Cómo esconderse de los drones asesinos

Ilustración: The Economist/Exilenova+

En los últimos meses, los camiones militares rusos en Ucrania han comenzado a lucir un llamativo esquema de colores con franjas blancas y negras intensas. Como camuflaje, no resulta muy efectivo contra la vista humana. Pero claro, no pretende engañar a la vista humana. Su objetivo es frustrar los sistemas de visión artificial instalados en los drones ucranianos que sobrevuelan los campos de batalla en busca de presas.

Las franjas recuerdan al camuflaje deslumbrante utilizado por la Marina Real Británica en la Primera Guerra Mundial. Pero mientras que el camuflaje deslumbrante tenía como objetivo disimular la silueta de un barco, dificultando así calcular su velocidad y rumbo, la nueva variante pretende engañar a las máquinas haciéndoles creer que un camión no es, en realidad, un camión.

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La visión artificial se basa en el reconocimiento de patrones. Un modelo se entrena exponiéndolo a imágenes, algunas de las cuales contienen camiones (o tanques, o aviones) y otras no. Tras incontables exposiciones, el ordenador deduce reglas que le permiten identificar aquello que sus entrenadores quieren enseñarle. Dado que es improbable que aparezcan camiones con franjas de cebra en los datos de entrenamiento, explica Todd Humphreys, ingeniero de la Universidad de Texas en Austin, una IA que se encuentre con uno en el mundo real podría no darse cuenta de lo que está viendo.

Las computadoras suelen basarse en características muy específicas para reconocer un objeto. Esto genera un problema conocido como “fragilidad”, en el que pequeñas variaciones pueden provocar clasificaciones erróneas extrañas. Los “ejemplos adversarios”, diseñados para explotar las peculiaridades de la visión artificial, existen desde hace años. Uno de ellos, desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2017, presentaba una tortuga de plástico. Engañada por el patrón de su caparazón, una computadora la clasificó erróneamente como un rifle. En otro proyecto, los investigadores crearon pegatinas que, al colocarse en las carreteras, provocaban que el software de conducción autónoma de un Tesla se desviara hacia el carril contrario.

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El Dr. Humphreys afirma que los esfuerzos para contrarrestar la visión artificial en el conflicto de Ucrania se basan en el mismo principio: ocultar las características esperadas con otras inesperadas. Se han observado aviones rusos estacionados con filas de neumáticos viejos en sus alas para confundir el software de reconocimiento de imágenes de los drones. Algunos drones rusos también cuentan ahora con su propio camuflaje deslumbrante, presumiblemente para dificultar su identificación por parte de los drones interceptores ucranianos.

Es probable que estas tácticas se vuelvan más comunes. Actualmente, la mayoría de los drones de combate todavía son operados a distancia por un operador humano, quien difícilmente se dejará engañar por las marcas. Pero a medida que los drones se multipliquen —Ucrania tiene como objetivo producir 10 millones este año— y la tecnología mejore, la IA asumirá una mayor parte del trabajo.

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El resultado probable será una carrera armamentística que enfrentará a sistemas de visión artificial cada vez más sofisticados contra métodos cada vez más ingeniosos para engañarlos. La ventaja de cualquier patrón de camuflaje en particular probablemente sea temporal. Después de todo, una vez que los camiones con rayas de cebra sean lo suficientemente comunes, comenzarán a aparecer en los datos de entrenamiento y los modelos comenzarán a verlos como lo que realmente son. Un portavoz de Brave1, una rama del gobierno ucraniano que busca acelerar la tecnología militar, reconoció que los rusos se estaban adaptando, pero afirmó que Ucrania se estaba adaptando más rápido.

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