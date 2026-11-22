La prisión china para la élite se está expandiendo enormemente (Créditos: Charlie Fong - Wikipedia)

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La prisión de Qincheng tiene una reputación temible. Se encuentra al pie de una cadena montañosa en las afueras del norte de Beijing. Desde su construcción en la década de 1950 bajo el mandato del dictador Mao, ha albergado a los presos políticos más sensibles de China, incluyendo a muchos funcionarios caídos en desgracia. Los líderes estudiantiles de las protestas de la Plaza de Tiananmen fueron enviados a Qincheng en 1989, donde tuvieron que soportar el aislamiento y dormir sobre tablones de madera. Un exrecluso la describió como “un lugar donde te das cuenta de que no eres un ser humano”.

Imágenes satelitales analizadas por The Economist muestran que la prisión más famosa de China se está expandiendo más rápido que en cualquier otro momento desde la década de 1960, durante la Revolución Cultural. La construcción, que comenzó a principios de este año, probablemente añadirá al menos 300 celdas: un aumento del 50%. Los detalles sobre la instalación se consideran secretos de Estado. Pero este crecimiento coincide con una purga cada vez mayor de altos funcionarios llevada a cabo por el líder chino, Xi Jinping (hasta septiembre, 105 funcionarios de nivel ministerial habían sido encarcelados o castigados de otras maneras, más de una vez y media la cantidad prevista para todo 2025). Esto podría indicar que la prisión ha vuelto a las condiciones de hacinamiento que se veían en épocas pasadas de agitación política y social.

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Qincheng es la única prisión administrada por el Ministerio de Seguridad Pública, que supervisa las fuerzas policiales de China (entre sus funciones se incluye la persecución de los críticos del Partido Comunista). Zhou Yongkang, quien estuvo al frente del ministerio, se encuentra actualmente encarcelado allí. Jiang Qing, la esposa de Mao, contribuyó a la purga de tantos altos funcionarios durante la Revolución Cultural que Qincheng tuvo que ser ampliada en 1968. La propia Jiang fue encarcelada allí tras la muerte de Mao; ocupó la celda donde su interrogador había estado confinado unos años antes.

La vida en Qincheng es desoladora. Las renovaciones han añadido nuevos recintos sin techo y con muros altos, donde los presos afortunados reciben aire fresco ocasionalmente. El aislamiento es común: un recluso estuvo así durante 20 años. Otros suelen estar en celdas con hasta media docena de personas y un inodoro a la turca. Algunos enloquecen. La comida es insípida, dice un ex detenido, y a veces simplemente se la echan en las manos. Recuerda que solo se duchaban una vez cada dos semanas.

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No todos los presos lo pasan tan mal. Los que tienen contactos tienen mejor suerte. Bao Tong, un funcionario encarcelado tras los disturbios de la Plaza de Tiananmen, recibía un colchón y un huevo en el desayuno, pero solo después de que su esposa se quejara ante Jiang Zemin, entonces líder de China. Se dice que el Sr. Zhou, ex jefe de seguridad, cultiva un huerto. Bo Xilai, otrora rival del Sr. Xi por el puesto de líder del partido y ahora cumpliendo cadena perpetua, al parecer viste un traje occidental en lugar del monótono uniforme de prisión (su padre, Bo Yibo, también estuvo encarcelado en Qincheng).

Los cuadros caídos en desgracia y los presos políticos sensibles son recluidos en Qincheng para mantenerlos alejados de los delincuentes comunes. La gente es enviada allí “no por su rango, sino por lo que saben”, declaró un ex funcionario del Ministerio de Justicia en 2018. La alta seguridad de la instalación impide fugas o contactos no autorizados con el mundo exterior que podrían amenazar la estabilidad del régimen, afirma Ling Li, de la Universidad de Viena. Pero no se trata del tipo de exilio que sufrían los funcionarios descarriados en la época imperial: Qincheng está a tan solo una hora en coche del centro de la ciudad.

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En 2021, comenzaron las obras de un enorme cuartel en el lado oeste del complejo, probablemente destinado a la policía (según informó inicialmente Youshu, un blog de Substack cuyo autor es anónimo). Tiene el tamaño de diez campos de fútbol y cuenta con cuatro dormitorios, una pista de atletismo, una plaza de armas y, probablemente, un arsenal. En 2022, se renovó un bloque de celdas en el noreste y se añadieron corrales para ejercicios.

Asegurando el crecimiento

Qincheng recibió su último bloque de celdas nuevo en 2016. Las obras de construcción de este año han consistido en la demolición de dos bloques para dar paso a un complejo más grande, posiblemente de seis plantas. Uno de los antiguos bloques, el número 203, fue donde estuvo recluido el Panchen Lama, líder religioso tibetano, en 1968, y Liu Xiaobo en 1989 (quien posteriormente se convirtió en el único ganador chino del Premio Nobel de la Paz y murió bajo custodia). La administración penitenciaria también se ha ampliado. Hay grúas trabajando en el lado este del recinto, donde reside el personal. Otras dos estructuras son difíciles de identificar, pero una se encuentra dentro de los muros internos de la prisión, lo que significa que también podría albergar a reclusos.

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En los medios chinos no se ha mencionado la construcción. “Nadie habla. Pero eso se debe en parte a que nadie se va”, afirma John Gerson, ex diplomático británico. De hecho, es casi seguro que el número de reclusos está aumentando, al menos por ahora. La prisión tiende a vaciarse cuando hay un cambio político en el partido, pero Xi Jinping da todas las señales de permanecer en el poder de por vida.

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