras de Etiopía, según informaron fuentes egipcias a Reuters.

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No hace mucho, una coalición tan diversa contra el Sr. Abiy habría parecido impensable. Durante la anterior guerra de Tigray, que se prolongó de 2020 a 2022 y probablemente causó la muerte de cientos de miles de personas, Eritrea y el pueblo Fano lucharon junto al gobierno del Sr. Abiy contra el TPLF . Desde entonces, el primer ministro se ha distanciado de ellos. Los Fano lo acusan de favorecer a su propio grupo étnico, los Oromo. El Sr. Isaias teme que el Sr. Abiy codicie territorio eritreo, dadas sus reiteradas exigencias de acceso a los puertos eritreos del Mar Rojo. (El Sr. Abiy insiste en que lo buscaría pacíficamente). Etiopía también ha acogido a rebeldes eritreos.

El 20 de septiembre, el TPLF , el Fano y otros cinco grupos, incluido el Ejército de Liberación Oromo, anunciaron la formación de una alianza con el objetivo de derrocar al primer ministro. Funcionarios eritreos negaron cualquier participación en el plan. Sin embargo, a medida que se intensificaron los combates en Tigray, estas negaciones se volvieron más difíciles de sostener. «El plan es que Eritrea se una», declaró a The Economist una fuente involucrada en la formación de la alianza . El 1 de octubre, Etiopía cerró su embajada en Eritrea y expulsó a diez diplomáticos eritreos y a uno egipcio. Eritrea rompió relaciones diplomáticas; el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto insistió en que no tenía «ninguna participación en lo que está sucediendo dentro de Etiopía».

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Desde su retirada de Mekelle, se cree que los líderes del TPLF se han replegado hacia el norte, en dirección a la frontera con Eritrea. La última vez que las fuerzas federales expulsaron al TPLF de Mekelle, en noviembre de 2020, el grupo lanzó una insurgencia desde el campo y seis meses después obligó al ejército etíope a retirarse de Tigray. El 1 de octubre, el presidente del TPLF , Debretsion Gebremichael, prometió convertir la región en una amenaza constante para el enemigo. Una serie de explosiones en aeropuertos y bases militares etíopes, la más reciente en el cuartel general del ejército en Addis Abeba, la capital, sugiere que los rebeldes también pretenden extender la guerra más allá de Tigray, esta vez utilizando drones de largo alcance.

La última insurgencia del TPLF podría fracasar. El partido es una sombra de la fuerza que fue en la política etíope antes de que el Sr. Abiy asumiera el cargo en 2018. Incluso en Tigray su poder se ha debilitado. Muchos tigrayanos detestan la nueva alianza de sus líderes con Eritrea, cuyas tropas perpetraron algunas de las peores atrocidades de la guerra anterior. Algunos de los oficiales más experimentados del TPLF se han pasado al bando del Sr. Abiy. Tadesse Werede, máximo comandante de Tigray durante la última guerra y presidente interino hasta que el Sr. Debretsion lo derrocó en mayo, está desaparecido junto con tres colegas desde el 3 de octubre. Se cree que fueron secuestrados por sus antiguos camaradas para impedir que ayudaran al ejército federal.

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Aun así, sería prematuro descartar al TPLF . Tras las primeras derrotas en el sur de Tigray, afirma haber optado por la retirada en lugar de enfrentarse directamente al ejército etíope. De ser cierto, gran parte de su fuerza de combate podría permanecer intacta. Sus aliados entre los Fano siguen activos en la vecina región de Amhara, donde continúan los combates. «Hemos resistido al régimen por nuestra cuenta durante más de tres años», declara un líder Fano. «Hemos recurrido a la guerra asimétrica… este juego continuará».

Un campo de batalla en expansión

Luego está Eritrea. No está claro hasta dónde está dispuesto a llegar el Sr. Isaias para salvar al TPLF , cuyos líderes ha despreciado durante décadas. Muchos analistas suponen que su principal objetivo al respaldar a los rebeldes en el norte de Etiopía ha sido mantener una zona de amortiguación entre sus fuerzas y las de Etiopía. Sin embargo, al enviar sus tropas al sur justo cuando los soldados etíopes persiguen a las fuerzas del TPLF hasta la frontera, podría haberle dado al Sr. Abiy una excusa para invadir.

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El Sr. Abiy aún no se ha pronunciado sobre los recientes enfrentamientos. Tras años de conflicto, se cree que el ejército etíope es más numeroso que nunca. La presión externa sería beneficiosa. El 4 de octubre, el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a respetar la integridad territorial de cada una. Si bien los diplomáticos occidentales han respaldado en general la represión del Sr. Abiy contra el TPLF , le han advertido que no intente apoderarse de la costa eritrea por la fuerza. Sin embargo, es posible que no ejerzan mucha presión sobre ambas partes, dado que su atención está centrada en las guerras de Irán, Ucrania y Yemen.

La política regional complica aún más la situación. Eritrea y Egipto son aliados importantes del ejército sudanés, que se encuentra inmerso en su propia guerra civil. Los rebeldes en esa guerra, apoyados por los Emiratos Árabes Unidos, aliados de Etiopía, han comenzado recientemente a utilizar territorio etíope para lanzar ofensivas contra el ejército sudanés. Investigadores que utilizan fuentes abiertas también sugieren que Etiopía ha permitido la importación aérea de armas que bien podrían estar destinadas a alimentar los combates en la región. El Cuerno de África ya es escenario de una guerra subsidiaria regional. Pronto podría sufrir otra.

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