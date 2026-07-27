Suecia está lanzando su propio MI6

Ilustración The Economist: Ben Hickey

Mientras Rusia se preparaba para invadir Ucrania en 2022, las agencias de inteligencia estadounidenses y británicas dieron la voz de alarma. Sin embargo, algunos de sus homólogos europeos no estaban convencidos. Entre los escépticos se encontraba el servicio de inteligencia militar sueco, conocido como must, que durante mucho tiempo se había enorgullecido de su profundo conocimiento de las fuerzas armadas rusas. Junto con los jefes de espionaje de Francia y Alemania, los superiores de must consideraron que lanzar una guerra a gran escala era demasiado arriesgado e irracional como para que Vladimir Putin, presidente de Rusia, lo aprobara.

Ahora Suecia quiere asegurarse de no repetir jamás ese vergonzoso error. En mayo, el gobierno anunció la creación de una nueva agencia de espionaje, la Utrike Underrattelsetjanst (UND), o Servicio de Inteligencia Exterior. La ministra de Asuntos Exteriores, Maria Malmer Stenergard, declaró que sería una agencia civil, comparable al Servicio Secreto de Inteligencia británico, más conocido como MI6. La UND coexistirá con el MI6 , asumiendo algunas de sus responsabilidades. Estas incluyen la supervisión de una unidad secreta conocida como la Oficina de Recopilación Especial, que lleva a cabo operaciones encubiertas con agentes en el extranjero. Se espera que el Parlamento sueco apruebe el plan el 13 de agosto, antes de las elecciones generales de septiembre. La UND comenzaría a trabajar en enero.

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La nueva agencia es una iniciativa de Carl Bildt, ex primer ministro, quien publicó el año pasado un informe sobre el aparato de espionaje sueco. En él se identificó una deficiencia en las capacidades que explicaba los fallos de 2022. A diferencia de muchos de sus aliados, Suecia carecía de un servicio de inteligencia exterior independiente de las fuerzas armadas, diseñado principalmente para informar al gobierno. Si bien el sistema era “muy eficaz para seguir la evolución militar sobre el terreno”, afirma Bildt, “no éramos tan eficaces para analizar la política rusa y su rumbo”. Bildt concluyó que esto significaba que Suecia necesitaba un servicio civil capaz de analizar mejor las intenciones de los líderes rusos.

Las fuerzas armadas suecas y algunos partidos de la oposición han advertido que la reforma corre el riesgo de precipitarse debido al ajustado plazo para la creación de la ONU. Sin embargo, pocos discrepan de la idea en principio. Suecia ha mostrado una urgencia similar en otras decisiones importantes de seguridad recientemente. Solicitó su ingreso en la OTAN en 2022 y entró en la alianza menos de dos años después, poniendo fin a unos 200 años de no alineación militar. El gobierno actualmente gasta el 2,8% del PIB en defensa y aspira a alcanzar el objetivo de gasto en defensa de la OTAN del 3,5% para 2030. Los fabricantes de armas suecos han vendido equipos a Ucrania, incluidos 16 aviones de combate Gripen. Los funcionarios también están tratando de reconstruir la “memoria muscular” en torno a la defensa civil, dice Matthew Hefler de la Escuela de Economía de Estocolmo, para preparar a los suecos para contribuir a la seguridad colectiva de Europa.

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Otros países europeos están renovando sus servicios de inteligencia. Alemania busca liberar a su servicio de inteligencia exterior, el Bundesnachrichtendienst , de las estrictas normas de privacidad que restringen su capacidad para rastrear objetivos. El motivo no es solo la agresión rusa, sino también la creciente preocupación por la dependencia de Europa de la inteligencia estadounidense en medio de las tensas relaciones transatlánticas. Se habla cada vez más de una mayor cooperación dentro de Europa: políticos de países como Alemania y los Países Bajos han planteado por separado la idea de crear redes europeas de intercambio de inteligencia similares a la alianza Cinco Ojos, formada por Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda.

Eso puede ser más fácil de decir que de hacer. El núcleo de la alianza Cinco Ojos es la inteligencia de señales, es decir, la interceptación y el descifrado de comunicaciones y datos. En Suecia, estas actividades seguirán estando a cargo de otra agencia independiente tanto de la ONU como de la UE. La colaboración en este tipo de espionaje se basa en una “confianza muy profunda”, afirma el Sr. Bildt, y no se adapta fácilmente a nuevos marcos multilaterales. Lo más probable es que se produzca un intercambio informal de análisis entre socios europeos afines y un mayor énfasis en nuevas formas de espionaje, como el análisis de datos de código abierto, que podría mejorarse con inteligencia artificial.

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En cualquier caso, el Sr. Bildt parece confiar en que la fundación de la UND permitirá a Suecia responder con mayor eficacia a la volátil situación geopolítica. “Creo que debería haberse hecho hace diez años”, explica con franqueza. Más vale tarde que nunca.

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