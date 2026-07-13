La epidemia de ébola se está descontrolando (EP)

“Seguimos pidiendo y aún no hemos recibido nada”, dice Moise Bulabantu, de una modesta clínica de madera en las afueras de Bunia, una ciudad en el este de la República Democrática del Congo. Este enfermero comunitario de 38 años es el único trabajador de salud pública en su distrito de más de 40.000 habitantes, donde se ha propagado un brote de ébola. Todos los días atiende a pacientes con fiebre o vómitos. Pero el gobierno aún no ha enviado equipo de protección. “Estamos presionando para que nos den lo mínimo”, dice Bulabantu, con ojeras. “Solo tenemos guantes”.

Historias como la del Sr. Bulabantu son comunes en Ituri, la principal provincia afectada por la epidemia de ébola. Cuando el gobierno congoleño declaró el brote el 15 de mayo, la enfermedad ya llevaba propagándose al menos seis semanas, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declararla emergencia de salud pública dos días después. Las autoridades sanitarias aún no logran contener la epidemia .

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Hasta el 11 de julio, el Congo había confirmado 1.830 contagios, más del 90% de ellos en Ituri, y 648 fallecimientos. El 9 de julio, el gobierno admitió que la enfermedad se había extendido a otras dos provincias. Existe un alto riesgo de que pronto llegue al vecino Sudán del Sur. A menos que la respuesta mejore drásticamente, el brote actual podría llegar a ser tan grave como el que causó la muerte de más de 11.000 personas en África Occidental hace una década, según cálculos realizados en junio por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Uno de los problemas radica en determinar la verdadera magnitud de la epidemia. El número de casos notificados es una subestimación, afirma Peter Piot, profesor de salud global en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, codescubridor del virus del Ébola en 1976. Explica que solo el 30 % de los nuevos casos son contactos de pacientes ya conocidos, lo que sugiere que la gente sigue enfermando, propagando el virus y falleciendo sin que se detecte. La falta de cifras fiables también imposibilita saber cuántas personas que contraen el virus acaban falleciendo. El Dr. Piot señala que el brote actual está progresando más rápido que todos los anteriores que ha visto en el Congo (el actual es el decimoséptimo). Parte del fuerte aumento de casos notificados se debe a la propagación real del virus, pero otra parte se deberá a la mayor disponibilidad de pruebas diagnósticas.

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Dado que no existe una vacuna contra la cepa Bundibugyo que causa este brote, medidas como las pruebas, el rastreo de contactos y el aislamiento son cruciales para contenerlo. Sin embargo, en Ituri se están implementando muy pocas de estas medidas. Uno de los desafíos es logístico. Ituri es una provincia de densos bosques y aldeas mal conectadas. Decenas de grupos armados amenazan a la población civil. Unas 900.000 personas viven en campamentos de desplazados tras huir del conflicto en la provincia. Otras se desplazan buscando trabajo en minas de oro informales, lo que dificulta su localización y las hace reacias a aislarse. Los trabajadores humanitarios y los soldados en los puestos de control hablan de oleadas de personas que huyen de los focos de contagio.

Se observa cierta respuesta en Bunia, la capital provincial, que cuenta con hospitales, carreteras y un aeropuerto. Sin embargo, incluso allí la respuesta es insuficiente, afirma Trish Newport, jefa del servicio de urgencias de Médicos Sin Fronteras, una organización benéfica médica. El equipo de protección escasea. La situación empeora considerablemente a medida que uno se aleja de la ciudad, donde la autoridad estatal suele ser meramente simbólica. El camino hacia Mongbwalu, un pueblo minero de oro y uno de los focos de contagio, no está pavimentado y está plagado de puestos de control de milicias y del ejército, pero los trabajadores humanitarios aún consideran que el pueblo es relativamente accesible. Otras zonas afectadas por el ébola son mucho más remotas.

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Sin el equipo adecuado, los hospitales y las clínicas pueden convertirse en focos de transmisión, disuadiendo a los posibles pacientes. Muchas clínicas se han visto obligadas a cerrar para desinfectar. Algunas no han reabierto. Además, los trabajadores sanitarios como el Sr. Bulabantu corren un alto riesgo de contraer el virus. En todo el este del Congo, decenas de trabajadores sanitarios de primera línea han enfermado y 25 han fallecido a causa de la enfermedad, según la OMS. "Tenemos mucho miedo", dice el Sr. Bulabantu. Además, apenas recibe sueldo. Su escaso salario mensual de unos 80 dólares no se ha pagado durante meses; sobrevive con una bonificación de 70 dólares relacionada con el ébola.

En teoría, hay fondos suficientes para financiar la respuesta. Según la OMS y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, los donantes han prometido más de 1200 millones de dólares, casi el doble de los 518 millones que, según afirman, se necesitan. Sin embargo, solo se han desembolsado 115 millones. Durante la última semana, los trabajadores sanitarios de Bunia y sus alrededores se han declarado en huelga por sus salarios y condiciones laborales.

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Aunque el resto del dinero llegue pronto, será difícil convencer a la gente de que su principal preocupación es el ébola, en lugar de la falta de agua potable o la malaria sin tratar que está matando a sus hijos, afirma la Sra. Newport. En lugares como Bunia, donde el virus es visible y la gente muere en la calle, la ayuda es más bienvenida.

El virus se ha extendido desde hace tiempo más allá de Ituri. A finales de junio, una mujer embarazada que falleció en Ituri fue trasladada a Kisangani, una ciudad de 1,5 millones de habitantes y capital de la vecina provincia de Tshopo. Allí recibió un entierro tradicional y posteriormente se confirmó que murió de ébola. “Es cuestión de días antes de que se produzca una propagación local”, afirma un funcionario de ayuda humanitaria, explicando que los cadáveres son particularmente contagiosos.

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También preocupa la propagación del virus hacia el norte, a Sudán del Sur, país que se encuentra al borde de una guerra civil y cuyo sistema de salud es aún más frágil que el del Congo. Un artículo reciente publicado en The Lancet Infectious Diseases, anterior a la propagación de la enfermedad a Tshopo, utilizó modelos para estimar que existía una probabilidad de siete entre diez de que un caso de ébola llegara a Sudán del Sur en los próximos tres meses.

El señor Bulabantu, el enfermero, dice que las personas que acuden a su clínica tienen miedo a morir. "Realmente no hay manera de protegernos", afirma. “Ni nosotros, ni los enfermos”. Dada la situación, el miedo parece una respuesta racional.

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