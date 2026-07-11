La tendencia turística más brillante se puede encontrar en los lugares más oscuros

Personas observan las estrellas en el cielo nocturno en las dunas de arena de Erg Chebbi, en el desierto del Sahara, a las afueras de Merzouga (Marruecos) (REUTERS/Darrin Zammit Lupi/Archivo)

Durante milenios, las noches estrelladas han guiado a navegantes, desconcertado a astrónomos e inspirado a pintores. Pero cada vez son más raras. Al menos el 80% de la población mundial vive bajo cielos contaminados por la luz, cifra que asciende al 99% en América y Europa. Un estudio publicado en Science reveló que, entre 2011 y 2022, el cielo nocturno se volvió casi un 10% más brillante cada año. Con tantos lugares inundados de luz artificial, la gente busca cada vez más la oscuridad.

Durante la pandemia, muchos se apasionaron por el cosmos. Confinados en sus hogares, se dedicaron a observar el universo. (El confinamiento contribuyó a reducir la contaminación lumínica en muchos lugares). Algunos recurrieron a las redes sociales —y a comunidades en línea como “SpaceTok”— en busca de información. Una vez levantadas las restricciones, estos aficionados planificaron sus viajes en consecuencia.

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Las perspectivas para las empresas que ofrecen “astroturismo” y “nocturismo” son de lo más prometedoras. En 2024, una encuesta realizada por Booking, un sitio web de viajes, reveló que el 62% de las personas estaban interesadas en destinos con poca contaminación lumínica. Para satisfacer la demanda de “escapismo cósmico”, algunos hoteles ofrecen acceso a telescopios y astrónomos propios. Otros ofrecen observación de estrellas y meditación a la luz de la luna.

Dado que la mejor observación de estrellas requiere aislamiento, el astroturismo es una gran ventaja para las zonas remotas que normalmente no atraen turistas. DarkSky International, una organización sin ánimo de lucro, certifica parques y reservas con las mejores condiciones para la observación nocturna. En los últimos tres años, ha experimentado un aumento considerable en el número de solicitudes, pasando de 16 en 2023 a 28 solo en el primer semestre de 2026.

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Astro Retreat en Maan, un pueblo indio en el Himalaya, ha experimentado un aumento considerable de visitantes últimamente. Al Ula, en el desierto de Arabia Saudita, está apostando fuerte por el astroturismo con la construcción de un observatorio de última generación y lujosos alojamientos para la observación de estrellas. John Barentine, astrónomo en Arizona, afirma que existe una oportunidad para las zonas rurales donde industrias como la minería han disminuido.

Estos viajes resultan atractivos porque ofrecen una quietud difícil de encontrar en gran parte del mundo moderno, donde, como afirma Ruskin Hartley, director de DarkSky, “hemos convertido la noche en día en los lugares donde vivimos y trabajamos”. La observación de las estrellas también fomenta la sensación de asombro, tan escasa. Diversos estudios han demostrado que quienes miran al cielo experimentan una mayor sensación de bienestar; el asombro se relaciona con menores niveles de estrés y una mayor tranquilidad. Algunos atribuyen a esta actividad una mayor perspectiva. Como escribió Oscar Wilde: “Todos estamos en la cuneta, pero algunos miramos las estrellas”.

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