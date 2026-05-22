Por qué la OTAN necesita un Plan B (EFE)

Según Carl von Clausewitz, general prusiano del siglo XIX, el defecto fatal de un comandante es la obstinación, o “la resistencia a nuestro buen juicio”. Para un ejemplo moderno de este comportamiento, basta con fijarse en Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

Durante meses, el señor Rutte se ha negado a admitir que la alianza transatlántica, pilar de la seguridad europea durante más de siete décadas, está al borde del colapso. Esto ha requerido una ceguera voluntaria.

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El Sr. Rutte ignora las reiteradas declaraciones de Donald Trump que ponen en duda la disposición de Estados Unidos a respetar el Artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque contra uno es un ataque contra todos. El Sr. Trump también habla de retirar algunas fuerzas de Europa. No obstante, el Sr. Rutte, ex primer ministro neerlandés, ha insistido con vehemencia en que no tiene ninguna duda de que Estados Unidos está “completamente comprometido con la OTAN , completamente comprometido con el Artículo 5″. Sostiene que la OTAN no necesita un “Plan B” en caso de que Estados Unidos se retire repentinamente de la alianza. Incluso ha prohibido cualquier debate al respecto en la sede de la OTAN. En todo esto, se equivoca.

En defensa del Sr. Rutte, cabe decir que está actuando con diplomacia. En su afán por mantener a Estados Unidos en la alianza, ha halagado al Sr. Trump, soportado sus diatribas y lo ha llamado “papá”. El Sr. Rutte teme que los intentos de Europa por independizarse de las garantías de seguridad estadounidenses puedan ofender aún más a su caprichoso presidente y acelerar la ruptura que el resto de la OTAN desea evitar.

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Otros líderes europeos también recurren a la adulación e intentan apelar a la habilidad negociadora del Sr. Trump gastando miles de millones en armamento estadounidense, gran parte del cual se enviará a Ucrania. En algunos casos, no les queda otra opción. Por ejemplo, Europa tiene pocas alternativas a los sistemas de defensa aérea Patriot de Estados Unidos.

Incluso pensar en un Plan B es suficiente para inquietar a los generales. Gran parte de la capacidad de disuasión de la OTAN reside en su habilidad para integrar las fuerzas armadas de numerosos países en una sola fuerza cohesionada bajo un mando unificado liderado por un general estadounidense. Sin la superpotencia que mantenga el orden, los miembros restantes de la alianza podrían debilitarse por disputas sobre quién debería estar al mando y por dudas sobre si realmente tendrían la autoridad para tomar las decisiones en caso de que Europa se viera inmersa en una guerra.

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Sin embargo, a pesar de todos los riesgos que implica que Europa planee abiertamente un divorcio, no tiene otra opción. El optimismo del Sr. Rutte se ha visto superado por los acontecimientos. Las amenazas del Sr. Trump en enero de apoderarse de Groenlandia, propiedad de Dinamarca, miembro de la OTAN, han impulsado a varios países europeos a comenzar a planificar en secreto cómo luchar sin Estados Unidos. Desde entonces, el Sr. Trump ha socavado las garantías de sus funcionarios de que la retirada será lenta y ordenada, a medida que Europa asuma la responsabilidad de su propia defensa convencional. También ha anunciado recortes inesperados en el número de tropas estacionadas en Europa y ha cancelado el despliegue de otras. El 22 de mayo, se esperaba que Estados Unidos redujera las fuerzas que se compromete a enviar a Europa en caso de guerra. Sus aliados no pueden estar seguros de que recibirán las armas que han comprado a Estados Unidos, que está posponiendo las entregas para reabastecer las utilizadas en Irán.

Renovar la alianza liderada por Estados Unidos será difícil y costoso: razón de más para empezar ahora. Europa podría europeizar las estructuras de la OTAN; podría formar una nueva alianza; o podría consolidar las incipientes, como la Fuerza Expedicionaria Conjunta de diez miembros, liderada por Gran Bretaña, o la “coalición de los dispuestos” que planea ofrecer garantías de seguridad a Ucrania. Cualquiera de estas opciones sería arriesgada, pero menos arriesgada que no hacer nada.

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