Política

Guillermo Francos volvió a elogiar a Santilli y analizó el futuro del Gobierno: “El presidente va a ser reelecto”

Tras su salida de la Jefatura de Gabinete en 2025, el ex funcionario descartó la posibilidad de regresar a la gestión, pero reiteró su apoyo a Javier Milei. Además, se refirió a la salida de Adorni y al nombramiento de su sucesor: “Fue una decisión muy calibrada”

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El ex Jefe de Gabinete destacó las reformas llevadas a cabo por el actual Gobierno y consideró necesaria una reelección del Presidente "para consolidar todos los logros”. De cara al 2027, dijo que las PASO "son un invento" y apoyó la iniciativa de modificar la Carta Orgánica del BCRA (Video: @lanacionmas)

El ex jefe de Gabinete de la administración libertaria Guillermo Francos volvió a elogiar la decisión de nombrar a Diego Santilli como sucesor de Manuel Adorni. Según admitió, ambas desvinculaciones del Gobierno se produjeron por motivos similares. “El presidente consideró que era el momento oportuno para cambiarlo, como en su momento lo hizo conmigo”, argumentó. En sus declaraciones, trazó un diagnóstico sobre el presente político del Gobierno, el escenario electoral de 2027 y la agenda legislativa pendiente. “Yo creo que el presidente Milei va a ser reelecto el año próximo”, destacó.

En materia electoral, Francos argumentó que un segundo mandato le permitiría a LLA consolidar las reformas ya en marcha y avanzar con las que aún no lograron consenso parlamentario, dado que una nueva victoria electoral ampliaría el poder legisltativo del oficialismo. “Cuando uno compara la gestión de gobierno actual con las anteriores... el pueblo argentino lo va a ver”, dijo.

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Descartó que la figura de Mauricio Macri y una posible candidatura, ponga en riesgo al oficialismo. “¿Cuántos dirigentes importantes de este gobierno provienen del PRO?“, cuestionó. E inmediatamente explicó su teoría: ”Yo creo que se va generando una amalgama de fuerzas políticas y de dirigentes muy importantes. Al final va a tener menos importancia si viene de la Libertad Avanza o viene del PRO, si no si son fuerzas que confluyen en las ideas de la libertad”.

Para Francos, la figura de Macri es “absolutamente respetable”. De igual forma, alcaró que si quiere posicionar al partido que fundó, no debe olvidarse que “tiene varios dirigentes que están dentro del Gobierno”.

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GUILLERMO FRANCOS
Francos dialogó con LN+ sobre el futuro del Gobierno (Fuente)

En materia de gestión, el ex funcionario mencionó el vínculo con las provincias, y sobre ese punto destacó el rol de Santilli. En diálogo con el canal LN+, aseguró que el perfil del nuevo jefe de Gabinete responde a la necesidad de tender puentes. El Presidente “hizo una excelente elección”, sostuvo, dado que quería volver a la forma en la que habían comenzado a trabajar al principio de la gestión “para conseguir acuerdos en un momento muy complejo”. “Realmente teníamos en ese momento una debilidad muy grande en el Parlamento”, profundizó Francos, lo cual demandaba el apoyo de los gobernadores.

La elección del ex ministro del Interior apunta a reconstruir ese vínculo “para poder aprobar leyes importantes, obtener los acuerdos para la justicia”, entre otras cosas, indicó.

Con Manuel Adorni en el Gobierno “la atención estaba centrada en un hecho político”, opinó, provocando una falta de atención en los temas que debían tratarse en el Congreso. “Creo que se resolvió finalmente el tema”.

Para Francos las PASO son un invento costoso
Para Francos las PASO son un invento costoso

En esa misma línea, se refirió a las PASO y se pronunció a favor de la eliminación. Las definió como “un invento” que nació para resolver una interna partidaria y que derivó en transferirle a la ciudadanía la responsabilidad de elegir candidatos, algo que le parece “mal desde todo punto de vista”.

“La responsabilidad de poner los candidatos es de los partidos no es de la gente, son los partidos los que tienen la responsabilidad de ofrecerle al pueblo las candidaturas que considere cada uno más conveniente”, argumentó y apoyó la iniciativa de eliminarlas definitivamente, “que sería lo mejor, pero si no hay acuerdo, por lo menos suspenderlo hasta que se consigan los números para terminar con esto”. “Se ha convertido en un sistema muy costoso, que es evitable y no tiene sentido político ni institucional”, sostuvo.

Manuel Adorni Guillermo Francos
Adorni y Francos (@madorni)

Entre las prioridades legislativas que mencionó figura la autonomía del Banco Central y la reforma que busca prohibirle a la entidad financiar el déficit del sector público, iniciativas que el exfuncionario consideró fundamentales para la estabilidad económica del país.

“Con la reforma de la Carta Orgánica, el kirchnerismo había bajado el cuadro de esa autonomía que tenía el Banco Central porque lo veían como un arma de emisión política o de emisión de dinero”, repasó Francos.

Pese a sus consideraciones respecto del Gobienro nacional y la gestión, el ex jefe de Gabinete descartó regresar a la gestión. “´Pero como siempre dije, yo estoy dispuesto a participar. Llevo la política en la sangre, como se podría decir”, aclaró.

Por último, reconoció: “Estamos pasando un momento difícil, porque no se pasa de una situación como la que vivíamos a una situación de bienestar total de un día para otro. Son procesos que llevan su tiempo. Pero si un país invierte lo que se está invirtiendo en la Argentina, si hay grupos económicos, países, empresas que eligen la Argentina para invertir, es porque se generó un cambio tan importante en estos dos años y medio que ha generado fundamentalmente confianza en el mundo”.

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