Estados Unidos se ha convertido en un paraíso para los emprendedores

Un hombre sostiene un cartel que dice "Empleos estadounidenses". REUTERS/Carlos Osorio

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Hace varios años, Zachary Dunn vendía coches en un pequeño pueblo de Georgia cuando se dio cuenta de que estaba harto de enriquecer a otros. Pronto renunció y empezó a vender sombreros con eslóganes en internet con un compañero de universidad. (Algunos de sus éxitos recientes incluyen “PAPI” y “Ponlo en la cuenta de mi marido”). Su empresa, The Mad Hatter Company, prevé alcanzar una facturación millonaria este año. El Sr. Dunn afirma que jamás volverá a trabajar para otra persona.

No está solo. Desde principios de 2024, un promedio de 466.000 estadounidenses han solicitado cada mes iniciar un negocio, según datos de la Oficina del Censo. En junio se registraron 531.000 nuevas solicitudes, casi el doble de la cifra mensual promedio de 2019 (véase el gráfico).

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A los estadounidenses siempre les ha atraído la idea de ser sus propios jefes. (El término proviene de la adaptación que los neoyorquinos de la época colonial hicieron de la palabra holandesa “baas”). Durante al menos dos décadas, alrededor del 60% de ellos ha afirmado que preferiría emprender su propio negocio a trabajar para otra persona, según Gallup, una empresa de encuestas. Sin embargo, hasta hace poco, cada vez menos personas vivían ese sueño. A medida que las grandes empresas atraían a los trabajadores con la promesa de estabilidad, la proporción de estadounidenses autónomos cayó del 36% en 1910 a menos del 10% en 2020, según un informe del American Enterprise Institute, un centro de estudios.

Eso está cambiando. El autoempleo a tiempo completo alcanzó su nivel más alto del siglo en 2025, llegando a 16,8 millones, según el Consejo de Pequeñas Empresas y Emprendimiento, una asociación comercial. La creación de empresas experimentó un auge durante la pandemia de COVID-19, cuando los estadounidenses despedidos optaron por el autoempleo. En julio de 2020, las solicitudes de nuevas empresas alcanzaron las 547.000, la cifra más alta registrada. Los incentivos federales contribuyeron: millones de personas pudieron beneficiarse de las subvenciones para pequeñas empresas durante la pandemia. También influyó el auge del comercio electrónico y otras formas de generar ingresos a distancia.

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A medida que la pandemia remitía, las empresas existentes demandaban trabajadores y los incentivos gubernamentales se fueron reduciendo. Aun así, el número de solicitudes se mantuvo elevado y, desde principios del año pasado, ha vuelto a aumentar rápidamente. Las prometedoras startups de inteligencia artificial de Silicon Valley representan solo una pequeña parte de este incremento. Los sectores que experimentan el mayor aumento de solicitudes son los servicios profesionales (un 25 % más entre 2021 y 2025), el comercio minorista (18 %) y la atención médica y la asistencia social (18 %). ¿Qué hay detrás del reciente auge del emprendimiento en Estados Unidos?

La primera explicación es el entorno macroeconómico. Entre 2021 y 2025, las empresas estadounidenses contrataron y despidieron relativamente pocos trabajadores. La dificultad para conseguir un puesto de trabajo asalariado puede haber animado a quienes buscan empleo a emprender sus propios negocios, según John O’Trakoun, economista del Banco de la Reserva Federal de Richmond. Los jóvenes, en particular, que se enfrentan a un mercado laboral difícil para los puestos de nivel inicial, pueden encontrar en el emprendimiento una alternativa atractiva. El porcentaje de estadounidenses de entre 15 y 34 años que afirman que es un buen momento para encontrar trabajo cayó del 75 % en 2022 al 43 % el año pasado, según Gallup.

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Lo mismo podría aplicarse a los trabajadores que se mudaron durante la pandemia y no deseaban regresar a la oficina. Un estudio de 2024, realizado por Ryan Decker, economista de la Reserva Federal, y John Haltiwanger, de la Universidad de Maryland, halló una estrecha correlación entre el porcentaje de personas que renunciaban a sus empleos en una localidad y el número de solicitudes de nuevas empresas, con una tasa particularmente alta de ambos factores en los suburbios, a los que muchos oficinistas urbanos emigraron a principios de esta década.

Los cambios en los patrones de consumo ofrecen una segunda explicación para el auge de las nuevas empresas. El envejecimiento de la población estadounidense ha convertido la atención a las personas mayores en un sector en auge, con una gran demanda de todo tipo de servicios, desde residencias de ancianos hasta consultores de reducción de personal. Los pequeños comerciantes también encuentran más fácil subsistir gracias al auge del comercio electrónico derivado de la pandemia y a los algoritmos que han mejorado en la presentación de productos relevantes para los aficionados. Más de la mitad de las ventas gestionadas por Shopify, proveedor de herramientas de comercio electrónico, provienen ahora de categorías de nicho, fuera de las 100 más comunes. Los emprendedores pueden ganar mucho dinero vendiendo cromos y pastilleros personalizados, evitando categorías saturadas. Además, encontrar buenas ideas en línea es más fácil que nunca, señala Justus Shaw, quien el año pasado puso en marcha un carrito de café móvil en Tennessee. Tras ver un vídeo de una máquina para enlatar café frío en una cafetería de Florida, compró una. Esta es una de las razones por las que su carrito ahora genera entre 10.000 y 15.000 dólares al mes.

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La tercera explicación, y quizás la más importante, tiene que ver con la IA. Los chatbots han facilitado la puesta en marcha de un negocio, permitiendo incluso a quienes no tienen mucha experiencia en tecnología crear una página web y cumplir con la normativa local. El porcentaje de fundadores que utilizaron IA para lanzar su negocio se duplicó hasta el 60% entre 2023 y 2025, según una encuesta de Gusto, una plataforma de nóminas. Nuevas generaciones de pequeñas empresas están adoptando la IA antes y a un ritmo mayor, según JPMorgan Chase, un banco. Esta tecnología ha permitido a quienes ya querían emprender hacerlo con mucha más facilidad. “Es como reacciones químicas con un potencial de activación”, afirma Miquel Llobet, quien el año pasado lanzó una correduría de seguros comerciales impulsada por IA. La IA reduce las barreras para que se produzcan esas reacciones.

Emprender en solitario

A los políticos en campaña les encanta hablar de las pequeñas empresas como “creadoras de empleo”. Sin embargo, el porcentaje de solicitudes de nuevas empresas que la Oficina del Censo considera de “alta propensión” (es decir, que probablemente emplearán al menos a una persona además del fundador en un futuro próximo) fue solo del 30 % el año pasado, frente al 38 % de 2019. “La IA está cubriendo las carencias de capacidad que antes hacían necesaria la contratación”, dando paso a “la era del emprendedor individual”, argumentó un equipo de economistas de Stripe, una plataforma de pagos, en una reciente publicación de blog.

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Kelly Loeffler, directora de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), una agencia gubernamental, discrepa. Prevé que las pequeñas empresas impulsadas por IA acabarán contratando a un ritmo similar o superior al de sus predecesoras. El Sr. Shaw, empresario cafetero de Tennessee, ha automatizado gran parte de su trabajo administrativo, pero ha contratado a cinco baristas a medida que su negocio se expande a bodas y eventos corporativos. Una historia similar le ha ocurrido a Jake Levine, quien el año pasado fundó una empresa que ayuda a las farmacéuticas a gestionar ensayos clínicos. “Siempre tuvimos la intención de crecer”, afirma.

Los cambios económicos y tecnológicos han creado un terreno fértil para una nación ya de por sí apasionada por el emprendimiento, reduciendo el capital y el talento necesarios para hacer crecer un negocio. Aaron Terrazas, economista de Gusto, cree que gran parte del valor generado por la IA podría terminar beneficiando no a las grandes corporaciones, sino a vendedores de Etsy y contables de pequeñas ciudades. Esto revertiría una tendencia centenaria de trabajar para grandes empresas.

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