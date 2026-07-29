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Los incendios en Europa son solo el comienzo

No son la nueva normalidad. Pero, aun así, cabe esperar cosas peores

Bomberos combaten un incendio en las afueras de Lanton, durante los incendios forestales en el suroeste de Francia, el martes 28 de julio de 2026 (AP Photo/Emma Da Silva)
Bomberos combaten un incendio en las afueras de Lanton, durante los incendios forestales en el suroeste de Francia, el martes 28 de julio de 2026 (AP Photo/Emma Da Silva)
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Entre 2006 y 2025, la superficie total quemada por incendios en Francia promedió unas 15 000 hectáreas al año, una cifra ligeramente inferior a la de Washington D. C. El 28 de julio, el incendio al oeste de Burdeos, que había comenzado apenas seis días antes, había arrasado casi el triple de esa superficie. Durante esos mismos días, a unos 500 km al sur, feroces incendios se acercaron peligrosamente a Madrid. Más de 300 000 personas fueron evacuadas.

Estos incendios podrían convertirse en los peores que Europa vea este verano. Pero no hay que darlo por hecho. Una serie de olas de calor ha dejado muchas zonas resecas e inflamables, y se esperan más altas temperaturas. El año pasado, la Unión Europea sufrió el incendio de más de un millón de hectáreas; este año podría batir ese récord.

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Y no se trata solo de un verano. El continente se está calentando más rápido que ningún otro. Dado que le esperan décadas de riesgos cada vez mayores, necesita prepararse.

El resto del mundo no se queda atrás. Los incendios forestales no son solo una cuestión climática, pero el clima sí influye. La frecuencia y la intensidad de las condiciones meteorológicas propicias para los incendios han ido en aumento durante los últimos 40 años; ahora se observan con mayor frecuencia condiciones que antes eran muy improbables debido al cambio climático. Si se compara con la definición de incendios extremos, que combina tamaño e intensidad, la última década ha sido particularmente grave.

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En un mundo con una temperatura media de aproximadamente 0,5 °C (0,9 °F) superior a la de las primeras décadas de este siglo (y, por lo tanto, unos 1,5 °C superior a la del siglo XIX), se prevé que el riesgo de incendios aumente en más del 88 % de la superficie del planeta propensa a incendios, prácticamente en todas partes que no sean desiertos ni capas de hielo. El aumento de 1,5 °C a 2 °C parece mayor que el aumento de 1 °C a 1,5 °C.

Esto traerá consigo más heroísmo, más políticos preocupados informados por bomberos cubiertos de hollín, más vidas trastornadas, más destrucción y miseria. También aumentará considerablemente los riesgos derivados de los efectos menos evidentes, pero más nefastos, de los incendios forestales en los pulmones de las personas que nunca se encuentran a menos de mil kilómetros de las llamas.

La mayoría de las muertes asociadas a los incendios forestales se deben a la inhalación de humo. Las partículas en suspensión que asfixiaron ciudades de Canadá y Estados Unidos a mediados de julio habrán cobrado cientos o miles de vidas. Se estima que el humo de los incendios en Indonesia causó la muerte de 100.000 personas en 2015. Es muy probable que este año se repita una situación similar. La demanda de biocombustibles en un mundo con petróleo caro impulsa la agricultura de tala y quema, que es la raíz del problema, y ​​un El Niño cada vez más intenso favorecerá las condiciones propicias para incendios en toda la región en los próximos meses, tal como ocurrió en 2015.

Las proyecciones, basadas en un escenario de emisiones relativamente moderado —y teniendo en cuenta el envejecimiento de la población mundial—, sugieren que las muertes por humo de incendios forestales, estimadas en 240 000 al año en la década de 2010, alcanzarán los 1,4 millones anuales a finales de siglo. Un estudio reciente indicó que en Estados Unidos se producirían hasta 30 000 muertes adicionales al año por humo de incendios forestales para 2050. Esto eclipsaría por completo cualquier otro impacto climático directo.

El humo de la guerra

La lucha contra incendios es, en cierto modo, como librar una guerra; si el enemigo ataca con mayor frecuencia y ferocidad, se necesita mayor fuerza. Por lo tanto, los lugares que antes no se sentían amenazados deben reforzar sus capacidades. También podrían considerar la incorporación de nuevas tecnologías. Los satélites pueden detectar incendios casi al instante de su inicio, información que a veces puede resultar crucial, siempre que los sistemas sean capaces de actuar en consecuencia. Los drones sin duda desempeñarán un papel importante. Los aliados también pueden ayudar. Europa ha aunado recursos para la lucha contra incendios que ahora se están desplegando en España y Francia; México está ayudando a Canadá.

Sin embargo, ser mejores combatiendo incendios no es suficiente. Los mayores beneficios provendrán de ser mejores previniéndolos y aprendiendo a convivir con sus efectos. Las exigencias de peligro y urgencia suelen implicar que la extinción de incendios consuma presupuestos destinados a la gestión del paisaje, la educación pública sobre cuándo filtrar el aire o cómo proteger una vivienda, etc. Estos proyectos nunca son tan necesarios como un avión cargado de agua fría sobre un incendio. Pero, aun así, son vitales.

Los incendios en Francia y España no son, como algunos afirman, la nueva normalidad. El fuego es caprichoso. No se repite año tras año. Pero esos incendios se encuentran firmemente dentro de los límites de lo nuevo posible, y los extremos de ese nuevo posible aún están por definirse.

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