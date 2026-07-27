The economist

Suecia está lanzando su propio MI6

El recuerdo de un gran error aún atormenta a los espías europeos

Guardar
Google icon
Ilustración The Economist: Ben Hickey
Ilustración The Economist: Ben Hickey

Mientras Rusia se preparaba para invadir Ucrania en 2022, las agencias de inteligencia estadounidenses y británicas dieron la voz de alarma. Sin embargo, algunos de sus homólogos europeos no estaban convencidos. Entre los escépticos se encontraba el servicio de inteligencia militar sueco, conocido como must, que durante mucho tiempo se había enorgullecido de su profundo conocimiento de las fuerzas armadas rusas. Junto con los jefes de espionaje de Francia y Alemania, los superiores de must consideraron que lanzar una guerra a gran escala era demasiado arriesgado e irracional como para que Vladimir Putin, presidente de Rusia, lo aprobara.

Ahora Suecia quiere asegurarse de no repetir jamás ese vergonzoso error. En mayo, el gobierno anunció la creación de una nueva agencia de espionaje, la Utrike Underrattelsetjanst (UND), o Servicio de Inteligencia Exterior. La ministra de Asuntos Exteriores, Maria Malmer Stenergard, declaró que sería una agencia civil, comparable al Servicio Secreto de Inteligencia británico, más conocido como MI6. La UND coexistirá con el MI6 , asumiendo algunas de sus responsabilidades. Estas incluyen la supervisión de una unidad secreta conocida como la Oficina de Recopilación Especial, que lleva a cabo operaciones encubiertas con agentes en el extranjero. Se espera que el Parlamento sueco apruebe el plan el 13 de agosto, antes de las elecciones generales de septiembre. La UND comenzaría a trabajar en enero.

PUBLICIDAD

La nueva agencia es una iniciativa de Carl Bildt, ex primer ministro, quien publicó el año pasado un informe sobre el aparato de espionaje sueco. En él se identificó una deficiencia en las capacidades que explicaba los fallos de 2022. A diferencia de muchos de sus aliados, Suecia carecía de un servicio de inteligencia exterior independiente de las fuerzas armadas, diseñado principalmente para informar al gobierno. Si bien el sistema era “muy eficaz para seguir la evolución militar sobre el terreno”, afirma Bildt, “no éramos tan eficaces para analizar la política rusa y su rumbo”. Bildt concluyó que esto significaba que Suecia necesitaba un servicio civil capaz de analizar mejor las intenciones de los líderes rusos.

Las fuerzas armadas suecas y algunos partidos de la oposición han advertido que la reforma corre el riesgo de precipitarse debido al ajustado plazo para la creación de la ONU. Sin embargo, pocos discrepan de la idea en principio. Suecia ha mostrado una urgencia similar en otras decisiones importantes de seguridad recientemente. Solicitó su ingreso en la OTAN en 2022 y entró en la alianza menos de dos años después, poniendo fin a unos 200 años de no alineación militar. El gobierno actualmente gasta el 2,8% del PIB en defensa y aspira a alcanzar el objetivo de gasto en defensa de la OTAN del 3,5% para 2030. Los fabricantes de armas suecos han vendido equipos a Ucrania, incluidos 16 aviones de combate Gripen. Los funcionarios también están tratando de reconstruir la “memoria muscular” en torno a la defensa civil, dice Matthew Hefler de la Escuela de Economía de Estocolmo, para preparar a los suecos para contribuir a la seguridad colectiva de Europa.

PUBLICIDAD

Otros países europeos están renovando sus servicios de inteligencia. Alemania busca liberar a su servicio de inteligencia exterior, el Bundesnachrichtendienst , de las estrictas normas de privacidad que restringen su capacidad para rastrear objetivos. El motivo no es solo la agresión rusa, sino también la creciente preocupación por la dependencia de Europa de la inteligencia estadounidense en medio de las tensas relaciones transatlánticas. Se habla cada vez más de una mayor cooperación dentro de Europa: políticos de países como Alemania y los Países Bajos han planteado por separado la idea de crear redes europeas de intercambio de inteligencia similares a la alianza Cinco Ojos, formada por Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda.

Eso puede ser más fácil de decir que de hacer. El núcleo de la alianza Cinco Ojos es la inteligencia de señales, es decir, la interceptación y el descifrado de comunicaciones y datos. En Suecia, estas actividades seguirán estando a cargo de otra agencia independiente tanto de la ONU como de la UE. La colaboración en este tipo de espionaje se basa en una “confianza muy profunda”, afirma el Sr. Bildt, y no se adapta fácilmente a nuevos marcos multilaterales. Lo más probable es que se produzca un intercambio informal de análisis entre socios europeos afines y un mayor énfasis en nuevas formas de espionaje, como el análisis de datos de código abierto, que podría mejorarse con inteligencia artificial.

En cualquier caso, el Sr. Bildt parece confiar en que la fundación de la UND permitirá a Suecia responder con mayor eficacia a la volátil situación geopolítica. “Creo que debería haberse hecho hace diez años”, explica con franqueza. Más vale tarde que nunca.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

SueciaRusiaUcraniaThe EconomistEconomistMI6

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los mercados petroleros vuelven a estar en vilo

Los bombardeos pueden haber cesado, pero el suministro energético pende de un hilo

Los mercados petroleros vuelven a estar en vilo

Narendra Modi cede ante la Generación Z de la India

Los manifestantes destituyen al ministro de Educación y prometen regresar a sus casas

Narendra Modi cede ante la Generación Z de la India

Si Andy Burnham quiere lograr grandes cosas, tiene que actuar ahora

Por qué los primeros 100 días son realmente importantes

Si Andy Burnham quiere lograr grandes cosas, tiene que actuar ahora

El nuevo comandante militar de Ucrania pretende librar una guerra más moderna

Mykhailo Drapaty es innovador y crítico con el liderazgo de estilo soviético

El nuevo comandante militar de Ucrania pretende librar una guerra más moderna

El nuevo primer ministro británico, con una inquietante nostalgia

En una era de cambios, Andy Burnham promete retroceder en el tiempo

El nuevo primer ministro británico, con una inquietante nostalgia

DEPORTES

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

La escandalosa secuencia de la expulsión a Enzo Pérez: reclamo, gesto y protesta cara a cara con el cuarto árbitro

Corrida de más de 60 metros y toque de emboquillada: el golazo que cerró el triunfo de Riestra ante Boca y la reacción de Arruabarrena

El duro discurso de Arruabarrena tras la goleada que Boca sufrió ante Riestra: “Este mazazo fue un baño de realidad”

La conmovedora carta de Scaloni a una semana de la caída en la final del Mundial: “Lo siento por no haber podido traer otra Copa”

TELESHOW

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Diulio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

El misterioso mensaje de Wanda Nara: la frase que escribió junto a un corazón roto que parece anticipar un escándalo

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

INFOBAE AMÉRICA

Trump negó que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de EEUU: “Tenemos más que nadie en el mundo”

Trump negó que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de EEUU: “Tenemos más que nadie en el mundo”

Choque entre un camión de volteo y una camioneta agrícola deja cuatro muertos en Guatemala

El nuevo primer ministro británico recibe a Zelensky en Londres para abordar la cooperación en tecnología de drones

Presidente Nayib Bukele muestra el nuevo Cine Libertad y confirma la primera sala IMAX de El Salvador

Guerra entre pandillas: La escalada de violencia en Guatemala y su relación con “Los Caradura” y la lucha por territorio