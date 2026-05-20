Un nuevo brote de ébola podría ser el peor en una década (AP)

“Desde abril, hemos visto morir gente”, dice Sylvie Kabuo-Kinyoma, vendedora de verduras en Mongbwalu, un pueblo minero de oro en Ituri, una provincia del este de la República Democrática del Congo. Al principio pensó que las muertes se debían a brujería. Pero luego una enfermera vio a un paciente con fiebre alta que sangraba por la nariz, un síntoma del ébola, un virus con una tasa de mortalidad de hasta el 50% que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. “Tenemos miedo”, dice la Sra. Kabuo-Kinyoma. “No quiero perder a mis hijos”.

El 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote constituía una “emergencia de salud pública de importancia internacional”, la novena declaración de este tipo desde 2005. Si bien no se ha declarado pandemia, se perfila como la peor epidemia de ébola desde al menos 2018, cuando murieron más de 2000 personas en el este del Congo. Algunos expertos temen que pueda ser tan grave como la de 2014-2016, cuando una epidemia en África occidental causó 11 000 muertes. Esto se debe a una combinación fatal de mala suerte, un país en guerra y recortes en la ayuda sanitaria mundial.

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Hasta el 19 de mayo, se habían registrado más de 500 casos sospechosos y 130 muertes en el Congo. Es casi seguro que hay más, según los modelos del Centro MRC para el Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales, un instituto del Imperial College de Londres. El virus ya lleva varias semanas circulando (las autoridades congoleñas lo detectaron por primera vez el 24 de abril). Dos ciudadanos congoleños han sido diagnosticados con la enfermedad en Kampala, la capital de la vecina Uganda. Un médico estadounidense que trabajaba en la zona también dio positivo y fue evacuado a Alemania. También se han registrado casos en Goma, la capital de Kivu del Norte, una provincia congoleña al sur de Ituri. Según se informa, Ruanda ha cerrado algunos pasos fronterizos con el Congo. Los expertos en salud pública temen que la enfermedad pueda propagarse a Burundi y Sudán del Sur.

Desde el desastre en África Occidental, los gobiernos y los organismos internacionales han mejorado considerablemente su respuesta a la propagación del virus. Las vacunas contra la cepa más común, conocida como Zaire, han permitido al personal médico aislar a las poblaciones infectadas. La secuenciación genética de esta cepa ha posibilitado pruebas de diagnóstico rápidas. Los trabajadores sanitarios locales, con el apoyo de ONG internacionales y gobiernos africanos, han mejorado en la educación de la población sobre el Ébola, ganándose su confianza y aislando a quienes presentan síntomas.

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Sin embargo, es probable que nada de esto sea de mucha ayuda para este brote, el decimoséptimo registrado en el Congo desde 1976. La cepa Bundibugyo, la causante del brote, es un poco menos letal que la Zaire. Pero es menos común y no existe una vacuna autorizada ni pruebas de diagnóstico rápido para detectarla. Las muestras tomadas en Ituri deben ser enviadas por avión a Kinshasa, la capital del Congo, a unos 2000 km de distancia. Recibir un resultado oficial puede tardar varios días. "Parece que hemos vuelto al punto de partida", dice Bob Kitchen, del Comité Internacional de Rescate (IRC), una ONG humanitaria , comparando la situación con el inicio de la epidemia en 2014, antes de que hubiera vacunas disponibles contra cualquier cepa.

El mosaico de conflictos en el este del Congo complica aún más la situación. Más de 100 milicias operan en Ituri y Kivus. Durante el último brote importante de ébola en el Congo en 2018, algunos de estos grupos incendiaron clínicas administradas por Médicos Sin Fronteras (MSF), otra ONG. “Nos tomamos muy en serio la protección”, afirma Alan González, de MSF . Los grupos armados, junto con algunas de las peores carreteras de África, dificultan el acceso del personal médico a las zonas remotas.

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La presencia estatal en Ituri es increíblemente débil, al igual que en gran parte del Congo. “Estamos muy preocupados porque, hasta ahora, las autoridades provinciales no han tomado ninguna medida”, afirma Machozi Mwanamolo, profesor universitario en Bunia, ciudad de la provincia de Ituri. Lamenta que a la gente de Mongbwalu se le haya permitido “moverse libremente cuando deberían estar restringidos para prevenir la propagación del virus”. Lleva mascarilla y prepara té de jengibre con limón y ajo “para reforzar nuestros anticuerpos”. Los académicos, normalmente un grupo educado y formal, han dejado de darse la mano.

Más al sur, en Kivu, la situación es aún más compleja. En los últimos dos años, el M23 , un grupo armado respaldado por Ruanda y en guerra con el gobierno congoleño, ha tomado el control de gran parte de ambas provincias, lo que ha provocado la huida de numerosos trabajadores humanitarios. Ha reemplazado a funcionarios de toda la burocracia local, incluido el Ministerio de Salud. Cuando este corresponsal visitó una clínica pública cerca de Goma a finales de abril, esta luchaba por contener una epidemia de sarampión. El M23 también se ha negado a reabrir el aeropuerto de Goma, lo que obliga a los trabajadores de las ONG a realizar algunos viajes a zonas de Kivu del Norte a través de Ruanda y Uganda. Los trabajadores humanitarios denuncian que funcionarios del M23 retienen los suministros exigiendo el pago.

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Luego están los recortes en la ayuda. Antes de 2025, la financiación estadounidense contribuía a sufragar la vigilancia (generalmente mediante trabajadores sanitarios comunitarios) y la preparación (por ejemplo, programas educativos y equipos de protección). Sin embargo, durante el último año, estos programas se han reducido drásticamente; el IRC , por ejemplo, pasó de operar en cinco zonas de Ituri a tan solo dos después de marzo de 2025. El 18 de mayo, el Departamento de Estado prometió 13 millones de dólares para ayudar en la respuesta, una fracción de lo que Estados Unidos destinó a combatir la epidemia entre 2014 y 2016. Otros gobiernos occidentales, como el Reino Unido y Alemania, también han reducido drásticamente el gasto en ayuda.

Mucho dependerá de si la OMS , las ONG internacionales y las organizaciones africanas logran cubrir esta brecha. Jean Kaseya, director del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades ( Africa CDC ) , principal organismo de salud pública del continente, criticó implícitamente la decisión de Estados Unidos de restringir los viajes a los no estadounidenses que hubieran estado recientemente en el Congo, Uganda o Sudán del Sur. "La seguridad sanitaria mundial no se logra solo a través de las fronteras", afirmó. “Se logra mediante la colaboración, la confianza, la ciencia y la inversión rápida en la preparación y la capacidad de respuesta”.

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Responder al ébola fue increíblemente difícil incluso con una mayor disponibilidad del virus. En el brote de 2018, se necesitaron dos años, alrededor de 300.000 dosis de vacuna y una respuesta de ayuda bien financiada para acabar con la epidemia. Sin vacunas, el apoyo de la población local congoleña a las medidas de salud pública es aún más importante, al igual que hay menos dinero para financiar programas que fomenten la confianza. Ese tipo de educación es fundamental, afirma Foibe Mbusi, vendedora de un mercado de Bunia: "Hay un sector de la población, incluso vendedoras como nosotras, que no creen que el ébola exista".

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