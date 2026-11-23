Pedro Sánchez durante el debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. (EFE)

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Hace casi exactamente tres años, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), en la oposición, estrechó la mano de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno socialista, y le dijo: “Esto fue un error”. A pesar de haber perdido las elecciones generales frente al PP, Sánchez acababa de conseguir una mayoría mínima para un nuevo mandato. Lo logró prometiendo a los separatistas catalanes una amnistía por su ilegal intento de independencia seis años antes. Anteriormente, se había opuesto a dicha amnistía por considerarla inconstitucional.

El 29 de noviembre, los españoles decidirán si están de acuerdo con Feijóo o si Sánchez, en el cargo desde 2018, merece otro mandato para continuar con sus políticas, que él denomina “progresistas”. En los últimos tres años, se le ha visto en el extranjero como un antídoto contra Donald Trump y como la última esperanza de una centroizquierda europea desanimada por los avances de la derecha populista. “España ha sido el faro que ha demostrado que la esperanza es más eficaz que el odio”, declaró en un mitin del partido a principios de este mes. En las elecciones, “daremos un paso adelante para derrotar a la ultraderecha y a la derecha que se ha rendido ante ella”.

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El señor Sánchez lleva más de un año rezagado en las encuestas de opinión. Señala como inspiración la remontada electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil el mes pasado. Su campaña populista, bajo el lema “la fuerza de la gente”, busca animar a los votantes desilusionados de la izquierda a participar. Sin embargo, la mayoría de las encuestas han mostrado poca variación desde que se convocaron las elecciones.

Salvo imprevistos de última hora, todo apunta a que el PP de centroderecha y Vox, un partido populista-nacionalista, se encaminan a obtener la mayoría parlamentaria. Los asesores de Sánchez afirman que esperan que los socialistas se conviertan en el partido más grande. Pero incluso si lo logran, el desplome del apoyo a sus aliados de izquierda radical, inmersos en disputas internas, hace que su permanencia en el gobierno parezca prácticamente imposible.

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A primera vista, esto podría parecer sorprendente. Como el Sr. Sánchez no se cansa de recalcar, en sus ocho años en el cargo la economía española ha crecido a más del doble del promedio de la zona euro. Ha aumentado el salario mínimo un 66%. El desempleo ha caído a su nivel más bajo desde 2008 (aunque, con un 10,2%, sigue siendo muy superior al promedio europeo). Los beneficios empresariales y la bolsa están en niveles récord. Lo mismo ocurre con la recaudación fiscal: se jacta de haber transferido cantidades récord a los gobiernos regionales para sanidad y educación.

El primer ministro afirma haber adelantado las elecciones debido a la crisis de la vivienda. En septiembre, un promotor inmobiliario desalojó a una inquilina anciana de la casa donde había vivido durante 70 años (y que falleció posteriormente), lo que provocó grandes manifestaciones. Tras el rechazo de la oposición a las propuestas del Sr. Sánchez para controlar los alquileres y limitar los desahucios, este convocó elecciones anticipadas. Sin embargo, según Ignacio Urquizu, sociólogo, la vivienda no será el tema central de las elecciones. Se trata, más bien, de un referéndum sobre si la ciudadanía desea o no un cambio de gobierno, es decir, sobre el Sr. Sánchez y su gestión.

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Si se analiza detenidamente la economía, se encuentran razones para el descontento de los españoles. Gran parte del crecimiento proviene de la incorporación de mano de obra mediante la inmigración. Rafael Domenech, de BBVA, señala que los salarios reales y la productividad apenas han aumentado desde 2018. Además, el coste de la vivienda ha subido mucho más rápido que la inflación. Sánchez ha acogido con beneplácito a los inmigrantes (la población ha crecido en 3,2 millones durante su mandato), pero no ha logrado organizar la vivienda para ellos. El Banco de España afirma que existe un déficit de 750.000 viviendas.

Gran parte del aumento de los ingresos públicos derivado de la inmigración ha sido absorbido por el generoso sistema de pensiones, que cuesta al contribuyente al menos 50.000 millones de euros (55.000 millones de dólares) al año. La inversión pública sigue siendo baja para los estándares de la UE, a pesar de la inyección de fondos de recuperación de la UE. Dos accidentes mortales de trenes de alta velocidad este año evidencian la escasez de gasto en mantenimiento. Mientras tanto, los separatistas catalanes a los que el Sr. Sánchez intentó ganarse el favor del gobierno han demostrado ser aliados poco fiables, lo que ha resultado en una legislatura sin representación parlamentaria. La Constitución exige que el gobierno presente un presupuesto anual al Parlamento, pero no lo ha hecho desde 2023.

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En España, la práctica habitual era que, si un gobierno no lograba aprobar un presupuesto, convocaba elecciones. Pero no así el señor Sánchez. Sus opositores lo acusan de desprecio por el Parlamento y de gobernar más como un peronista argentino que como un socialdemócrata europeo. “Sánchez ha mostrado claras tendencias antiliberales”, afirma Astrid Barrio, de la Universidad de Valencia. Ha cubierto cargos públicos, desde el fiscal general hasta el director de la encuesta estatal, por lealtad más que por mérito.

Tanto la izquierda como la derecha se acusan mutuamente de polarizar la política. El primer ministro afirma ser perseguido por la oposición y el poder judicial por haber desafiado a los poderosos. Sin embargo, ha renunciado a cualquier colaboración con el PP. Esto le ha impedido colaborar con los gobiernos regionales controlados por el partido de centroderecha para solucionar la escasez de vivienda.

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Algunos antiguos votantes socialistas se han vuelto contra el Sr. Sánchez por casos de corrupción que involucran a su círculo íntimo. Los menos graves son los cargos contra Begoña Gómez, su esposa, por tráfico de influencias (ella niega los hechos). Más importante aún, un exministro de Transportes y líder del partido que incluyó a trabajadoras sexuales en la nómina pública está cumpliendo una condena de prisión por aceptar sobornos. Un juez está investigando a una exmiembro del partido por acusaciones de que intentó sobornar y amenazar a fiscales y jefes de policía.

En un debate televisado el 19 de noviembre, Sánchez se mostró inusualmente apático ante las implacables críticas de Feijóo. Expresidente regional de Galicia, el líder del PP se presenta como un administrador sensato que se enfrenta a un grupo de incompetentes. Sánchez ganó en 2023 explotando el temor a Vox y a la derecha populista, pero esa táctica ha perdido parte de su efectividad. Feijóo ha aceptado que casi con toda seguridad tendrá que llegar a un acuerdo con los populistas. Su partido ya gobierna con Vox como socio minoritario en cuatro regiones, hasta ahora sin mayores consecuencias. Pero mucho dependerá de la fuerza respectiva de ambos partidos en el Parlamento.

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Vox quiere dar prioridad a los españoles sobre los inmigrantes en los servicios públicos. También aboga por la “remigración”, aunque aclara que se refiere únicamente a la deportación de inmigrantes indocumentados, no de aquellos que se encuentran legalmente en España. El PP quiere endurecer el control migratorio, pero de forma menos drástica. Ambos partidos coinciden en gran medida en una agenda económica de recortes de impuestos y gasto, y en la desregulación. Sin embargo, si ganan las elecciones, podrían surgir negociaciones difíciles sobre el reparto de ministerios.

Vox ha ganado apoyo entre los votantes jóvenes. “Ven a la izquierda como parte del sistema”, afirma Juan Roch, de la Universidad Autónoma de Madrid. A pesar de su retórica agresiva, Santiago Abascal, líder de Vox, se ha moderado en algunos aspectos. Ha dejado de hablar de prohibir el aborto o de atacar los derechos de las mujeres. Si llega a formar parte del gobierno, muchos españoles esperan que esta moderación continúe. Pero tras la agitación de los últimos tres años, ningún partido puede garantizar la calma.

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