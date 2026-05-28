El coche eléctrico de Ferrari: la controversia es el punto clave

El primer coche totalmente eléctrico de Ferrari, el "Luce" (REUTERS)

Los fabricantes de automóviles suelen promocionar sus nuevos modelos. Sin embargo, Ferrari (cuyo principal accionista, Exor, es copropietario de la empresa matriz de The Economist) no es como las demás marcas automovilísticas. Cuando la marca de superdeportivos presentó su primer vehículo eléctrico (VE), llamado Luce (que significa “luz” en italiano), el 25 de mayo, su director de marketing lo describió como “polarizador”. Las redes sociales se llenaron de críticas. Los inversores también lo rechazaron, aunque la prensa especializada fue más benévola. Sin embargo, quizás esa división sea precisamente el objetivo.

Algunas características del Luce son típicas de la marca italiana. Cuatro motores eléctricos ofrecen más de 1000 caballos de fuerza, una aceleración vertiginosa y una velocidad máxima de 310 km/h por unos €550.000 (USD$640.000). Esto convierte al Luce en el modelo más caro de la gama de mayor volumen de la marca, aunque los hiperdeportivos exclusivos de edición limitada pueden superar los 3,6 millones de euros. A pesar del peso de las baterías, sus ingenieros se han asegurado de que su manejo sea tan suave como el de cualquier otro Ferrari.

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Pero en otros aspectos supone un cambio radical, con cinco asientos (una primicia para la marca), cuatro puertas y más espacio en el maletero que el Purosangue, otro modelo de cuatro puertas lanzado en 2022. Ese modelo —que Ferrari se niega a reconocer como un SUV, a pesar de las pruebas— también supuso una ruptura controvertida con la tradición de Ferrari, pero fue un rotundo éxito comercial.

Con el Luce, Ferrari toma la decisión deliberada de marcar la pauta en el futuro, según John Elkann, presidente de la firma. Sin embargo, mientras que el Purosangue se apegaba a la estética curvilínea de otros Ferrari, el Luce apenas se asemeja a ellos. El nuevo modelo se desarrolló en colaboración con LoveFrom, un colectivo creativo fundado por Sir Jony Ive, ex jefe de diseño de Apple, y Marc Newson, quien trabajó con él. Como era de esperar, el minimalismo es protagonista. Pocos críticos cuestionan su aplicación al elegante interior. Pero muchos temen que las líneas puras de la carrocería carezcan del atractivo característico de la marca.

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Ferrari espera que el Luce tenga el mismo éxito que el Spectre de Rolls-Royce, otro vehículo eléctrico de alta gama de una empresa más cercana al sector de los artículos de lujo que a la fabricación de automóviles. Sin embargo, en otros mercados, la demanda de superdeportivos eléctricos ha sido escasa. Lamborghini, un rival italiano, abandonó sus planes para un vehículo eléctrico, alegando la falta de interés entre sus clientes. Incluso Ferrari ha reducido su objetivo de electrificación al 20 % de su gama para 2030, frente al objetivo anterior del 40%.

La capitalización bursátil de Ferrari, de unos 52.000 millones de euros, es similar a la de Ford, que vendió 4,4 millones de vehículos el año pasado, frente a los 13.640 de Ferrari. Sin embargo, últimamente los inversores han empezado a cuestionar si su valoración se ha disparado. Su capitalización bursátil ha caído cerca de un tercio desde octubre, tras una jornada para inversores en la que las previsiones de crecimiento futuro resultaron decepcionantes.

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Ferrari no necesita vender tantas unidades de su primer vehículo eléctrico para lograr un éxito rotundo. Si bien la empresa guarda silencio sobre sus objetivos, es probable que el Luce sea un Ferrari del tipo que vendería como máximo 9000 unidades en un ciclo de vida de aproximadamente cuatro años. Probablemente obtendrá buenas ganancias vendiendo menos. Lo más importante será consolidar a Ferrari en el mercado de los vehículos eléctricos.

Los sólidos lazos de Ferrari con sus clientes fieles serán clave. Muchos de ellos poseen varios coches con el logotipo del caballo rampante y tal vez deseen añadir el primer vehículo eléctrico a su colección. Benedetto Vigna, director de Ferrari, ha recalcado que demostrar la fidelidad a la marca, requisito habitual para adquirir uno de los codiciados hiperdeportivos de edición limitada de la firma, no se aplica al Luce. Sin embargo, muchos de los fieles no se arriesgarán.

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Luego está la posibilidad de atraer nuevos clientes. Ferrari espera que el diseño audaz pero sencillo del Luce y su interior repleto de tecnología atraigan a un público diferente al de su clientela habitual. El Sr. Vigna ha declarado que su empresa busca el segmento del mercado que “quiere y comprará un Ferrari, solo si es eléctrico”. Alrededor de cuatro quintas partes de las ventas de la empresa actualmente se destinan a clientes existentes. Sin embargo, en el evento de lanzamiento del Luce, se informó que aproximadamente la mitad de los invitados eran nuevos en la marca. Ferrari está intentando una maniobra arriesgada. Puede que lo consiga.

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