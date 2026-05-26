Las cruciales y polarizadas elecciones de Colombia no podrían estar más reñidas

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial colombiano (AP)

Los hombres disfrazados de tigres no paran de gritar su apoyo. En el escenario, enmarcado por una garra inflable y columnas de chispas, se encuentra Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial colombiano de extrema derecha que se hace llamar “El Tigre”. Ataviado con un chaleco antibalas y moviéndose tras un cristal blindado, el Sr. Espriella (en la foto) saluda con una sonrisa y grita su lema: “firme por la patria”.

Los recursos predilectos de Iván Cepeda, el candidato de extrema izquierda, son las páginas de sus discursos, que lee con atención, con gafas puestas. Paloma Valencia, la candidata del centroderecha tradicional, es diferente. “Representamos el camino largo, el camino del trabajo, el camino del conocimiento”, afirma, “sin realismo mágico ni milagros”.

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The Economist se ha reunido con los tres principales candidatos. Cualquiera de ellos podría ser el próximo presidente. El Sr. Cepeda está en camino de ganar la primera vuelta de las elecciones del 31 de mayo, pero seguramente será necesaria una segunda vuelta tres semanas después. Las encuestas para cualquiera de los dos hipotéticos enfrentamientos están muy ajustadas. Hay mucho en juego. Las elecciones indicarán si la ola de derecha que recorre Latinoamérica ha alcanzado su punto máximo. También pondrán a prueba si la centroderecha tradicional puede vencer al carismático populismo seguidor de Trump. Los votantes elegirán entre visiones radicalmente diferentes, tanto para mejorar la economía como para detener a los narcotraficantes en el país que suministra dos tercios de la cocaína mundial. Algunos incluso argumentan que la propia democracia está en juego.

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Durante 60 años, grupos rebeldes comunistas atacaron al Estado, mientras que el ejército y los grupos paramilitares respondieron. Ambos bandos asesinaron civiles con regularidad. En 2016, el gobierno alcanzó un acuerdo de paz, largamente reñido, con las FARC, el grupo rebelde más grande. Luego, en 2022, Gustavo Petro fue elegido como el primer presidente de izquierda del país. Su gestión ha sido caótica. Ha deteriorado el sistema de salud y su plan de “Paz Total” —que implicaba la negociación simultánea con todos los grupos armados restantes— ha fracasado. Los grupos se han expandido, la producción de cocaína ha alcanzado niveles récord y la violencia involucra a civiles con más frecuencia que en cualquier otro momento de la última década, según la Cruz Roja, una ONG . El año pasado, Miguel Uribe Turbay, aspirante a la presidencia, fue asesinado.

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Sin embargo, la economía ha superado las expectativas. El año pasado, The Economist la clasificó en cuarto lugar entre 36 países, en su mayoría ricos, según una medida combinada de crecimiento, inflación, desempleo y bolsa. Desde entonces, el Sr. Petro ha aumentado el ya elevado salario mínimo en un 17% en términos reales. El crecimiento se basa en el consumo, la inversión es débil y el gobierno gasta en exceso, mientras presiona al banco central para que baje los tipos de interés. Aun así, la mermelada goza de popularidad: el índice de aprobación del Sr. Petro ronda el 50%.

Esto beneficia al Sr. Cepeda, senador y aliado de Petro. A diferencia de Petro (cuyo mandato está constitucionalmente limitado a cuatro años), Cepeda es tranquilo, disciplinado y austero. Su inspiración política es José Mujica, un ex guerrillero que llegó a ser presidente de Uruguay mientras seguía conduciendo un viejo Volkswagen Beetle y viviendo en una pequeña casa de campo.

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La trayectoria del Sr. Cepeda se ha centrado en destapar los abusos de las fuerzas estatales e impulsar las negociaciones de paz. Su archienemigo es Álvaro Uribe, un ex presidente de derecha que restauró el orden tan necesario, pero bajo cuya presidencia unos 6.000 jóvenes fueron asesinados por el ejército y presentados falsamente como guerrilleros. El Sr. Uribe afirmó desconocerlo. Paramilitares vinculados al gobierno asesinaron al padre del Sr. Cepeda, un comunista; las FARC asesinaron al padre del Sr. Uribe. El odio mutuo entre ambos planea sobre la campaña.

El Sr. Cepeda promete continuar con la Paz Total, que ayudó a diseñar, a pesar de sus deficiencias. Será más organizado, pero probablemente aún más reacio a usar la fuerza contra los grupos rebeldes que el Sr. Petro. En materia económica, quiere redistribuir la tierra mediante compras estatales voluntarias e incautaciones a bandas de narcotraficantes, aumentar considerablemente el gasto en bienestar social y priorizar las compras públicas a proveedores más pequeños, como los comedores comunitarios. Afirma que las preocupaciones fiscales se resolverán mediante impuestos más altos, austeridad personal en el cargo y la lucha contra la corrupción.

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Sus rivales afirman que representa una amenaza para la democracia. Esto no parece tan claro. “No vamos a atacar la democracia”, insiste. Podría nombrar a dos miembros del consejo del banco central. Esto podría provocar un aumento de la inflación, pero es un derecho constitucional. Probablemente solo podrá nombrar a un juez para la Corte Constitucional. El Sr. Cepeda siempre ha estado “abierto a la conciliación y al debate”, señala Laura Lizarazo, de Control Risks, una consultora. De hecho, tiene una gran fe en el diálogo y promete convocar uno sobre los principales problemas de Colombia para alcanzar un “acuerdo nacional”. Sin embargo, la influencia del Sr. Petro representa un riesgo. El presidente saliente se ha quejado de un “golpe blando” cuando los tribunales y los legisladores bloquearon sus planes, y está ansioso por modificar la constitución. El Sr. Cepeda se ha distanciado de esto, pero no lo ha descartado.

El señor de la Espriella, en cambio, es un ex abogado penalista de verbo fácil, ahora empresario. Posee una mansión en Miami, una dentadura perfecta y un estilo machista. Recientemente, en televisión, mostró una foto suya con pantalones ajustados que, al parecer, aunque no de forma concluyente, dejaba ver un pene grande. “Con esa foto conseguí algunos votos interesantes del electorado femenino”, declaró.

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Otro rasgo físico es más relevante para el atractivo del Sr. de la Espriella. Su barba está cuidadosamente arreglada al estilo inconfundible de Nayib Bukele, el mandatario salvadoreño, quien aplastó a las pandillas deteniendo a un asombroso 8% de todos los jóvenes del país. La tasa de homicidios se ha desplomado, ganándose legiones de seguidores en toda Latinoamérica. El Sr. de la Espriella afirma que Colombia está experimentando una “pandemia de inseguridad”. Promete construir diez megacárceles privadas en la selva “al estilo del presidente Bukele”. Dice que “probablemente será necesario recurrir al estado de excepción”, una medida constitucional para otorgar temporalmente al presidente y a las fuerzas armadas amplios poderes. Los juicios masivos contra pandilleros son una posibilidad, afirma, y ​​tal vez sea necesario considerar períodos más largos de detención sin juicio. Asegura que todo esto se haría legalmente. “Soy un demócrata”, insiste. Uno bastante espinoso. Entre 2008 y 2019 presentó más de 100 denuncias por difamación contra periodistas.

Afirma que reducirá el tamaño del Estado colombiano en un 40% en cuatro años. Defiende el libre mercado. Sin embargo, el populismo se hace presente. También promete presionar a los bancos para que ofrezcan hipotecas a tasas del 2%, una propuesta fantasiosa dado que actualmente rondan el 17%. Dice que ser un forastero adinerado le otorga independencia.

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Existen dudas sobre su pasado. Fue asesor legal de Alex Saab, un estrecho aliado de Nicolás Maduro, el ex dictador venezolano depuesto, acusado de lavado de dinero y extraditado a Estados Unidos. También defendió (sin éxito) a David Murcia Guzmán, quien dirigía un enorme esquema piramidal en Colombia y ha estado vinculado a exfiguras paramilitares. Todo esto es simplemente el resultado de su trabajo como abogado defensor, responde. Algunos cuestionan su rápido ascenso a la riqueza y alegan enriquecimiento ilícito en su trabajo defendiendo a criminales de alto perfil. Él lo niega.

Lejos de ser una figura ajena al sistema, la Sra. Valencia es senadora y nieta de un expresidente, y cuenta con un equipo de políticos experimentados a su alrededor. Si bien el Sr. Cepeda desprecia al Sr. Uribe, ella declaró recientemente en un mitin: “Uribe es mi padre”. Sería la primera mujer presidenta de Colombia, pero advierte que “es un país muy sexista”. A la sombra del Sr. de la Espriella, ha optado por una postura centrista, eligiendo como compañero de fórmula a Juan Daniel Oviedo, un moderado abiertamente gay que dirigió la agencia de estadística.

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En materia de seguridad, sus instintos de derecha persisten. “No creo en las teorías conspirativas”, afirma, pero la insistencia del Sr. Cepeda en el fallido acuerdo de Paz Total “ya no es un error, es un plan”. Su postura refleja claramente la del Sr. Uribe. Se opone al acuerdo de paz alcanzado en 2016 y desea un gran acuerdo con Estados Unidos para combatir a las bandas criminales. Unos 30.000 nuevos soldados no solo deberían luchar contra pandilleros y rebeldes, sino también mantener el orden en general. Y quiere nuevas cárceles. Había deseado que el Sr. Uribe fuera su ministro de Defensa. Sin embargo, incluso el Sr. Oviedo discrepó públicamente y el Sr. Uribe finalmente declinó.

Según ella, el Estado debe reducirse, pero solucionar los problemas fiscales requiere crecimiento, lo que implica recortes de impuestos. Su visión de libre mercado se combina con un enfoque en el sector informal, la economía real, donde trabaja más de la mitad de la población. Promete facilitar el acceso a los mercados, la creación de un historial crediticio y la formación de cooperativas para facilitar las compras al por mayor. La educación es otra prioridad. Los graduados del sistema estatal “no saben leer ni escribir”, se queja. El problema es que “es muy difícil hacer que el sentido común resulte atractivo ante el populismo”, lamenta, describiendo el populismo colombiano como “cinematográfico”.

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Si pierde en la primera vuelta, los colombianos se enfrentarán quizás a la elección más polarizada de cualquier elección en el mundo en la historia reciente.

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