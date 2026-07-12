Una simple vacuna podría reducir drásticamente el riesgo de demencia

Científicos sostienen que una serie de dosis de la vacuna contra el herpes zóster puede reducir el riesgo de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas enfermedades despiertan tanto temor como la demencia, cuya causa más común es el Alzheimer. Esto se debe principalmente a su naturaleza insidiosa, ya que despoja a las personas de su sentido de identidad y deja a sus seres queridos al cuidado de un desconocido. “El Alzheimer es yo desmoronándome, perdiendo la confianza en mí mismo, convirtiéndome en el blanco de mis propias bromas y, en los días malos, capaz de jugar solo al ‘busca la zapatilla’ y perder”, escribió el difunto Sir Terry Pratchett, un novelista que padecía una forma rara de esta enfermedad. “Me sentía totalmente solo, con el mundo alejándose de mí en todas direcciones”.

También se teme porque muchos creen que se está volviendo mucho más común y que, por lo tanto, inevitablemente les afectará a ellos o a sus seres más cercanos. Algunos epidemiólogos especializados en este campo parecen no hacer más que avivar esos temores. Los modelos predicen que el número de personas que padecen demencia podría triplicarse hasta alcanzar los 153 millones en 2050, a medida que las sociedades envejecen. En realidad, el panorama es más alentador que eso, especialmente en los países ricos, donde, si se ajusta en función de la edad, el riesgo de padecer demencia ha descendido drásticamente en las últimas décadas. La mayoría de los modelos dan por hecho que estas reducciones no continuarán, o que incluso se invertirán. Una montaña de nuevas pruebas demuestra que no tiene por qué ser así.

PUBLICIDAD

Estudios recientes señalan las numerosas formas en que las personas ya están reduciendo su riesgo de padecer demencia. Muchas son cambios en el estilo de vida que ya sabes que deberías estar llevando a cabo, como comer de forma saludable, hacer más ejercicio y mantener el cerebro activo. Otras son intervenciones médicas, como tratar la pérdida de audición, la depresión, la hipertensión y el colesterol alto. Pero conseguir que la gente adopte hábitos saludables —y que luego los mantenga— es difícil. No ayuda el hecho de que, en teoría, deberías hacer más ejercicio y beber menos alcohol durante muchos años antes de que tu cerebro te lo agradezca.

Sin embargo, hay una forma directa de mejorar tus posibilidades de mantener la agudeza mental, y casi no implica esfuerzo, lágrimas ni sudor. Uno de los hallazgos científicos más emocionantes de los últimos años es que una serie de dosis de la vacuna contra el herpes zóster puede reducir el riesgo de demencia en aproximadamente un 20 %. Para ser una intervención tan sencilla, supone un beneficio enorme. Todavía se debate por qué ocurre exactamente esto. Una teoría es que el virus varicela-zóster, que causa tanto el herpes zóster como la varicela, contribuye a la demencia al provocar daños o inflamación en el sistema nervioso, incluso cuando se supone que está latente. Otra es que la vacuna da un buen impulso a las células B del sistema inmunitario, activándolo contra otros patógenos que podrían contribuir a la demencia.

PUBLICIDAD

Demasiados sistemas de salud pública no ofrecen la vacuna más allá de una pequeña parte de las personas que se beneficiarían de ella. Varios estudios han demostrado que, teniendo en cuenta únicamente los casos de herpes zóster evitados, sería rentable vacunar a casi todo el mundo a partir de los 55 años aproximadamente. Sin embargo, muchos países han racionado la vacuna para mantener bajos los costes iniciales. El Reino Unido, por ejemplo, redujo la edad mínima para vacunarse de 70 a 65 años en 2023, pero desde entonces ha tardado demasiado en vacunar a quienes ya tenían más de 60 años. De los 27 Estados miembros de la Unión Europea, solo 17 recomiendan la vacuna, y varios la reservan para los mayores de 65 años.

Esto tiene poco sentido si solo se tiene en cuenta su eficacia contra el herpes zóster, que afecta al 20-30 % de las personas no vacunadas. Tiene aún menos sentido si se tiene en cuenta su potencial como arma en la lucha contra la demencia.

PUBLICIDAD

La mayor parte de las pruebas sobre su efecto contra la demencia se refieren a una versión anterior de la vacuna, que utilizaba una forma atenuada del virus vivo. Desde entonces, ha sido sustituida en gran medida por una nueva, Shingrix, que contiene solo una pequeña cantidad de proteínas del virus y se considera más segura porque no puede provocar una infección. Algunos estudios sugieren que la nueva vacuna podría ser al menos tan eficaz contra la demencia como la anterior. Aun así, tendría sentido realizar ensayos aleatorios para determinar cuál es mejor, cuál es la edad óptima para administrarla y si se necesitan dosis de refuerzo.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias no deberían esperar. Un ciclo completo de dos dosis de Shingrix cuesta al servicio sanitario británico 320 libras (430 dólares) y a los programas federales de vacunación de Estados Unidos unos 270 dólares: una ganga, teniendo en cuenta el ahorro potencial en los costes de los cuidados a largo plazo. En cuanto a los particulares, incluso el precio de venta al público (alrededor de 460 libras en Gran Bretaña) es un pequeño precio a pagar por reducir en una quinta parte las posibilidades de que el mundo se desvanezca en todas direcciones.

PUBLICIDAD

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.