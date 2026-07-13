Prorrogaron la emergencia del sector energético nacional hasta 2027

El Gobierno prorrogó la emergencia eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2027 (EFE/Neil Hall)

El Gobierno nacional prorrogó la emergencia del Sector Energético Nacional, extendiendo el régimen de excepción vigente para los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal hasta el 31 de diciembre de 2027.

La medida, oficializada esta madrugada mediante la publicación del decreto 585/2026 en el Boletín Oficial, responde a la persistencia de riesgos técnicos, económicos y operativos que afectan la estabilidad y la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. Con esta decisión, el Gobierno busca asegurar la continuidad en la prestación del servicio público y evitar disrupciones regulatorias, financieras y de abastecimiento.

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La declaración de emergencia energética fue declarada en2023 y posteriormente prorrogada por los decretos 1023/24 y 370/25, y ahora se equipara su vigencia al plazo ya dispuesto para los sectores de transporte y distribución de gas natural. La disposición se fundamenta en la necesidad de coordinar ambos sistemas, dada la interdependencia operativa y económica, ya que el gas natural continúa siendo un insumo crítico para la generación térmica de electricidad.

Durante los últimos años, el sistema energético nacional atravesó una fase de reestructuración que incluyó reformas normativas, recomposición tarifaria y la creación de programas de contingencia para enfrentar meses críticos y asegurar el abastecimiento eléctrico en todo el país. Las autoridades han advertido que, a pesar de avances parciales, persisten vulnerabilidades estructurales que justifican la continuidad de la emergencia.

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El régimen federal de energía eléctrica, establecido por la Ley N° 15.336 y sus modificatorias, regula la generación, transformación, transmisión y distribución de electricidad en la jurisdicción nacional. Según el texto ordenado de la Ley N° 24.065, el transporte y la distribución son considerados servicios públicos, mientras que la generación destinada al abastecimiento de un servicio público se considera de interés general.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía mantiene la responsabilidad de planificar y coordinar las obras y servicios integrantes de la Red Nacional de Interconexión (RNI), así como de dictar las normas regulatorias para la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En el marco de la emergencia declarada en 2023, la Secretaría ha impulsado medidas para una transición gradual, priorizando la transparencia, la competitividad y la inversión privada en el sector.

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El decreto publicado hoy en el Boletín Oficial lleva la firma del Presidente y los ministros del Poder Ejecutivo

En 2025 se aprobaron nuevas reglas para la normalización del MEM, que entraron en vigencia en noviembre de ese año. Estas reglas buscan fortalecer la competencia, la eficiencia económica y la transparencia en la formación de precios, incentivando la celebración de contratos bilaterales y la participación de inversores privados en sistemas de remuneración de energía y potencia.

La emergencia energética fue declarada originalmente debido a la grave situación en la que s encontraba el sistema eléctrico en materia de infraestructura, limitaciones en la capacidad de transporte y una cadena de pagos deteriorada. Según datos oficiales, en diciembre de 2023 la tasa de cobrabilidad de CAMMESA era del 48 %, obligando a cubrir los importes no cobrados con fondos del Tesoro Nacional. Tras la recomposición tarifaria y la implementación de regímenes especiales de pago, la cobrabilidad aumentó al 97 %, aunque se advierte que una reversión en la disciplina de pagos podría poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema.

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La coordinación entre las emergencias de los sectores eléctrico y gasífero responde a la incidencia directa del gas natural en la generación térmica de energía eléctrica. La reconfiguración del sistema de transporte de gas natural, vigente desde mayo de 2026, impacta en la disponibilidad y costos de generación, así como en la seguridad del abastecimiento. Por este motivo, el decreto instruye a los organismos responsables a ajustar la programación y el despacho en función de la nueva capacidad de transporte y condiciones de disponibilidad.

Entre las obras prioritarias se incluyen la expansión de líneas de alta tensión y la incorporación de sistemas de almacenamiento y servicios de reserva operativa, destinados a mitigar los riesgos en nodos críticos y mejorar la flexibilidad de la red.

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El restablecimiento de la cadena de pagos y la reducción de la brecha entre el Precio Estacional (PEST) y el precio monómico de abastecimiento del MEM son objetivos centrales de la política energética actual. En mayo de 2026, el PEST para usuarios residenciales subsidiados representaba apenas el 24 % del precio de referencia, lo que refleja la persistencia de una brecha económica relevante y la necesidad de avanzar en la focalización de subsidios y la sostenibilidad financiera del sistema.

El régimen de subsidios energéticos focalizados (SEF), creado por el Decreto N° 943/25, busca coordinar la determinación de precios estacionales, la identificación de beneficiarios y la reducción de subsidios generalizados. La continuidad de la emergencia resulta indispensable para evitar impactos abruptos en el flujo de fondos, la disciplina de pagos y la cadena de inversiones necesarias para la modernización del sector.

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