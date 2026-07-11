The economist

La tendencia turística más brillante se puede encontrar en los lugares más oscuros

Observar las estrellas es un negocio fascinante

Guardar
Google icon
Personas observan las estrellas en el cielo nocturno en las dunas de arena de Erg Chebbi, en el desierto del Sahara, a las afueras de Merzouga (Marruecos) (REUTERS/Darrin Zammit Lupi/Archivo)
Personas observan las estrellas en el cielo nocturno en las dunas de arena de Erg Chebbi, en el desierto del Sahara, a las afueras de Merzouga (Marruecos) (REUTERS/Darrin Zammit Lupi/Archivo)

Durante milenios, las noches estrelladas han guiado a navegantes, desconcertado a astrónomos e inspirado a pintores. Pero cada vez son más raras. Al menos el 80% de la población mundial vive bajo cielos contaminados por la luz, cifra que asciende al 99% en América y Europa. Un estudio publicado en Science reveló que, entre 2011 y 2022, el cielo nocturno se volvió casi un 10% más brillante cada año. Con tantos lugares inundados de luz artificial, la gente busca cada vez más la oscuridad.

Durante la pandemia, muchos se apasionaron por el cosmos. Confinados en sus hogares, se dedicaron a observar el universo. (El confinamiento contribuyó a reducir la contaminación lumínica en muchos lugares). Algunos recurrieron a las redes sociales —y a comunidades en línea como “SpaceTok”— en busca de información. Una vez levantadas las restricciones, estos aficionados planificaron sus viajes en consecuencia.

PUBLICIDAD

Las perspectivas para las empresas que ofrecen “astroturismo” y “nocturismo” son de lo más prometedoras. En 2024, una encuesta realizada por Booking, un sitio web de viajes, reveló que el 62% de las personas estaban interesadas en destinos con poca contaminación lumínica. Para satisfacer la demanda de “escapismo cósmico”, algunos hoteles ofrecen acceso a telescopios y astrónomos propios. Otros ofrecen observación de estrellas y meditación a la luz de la luna.

Dado que la mejor observación de estrellas requiere aislamiento, el astroturismo es una gran ventaja para las zonas remotas que normalmente no atraen turistas. DarkSky International, una organización sin ánimo de lucro, certifica parques y reservas con las mejores condiciones para la observación nocturna. En los últimos tres años, ha experimentado un aumento considerable en el número de solicitudes, pasando de 16 en 2023 a 28 solo en el primer semestre de 2026.

PUBLICIDAD

Astro Retreat en Maan, un pueblo indio en el Himalaya, ha experimentado un aumento considerable de visitantes últimamente. Al Ula, en el desierto de Arabia Saudita, está apostando fuerte por el astroturismo con la construcción de un observatorio de última generación y lujosos alojamientos para la observación de estrellas. John Barentine, astrónomo en Arizona, afirma que existe una oportunidad para las zonas rurales donde industrias como la minería han disminuido.

Estos viajes resultan atractivos porque ofrecen una quietud difícil de encontrar en gran parte del mundo moderno, donde, como afirma Ruskin Hartley, director de DarkSky, “hemos convertido la noche en día en los lugares donde vivimos y trabajamos”. La observación de las estrellas también fomenta la sensación de asombro, tan escasa. Diversos estudios han demostrado que quienes miran al cielo experimentan una mayor sensación de bienestar; el asombro se relaciona con menores niveles de estrés y una mayor tranquilidad. Algunos atribuyen a esta actividad una mayor perspectiva. Como escribió Oscar Wilde: “Todos estamos en la cuneta, pero algunos miramos las estrellas”.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

The Economist

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo esconderse de los drones asesinos

En la guerra de Ucrania, las tácticas anti-IA están produciendo formas extrañas de camuflaje

Cómo esconderse de los drones asesinos

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

Los ataques con drones, el racionamiento de combustible y los rumores de una nueva convocatoria militar empujan la ansiedad al alza, mientras una encuesta cercana al Kremlin registra un fuerte deterioro del clima social

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

¿Por qué las pinturas de los grandes maestros vuelven a estar de moda?

Las actitudes hacia el arte, el valor y lo que se necesita para ser un buen coleccionista están cambiando

¿Por qué las pinturas de los grandes maestros vuelven a estar de moda?

El Banco Mundial ha abandonado sus objetivos climáticos

El auge y la caída del amor de la institución por el crecimiento verde

El Banco Mundial ha abandonado sus objetivos climáticos

Qué deben hacer Europa y la OTAN para estar preparadas para la guerra

El sector de la defensa se está revitalizando. Ahora la industria debe producir más, mejor y más rápido, escriben Ursula von der Leyen y Mark Rutte

Qué deben hacer Europa y la OTAN para estar preparadas para la guerra

DEPORTES

Delem, el técnico brasileño que pudo cambiar la historia de Messi para siempre

Delem, el técnico brasileño que pudo cambiar la historia de Messi para siempre

12 goles, 40° C, un arquero descompensado y un delantero con un tumor cerebral: “la Batalla de Lausana” entre Suiza y Austria en 1954

Admira a Messi, su padre fue un preso político y quiere eliminar a Argentina con Suiza: “Nunca he huido de nada”

El periodista español que se hizo viral por su defensa a Messi explicó por qué su país está dividido: “Lo tienen atragantado”

Nació en Argentina, jugó en Suiza y fue compañero de Murat Yakin: “Lee bien los partidos, sabe dónde puede dañarte y lo hace”

TELESHOW

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

Gabo Usandivaras abre su alma: “La salud mental es algo con lo que lucho cada día”

La respuesta de Andrea del Boca ante una posible cita con un participante de Gran Hermano

El cambio de look de Tuli Acosta que impactó a sus seguidores: “Soy otra persona”

Marcelo Tinelli recordó el éxito de ‘Ritmo de la noche’ junto a The Sacados: “Son la música icónica de los ‘90”

INFOBAE AMÉRICA

La oposición en Cuba advierte sobre los riesgo de un nuevo estallido social a cinco años del 11J

La oposición en Cuba advierte sobre los riesgo de un nuevo estallido social a cinco años del 11J

Pakistán instó al régimen de Irán a mantener la paz en Medio Oriente luego de pedir negociaciones con EEUU

A cinco años del histórico 11J en Cuba: “El régimen puede reprimir y encarcelar, pero no va a apagar las ansias de libertad del pueblo”

Guerra narco en Uruguay: cinco miembros de un clan familiar fueron acribillados a balazos por otro grupo criminal

Estados Unidos-Cuba, hora de decisiones: la “guerra” ya comenzó