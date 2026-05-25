Gran Bretaña y Polonia están a punto de firmar un nuevo e importante tratado de seguridad (REUTERS)

Para Sir Keir Starmer, la política exterior ha sido una especie de consuelo. En el ámbito interno, la autoridad del primer ministro está hecha pedazos y lucha por mantenerse en el cargo. En el ámbito internacional, sin embargo, puede atribuirse el mérito de haber fortalecido las relaciones con los vecinos de Gran Bretaña, mientras Europa se enfrenta a la vida con una América desafiante. Primero, en el norte, llegó una nueva “asociación estratégica” con Noruega. El año pasado, Sir Keir reforzó los lazos con Francia, acordando “coordinar” el uso de las armas nucleares de ambos países. Luego firmó un tratado con Alemania , que aumentó la cooperación en defensa, comercio y migración. Ahora la diplomacia de Sir Keir se dirige más al este. El 27 de mayo se espera que firme un nuevo tratado de defensa y seguridad con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

Los países ya firmaron acuerdos menores en 2017 y 2023 para impulsar la colaboración en ámbitos como el entrenamiento militar y la ciberseguridad. Comparten una visión similar sobre las sanciones contra Rusia y el apoyo a Ucrania. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, un centro de estudios alemán, la ayuda bilateral acumulada a Ucrania por parte de Gran Bretaña y Polonia en los cuatro años transcurridos desde la invasión rusa a gran escala en 2022 equivale aproximadamente al 0,8 % y al 1,0 % de su PIB en 2021, respectivamente. Gran Bretaña y Polonia también están unidas por la migración: el censo de 2021 mostró que 734.000 polacos vivían en Inglaterra y Gales, la segunda mayor población nacida en el extranjero, después de los indios.

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Las negociaciones sobre el nuevo tratado se iniciaron en enero de 2025. Este ampliará los acuerdos anteriores, centrándose no solo en la defensa, sino también en la resiliencia económica, la seguridad energética, la migración irregular y la delincuencia. Se espera que el pacto reafirme el compromiso de ambos países con la defensa mutua, reflejando el espíritu de los recientes tratados del Reino Unido con Francia y Alemania. Asimismo, se prevé que fomente una mayor cooperación entre las industrias de defensa de ambos países, que, según el gobierno británico, ya ha generado ingresos de alrededor de 8.000 millones de libras esterlinas (10.900 millones de dólares) para el Reino Unido en los últimos tres años.

La ambición económica más amplia del tratado es menos clara, sobre todo porque el comercio se rige por los acuerdos de Gran Bretaña con la Unión Europea. Polonia se está enriqueciendo rápidamente. El FMI prevé que, ajustado por paridad de poder adquisitivo, el PIB per cápita de Polonia no estará muy por debajo del de Gran Bretaña en 2030. Según el mismo indicador, Polonia también estará prácticamente a la par con Italia, y ya ha superado a España.

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Aun así, los funcionarios polacos destacan que su país comparte algunos desafíos económicos con Gran Bretaña, como la necesidad de una mayor inversión de capital privado. También señalan la transición hacia las energías renovables como un área en la que Polonia valora el liderazgo británico. Si bien la inversión británica en Polonia sigue siendo mayor que la inversa, ambos gobiernos mencionan ejemplos de empresas polacas que se han expandido con éxito en Gran Bretaña. Entre ellas se encuentra InPost, una empresa polaca de taquillas para paquetería que prevé haber invertido un total de 1200 millones de libras esterlinas en Gran Bretaña para 2029, según el director de la división internacional de la empresa, Michael Rouse.

Persisten algunos puntos de tensión. Un diplomático polaco se irrita ante la mención del E3 , una agrupación informal formada por Gran Bretaña, Francia y Alemania que Sir Keir Starmer ha considerado un foro útil para presentar un liderazgo europeo unificado. Los polacos argumentan que es «natural» que Polonia participe a un alto nivel en cualquier acuerdo de posguerra que surja entre Europa, Rusia y Ucrania, dada la extensión del país (38 millones de habitantes) y su geografía.

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Polonia muestra mayor urgencia que su aliado en materia de defensa. El gobierno de Sir Keir ha anunciado que aumentará el gasto en defensa al 2,6% del PIB para 2027 y alcanzará el objetivo de la OTAN del 3,5% para 2035. En contraste, la OTAN estima que el gasto de Polonia ya alcanzó el 4,3% del PIB el año pasado, el más alto de la alianza. El ministro de Finanzas y Economía de Polonia, Andrzej Domanski, explica que «simplemente no podemos permitirnos perder tiempo». La disuasión nuclear y la diplomacia británicas siguen convirtiéndola en un líder europeo en seguridad. Pero el mensaje para Sir Keir, o su sucesor, es claro : a medida que Polonia se fortalezca, esperará un lugar en la mesa principal.

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