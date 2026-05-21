Donald Trump está presionando para llegar al final del juego en Cuba

Unas personas se iluminan con sus teléfonos mientras juegan al dominó, mientras arde en una calle de La Habana (Cuba) una hoguera encendida por los vecinos en protesta por los prolongados cortes de electricidad, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Pocos creían que el presidente Donald Trump capturaría al líder venezolano Nicolás Maduro, quien ahora languidece en una celda de una cárcel de Brooklyn. Menos aún toman en serio la idea de que Trump pudiera arrestar a Raúl Castro, el veterano líder del Partido Comunista de 94 años, el hombre más poderoso de Cuba; su difunto hermano, Fidel, instauró el comunismo en la isla en la década de 1960. Sin embargo, tras la presentación de cargos penales contra Castro por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Miami el 20 de mayo, la posibilidad parece un poco menos remota.

La acusación imputa a Castro el derribo de dos aeronaves de Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados con sede en Miami, en 1996, causando la muerte de cuatro personas. En aquel entonces, Castro era ministro de Defensa de Cuba. Posteriormente, se convirtió en presidente y primer secretario del Partido Comunista, antes de retirarse formalmente en 2021. Sin embargo, sigue siendo el líder de facto de Cuba. Todas las decisiones importantes requieren su aprobación. Esto incluye cualquier acuerdo con Trump y Marco Rubio, su secretario de Estado cubano-estadounidense, quienes están decididos a forzar cambios en Cuba.

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Los cargos contra el Sr. Castro no son los mismos que contra el Sr. Maduro, pero el uso político de la ley es similar. La administración Trump calificó la redada que capturó al Sr. Maduro como una operación policial. Ahora, los estadounidenses también argumentan que Cuba, ubicada a 145 km de Florida, representa un riesgo para la seguridad nacional debido a su condición de Estado fallido, su apoyo a China y Rusia y la emigración de migrantes. Los vuelos de reconocimiento estadounidenses sobre Cuba han aumentado. Según informes, los planificadores militares están evaluando diversas opciones, desde ataques limitados hasta una acción más amplia.

La escalada se produce tras meses de coerción. Desde la destitución de Maduro, Estados Unidos ha bloqueado los envíos de combustible a Cuba y ha presionado a países de la región para que interrumpan el suministro de divisas. El gobierno de La Habana ha respondido con concesiones limitadas, como permitir que empresas privadas importen combustible y prometer que los cubanos en el extranjero podrán invertir en la isla.

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Insatisfechos con esto, los señores Trump y Rubio están aumentando la presión. El 7 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Gaesa, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía cubana. Se la considera ampliamente como el negocio de la familia Castro. El señor Rubio la calificó como “el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba”.

Una semana después, John Ratcliffe, director de la CIA , viajó a La Habana para reunirse con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del presidente. Advirtió que el tiempo se agotaba para realizar cambios fundamentales e instó al régimen a aceptar 100 millones de dólares en ayuda, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia Católica. La reunión, al parecer, no salió bien. El 18 de mayo, la OFAC impuso sanciones a más miembros del aparato político y de seguridad de Cuba, incluido el tristemente célebre servicio de inteligencia del régimen.

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¿Y ahora qué? Los estadounidenses no ocultan su deseo de reformas económicas, la liberación de presos y la compensación por las propiedades expropiadas. Aunque no lo digan públicamente, probablemente también busquen cambios más drásticos, como la disolución de Gaesa y una transición a la democracia. La administración Trump ha alternado entre afirmar que colaboraría con el régimen e insinuar que debe ser derrocado. El 14 de mayo, el Sr. Rubio adoptó una postura firme: “No creo que podamos cambiar el rumbo de Cuba mientras esta gente siga al mando en ese régimen”.

Una operación al estilo venezolano podría parecer demasiado extrema para la administración Trump. La imagen de un hombre de 94 años esposado podría no ser tan bien recibida por los estadounidenses como la detención de Maduro. Tampoco existe una figura obvia que pueda suceder a Castro y obedecer las órdenes de Estados Unidos, como ocurrió con Maduro. El nieto de Castro es un guardián, no un sucesor natural.

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Aun así, los cubanos no descartan la posibilidad de la primera acción militar estadounidense contra la isla en seis décadas. El régimen parece estar fomentando esta posibilidad. Se está entrenando a civiles. Las fuerzas de defensa cubanas distribuyen folletos que informan a la población sobre cómo prepararse para la guerra. El 18 de mayo, el presidente Miguel Díaz-Canel advirtió que un ataque produciría “una masacre de proporciones incalculables”.

En parte, la acusación va dirigida a los exiliados en Miami que han estado instando al Sr. Trump a ser más enérgico. La fecha de su publicación fue simbólica: muchos exiliados celebran el 20 de mayo, aniversario de la independencia de Cuba. Pero la administración Trump también podría querer usarla como moneda de cambio en las negociaciones.

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Eso será complicado. “El gobierno es totalmente incapaz de cambiar de rumbo o implementar reformas para salir del atolladero en el que se encuentra”, afirma Ric Herrero, del Cuba Study Group en Washington, que aboga por el diálogo con el gobierno cubano. “Hay que ver qué sucede después”, añade, “y las cosas se complican enseguida”.

No puede durar mucho más

Lo que está claro es que la situación de Cuba es insostenible. Las sanciones contra Gaesa tendrán un impacto negativo: se estima que los ingresos del conglomerado superan en más del triple el presupuesto estatal. Además, controla hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos. Las empresas extranjeras tienen hasta el 5 de junio para cesar sus operaciones con Gaesa o cualquier entidad que controle. La alemana Hapag-Lloyd y la francesa CMA CGM, las dos grandes navieras occidentales que mantienen operaciones con Cuba, han suspendido la aceptación de pedidos relacionados con la isla mientras evalúan los riesgos.

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En un país que importa aproximadamente el 70% de sus alimentos, esto podría ser devastador. El ministro de Energía de Cuba ya ha declarado que la isla se ha quedado sin diésel y fueloil para sus centrales eléctricas. Los apagones en La Habana duran hasta 22 horas al día. Para muchos, conseguir comida es difícil. Los servicios básicos se han interrumpido. “Es como vivir en un basurero”, dice Yulieta Hernández Díaz, residente de La Habana y propietaria de una pequeña empresa de construcción.

La presión interna va en aumento. El 13 de mayo, la policía dispersó a manifestantes en La Habana que protestaban por los apagones. Prisoners Defenders, una organización de derechos humanos con sede en Madrid, afirma que Cuba tiene un número récord de 1260 presos políticos. Pedro Monreal, economista cubano residente en Madrid, estima que la economía podría contraerse un 15% este año.

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El régimen afirma que está considerando la oferta de ayuda. Aceptarla equivaldría a admitir su propio fracaso. Rechazarla podría provocar más protestas a medida que empeoran el calor, el hambre y los apagones. En cualquier caso, al régimen se le están acabando las opciones para decirle que no a Estados Unidos.

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