El auge bursátil de Corea del Sur se está desplomando de forma espectacular

Illustración The Economist: Brett Ryder

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Las gigantescas empresas tecnológicas estadounidenses han pasado de imprimir dinero a derrocharlo. Debido a su gasto desorbitado en centros de datos, el mercado estima que Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft registrarán, en conjunto, flujos de caja libres negativos el próximo año. Sin embargo, hoy en día se están amasando auténticas fortunas gracias a la apuesta de Silicon Valley por el futuro.

Se prevé que tres empresas superen la asombrosa cifra de 200.000 millones de dólares en flujo de caja libre cada una el próximo año. Una de ellas es Nvidia, una empresa estadounidense de gran prestigio que diseña los procesadores avanzados necesarios para ejecutar modelos de inteligencia artificial. Las otras dos son Samsung y SK Hynix, dos compañías surcoreanas que dominan el mercado de los chips de memoria más comunes en teléfonos, ordenadores portátiles y, cada vez más, centros de datos. Su extraordinaria ganancia representa una de las mayores transferencias transfronterizas de capital en la historia empresarial.

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Ahora, una nación recientemente fascinada por los mercados bursátiles está descubriendo que las acciones pueden subir y bajar. Desde que alcanzaron su máximo en junio, las cotizaciones de Samsung y SK Hynix se han desplomado un 41 % y un 52 %, respectivamente, lo que ha supuesto una pérdida de 1,2 billones de dólares para el mercado bursátil surcoreano, altamente concentrado. Las de SK Hynix cayeron más de un 20 % esta semana, mientras los inversores asimilaban un modesto aumento de seis veces en su beneficio operativo trimestral, en comparación con el año anterior. Las acciones de Samsung no habían experimentado esta volatilidad desde la burbuja de las puntocom.

Corea del Sur es un gran experimento en la mezcla de los extremos del capitalismo de Estado y la especulación de mercado. El año pasado, tras un golpe de Estado fallido, el presidente del país intentó animar a su nación impulsando el mercado de valores (¿les suena familiar?). El KOSP, su principal índice, alcanzó rápidamente el nivel que el gobierno se había fijado como objetivo.

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Los ciudadanos surcoreanos retiraron capital de aseguradoras y bancos para invertir en acciones. Los trabajadores amenazaron con huelgas para conseguir bonificaciones al nivel de Wall Street. Los empleados de SK Hynix y la división de chips de Samsung se conformaron con un extraordinario 10% de los beneficios operativos. En SK Hynix, esto podría ascender a 500.000 dólares por persona este año y a 800.000 dólares el próximo. (Goldman Sachs pagó un modesto promedio de 400.000 dólares en compensación total a sus empleados el año pasado).

Ahora, un gobierno que hace apenas unas semanas apoyaba los mercados se ve obligado a disculparse por ellos. Fue en abril cuando los reguladores aprobaron los fondos cotizados en bolsa ( ETF ) apalancados vinculados a acciones individuales surcoreanas. Estos fondos utilizan derivados para ofrecer a los inversores un múltiplo de la rentabilidad diaria de una acción. Por ejemplo, si SK Hynix sube un 1%, un inversor podría recibir un 2%; o si baja un 10%, podría sufrir graves consecuencias.

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Cuando comenzaron las ventas en junio, las cuentas de los corredores de bolsa sufrieron llamadas de margen y se cerraron por miles, lo que llevó a los reguladores a suspender los lanzamientos de nuevos ETF. En una reunión de emergencia el 29 de julio, los políticos prometieron limitar severamente el uso de estos fondos. Uno de ellos comparó el mercado con un casino. Las acciones de los grandes almacenes del país se desploman tan rápido como las de sus fabricantes de chips, ante la previsión de que los bolsos que ahora permanecerán en los estantes se agoten.

La pregunta clave para los inversores en Corea del Sur es cuándo alcanzará su máximo el precio de la memoria. Los optimistas argumentan que la construcción de centros de datos y la robótica implican que la demanda de memoria superará a la oferta hasta la década de 2030. Sin embargo, la opinión cada vez más extendida es que ocurrirá con los chips de memoria lo mismo que ha sucedido con todas las materias primas en todos los ciclos económicos de la historia: que la nueva oferta, en uno o dos años, provocará una caída de los precios y de los beneficios. A pesar de su vertiginoso ascenso, Samsung y SK Hynix han cotizado, en promedio, a múltiplos de un solo dígito de sus ganancias futuras durante el último año, lo que sugiere que los inversores creen que sus beneficios están en su punto máximo o cerca de él.

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Quizás sea inevitable que el primer país en saborear las riquezas prometidas por la IA sea el primero en perderlas. Ninguna industria puede sobrevivir si todas las ganancias se concentran en un solo rincón de la cadena de suministro. Sin embargo, los peligros que acechan a los gigantes surcoreanos de la memoria también se encuentran presentes en otros ámbitos del panorama de la IA.

En primer lugar, está la temida “mercantilización”. Las ventas de chips de memoria menos avanzados de SK Hynix y Samsung se ven amenazadas por la creciente cuota de mercado de los competidores chinos (uno de los cuales salió a bolsa esta semana con gran expectación). Lo mismo ocurre con los fabricantes de maquetas estadounidenses, que se enfrentan a una amenaza potencialmente existencial por parte de los modelos chinos de código abierto.

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En segundo lugar, existe el riesgo de que los compromisos de gasto supuestamente inquebrantables de los clientes resulten no serlo. Ambas empresas surcoreanas han hecho hincapié en sus “acuerdos a largo plazo” con los compradores, argumentando que el pago anticipado y la certeza de los precios les brindan visibilidad sobre las ganancias durante los próximos años. Sin embargo, los inversores prudentes han comenzado a temer que los clientes encuentren maneras de rescindir los contratos cuando les resulte ventajoso. A los inversores también les preocupa cómo se comportarían los contratos de arrendamiento inquebrantables para centros de datos si los fabricantes de modelos intentaran rescindirlos en caso de crisis. La enorme deuda vinculada al gigantesco centro de datos fuera de balance de Meta ha sido objeto de un escrutinio particular.

Recogido, descuartizado y desmembrado

Nvidia ha desempeñado un papel importante en la estabilización de esta precaria situación. Jensen Huang, su director ejecutivo, siempre con chaqueta de cuero, tiene algo que decir en cada debate: la semana pasada publicó una influyente carta en defensa de los modelos de código abierto. Pero su poder adquisitivo es aún más importante. El Sr. Huang ha construido una intrincada red de vínculos financieros que mantienen la fiesta en marcha. Esta semana se informó que su empresa está en conversaciones para garantizar compromisos por valor de 250.000 millones de dólares de OpenAI, creador de Chat GPT, para el arrendamiento de un centro de datos. Más notable aún es la vaga asociación de “500.000 millones de dólares” con SK Hynix que anunció durante el fin de semana, y lo poco que pareció importarles a los inversores esta semana. Como un banquero central que se entromete en los mercados, cuanto más interviene el Sr. Huang, más nerviosos se ponen los inversores. El eventual colapso será aún peor por ello.

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