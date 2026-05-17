El apocalipsis del empleo a lo largo de la historia

Una mujer en su oficina muestra una expresión de profunda preocupación mientras observa a un robot de inteligencia artificial trabajando en un escritorio cercano, sugiriendo el temor a ser reemplazada por la automatización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nunca en la historia de las encuestas los estadounidenses han sido menos optimistas sobre sus perspectivas laborales a largo plazo. Según una encuesta, la persona promedio cree tener un 22% de probabilidades de perder su trabajo en los próximos cinco años, un porcentaje incluso mayor que durante la crisis financiera mundial de 2007-2009. La causa de este pesimismo es la inteligencia artificial. Casi uno de cada cinco trabajadores estadounidenses declaró recientemente a otra encuestadora que la IA o la automatización tienen “muchas” o “algo” de probabilidades de reemplazarlos.

No solo la gente común está alarmada. También lo están los líderes de las mismas empresas de IA que generan la inquietud. Dario Amodei, de Anthropic, advirtió que la IA podría elevar el desempleo al 10-20%. Bill Gates, cofundador de Microsoft, afirmó que en un mundo de IA las personas no serán necesarias para “la mayoría de las cosas”. Sam Altman, director de OpenAI, se percató de que ensalzar el poder disruptivo de la tecnología está provocando una reacción negativa, y ahora habla de “herramientas para potenciar y mejorar a las personas, no de entidades que las reemplacen”. Pero incluso él no pudo evitar mencionar la “disrupción/transición significativa a medida que nos adaptamos a nuevos empleos”.

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Los economistas, para variar, son mucho menos pesimistas. Rechazan la falacia del “trabajo fijo“, que considera el mercado laboral como estático y de suma cero. Argumentan que si la tecnología desplaza a trabajadores de algunas ocupaciones, enriquece a otras, quienes luego gastan sus ganancias en bienes y servicios que generan nuevos empleos.

El mercado laboral ciertamente no se está desmoronando todavía. El porcentaje de la población en edad de trabajar de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) con empleo sigue batiendo récords, el desempleo en el grupo de países mayoritariamente ricos es de tan solo el 5%, y Estados Unidos emplea a más personas que nunca en industrias expuestas a la IA, como el derecho. Los graduados estadounidenses han estado luchando desde antes de que OpenAI lanzara Chat GPT a finales de 2022. Muchos economistas prevén relativamente poca disrupción en el futuro. Los de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos creen que el país añadirá 5,2 millones de empleos entre 2024 y 2034, aumentando el empleo total en un 3%.

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Los avances en las capacidades de la IA podrían dejar obsoletos los datos actuales y las extrapolaciones derivadas de ellos. Pero si esto ocurriera, y la IA realmente dejara a millones de personas sin trabajo, sería un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. Nunca antes las nuevas tecnologías se habían propagado con la suficiente rapidez como para provocar desempleo prolongado. Comprender el porqué podría arrojar luz sobre en qué se diferencia —y en qué se diferencia— esta situación.

Los datos históricos sugieren que la difusión tecnológica siempre avanza lentamente. En un artículo publicado en 2012, Robert Gordon, de la Universidad Northwestern, descubrió que, desde 1300, el crecimiento del PIB per cápita en la economía más avanzada del mundo en su momento nunca superó el 2,5% anual. Cuando otros países crecieron más rápido, lo hicieron alcanzando a un lugar más rico que, casi por definición, impulsó un progreso tecnológico generador de riqueza con anterioridad. Y el hecho de que el crecimiento en la vanguardia de la innovación fuera más lento implicaba también un ritmo más lento de destrucción de empleo.

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Tomemos como ejemplo la agricultura. Si bien ha experimentado transformaciones tecnológicas trascendentales durante el último milenio, el empleo agrícola ha cambiado lentamente. La proporción de la fuerza laboral inglesa dedicada a la agricultura ha disminuido de forma constante desde el siglo XVI, sin que se haya producido un colapso repentino. El tractor, tal como lo conocemos hoy, se inventó en Estados Unidos a principios del siglo XX, y la disminución de la mano de obra agrícola tardó generaciones, no años.

Incluso cuando la disrupción laboral es más rápida, los trabajadores no tienen por qué sufrir. A mediados del siglo XX, las primeras computadoras, los contenedores de transporte y otras maravillas llevaron a Harold Wilson, primer ministro británico, a describir el “fervor tecnológico” que arrasaba las economías occidentales. El PIB per cápita en Estados Unidos, que para entonces había desbancado a Gran Bretaña como la economía de frontera mundial, creció un 2,5% anual, el crecimiento más rápido jamás registrado por una potencia económica líder. El nivel de disrupción laboral, medido por la proporción de empleos que se desplazaban entre industrias u ocupaciones, llegó a ser más del doble que en la actualidad. Sin embargo, muchos recuerdan con nostalgia esa época como un tiempo de salarios en aumento, mayores oportunidades y una política sin polarizaciones.

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Un ejemplo de cambio tecnológico que se ha hecho tristemente célebre es la Revolución Industrial en la Gran Bretaña del siglo XIX. Según algunos relatos, fue terriblemente perjudicial para los trabajadores. Los inventos de James Watt entre 1760 y 1780 hicieron que las máquinas de vapor fueran lo suficientemente eficientes como para alimentar las fábricas. Esto dio lugar a un período de vertiginoso crecimiento económico que pareció coincidir con un estancamiento de los salarios ajustados a la inflación. Entre 1790 y 1840, estos apenas variaron, incluso mientras los capitalistas obtenían enormes beneficios.

Los supuestos líderes de opinión de Silicon Valley suelen invocar esta pausa. Se la asocia con Friedrich Engels, heredero de una fortuna capitalista y comunista, quien la describió en “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, su relato sobre los barrios marginales de Manchester en la década de 1840. Sin embargo, estudios recientes ponen en duda que la “pausa de Engels” sea un modelo útil para comprender el futuro de la inteligencia artificial para los trabajadores.

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La estructura del empleo británico apenas varió hasta la década de 1850, y solo en la misma medida que en la actualidad. Además, si bien la tecnología destruyó puestos de trabajo, creó muchos más. Entre 1760 y 1860, el número de británicos empleados aumentó drásticamente de 4,5 millones a 12 millones. El desempleo, en general, se mantuvo moderado.

El crecimiento salarial fue lento durante la pausa de Engels, pero no más lento que en el medio siglo anterior. Esto reflejó el lento crecimiento de la productividad en los primeros años de la Revolución Industrial, consecuencia de la difusión gradual de los avances tecnológicos de Watt. En 1830, solo se utilizaban unos 160.000 caballos de fuerza en toda Gran Bretaña, lo que equivale a 1.000 automóviles modernos típicos. Dado el rápido crecimiento demográfico de la época, es un logro verdaderamente notable que el poder adquisitivo de los trabajadores haya aumentado, como lo expresó Sir Tony Wrigley, un demógrafo británico fallecido. Resulta aún más notable si se ajustan los salarios no por el índice de precios al consumidor, como suelen hacer los historiadores, sino por el precio promedio de la producción nacional, el deflactor del PIB.

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La diferencia entre las dos mediciones de salarios reales ilustra un punto crucial de la Revolución Industrial. El empleador promedio pagaba a sus trabajadores de manera razonablemente justa después de vender sus productos y deducir el costo de los materiales. No obtenía ganancias explotando a su personal, como suponía Engels. El problema para los trabajadores radicaba menos en la injusticia salarial que en el fuerte aumento del costo de vida. Los precios de los alimentos subieron constantemente, y a veces se dispararon, debido a la guerra y a los altos aranceles sobre las importaciones de cereales. Los villanos de la Revolución Industrial fueron los políticos, no las máquinas.

Esto da una perspectiva diferente a la agitación industrial de la época. A principios del siglo XIX, los trabajadores textiles se rebelaron, destruyendo los telares mecánicos que, según ellos, acabarían con su oficio. Unos años más tarde, los jornaleros agrícolas destrozaron trilladoras en todo el sur de Inglaterra. Los historiadores vinculan esta agitación con la disrupción tecnológica, pero las huelgas y los actos vandálicos son tan antiguos como la historia misma. En Inglaterra, los disturbios fueron menos frecuentes a principios del siglo XIX —en pleno periodo de reflexión de Engels— que más adelante, cuando los salarios reales crecían con fuerza. Los cartistas, que consiguieron el sufragio y otros derechos para los trabajadores, no lograron avances significativos hasta que el crecimiento salarial se reanudó en la década de 1840.

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Nicholas Crafts, historiador económico, lo resumió a la perfección. La Revolución Industrial, escribió, “no es un modelo” para “un cambio tecnológico que impulse la productividad a costa de una disminución significativa de la participación del trabajo en la renta nacional”. En resumen, quienes advierten sobre el desempleo masivo provocado por la IA están prediciendo algo que nunca ha ocurrido.

Eso no significa que sea imposible que ocurra. Las primeras señales serían un fuerte aumento de la productividad combinado con un débil crecimiento de los salarios reales en Estados Unidos, la economía emergente del mundo. Esto se reflejaría en un incremento del PIB per cápita, por encima del límite del 2,5% establecido por el Sr. Gordon, y un aumento simultáneo de los beneficios empresariales, que reflejaría las ganancias derivadas de una mayor producción que se destinan al capital, no al trabajo. Otra señal serían grandes pérdidas de empleo en muchos sectores.

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La historia nos ofrece una última lección. Si se avecina una disrupción, se manifestará en una recesión. Las crisis económicas eliminan los empleos improductivos de la economía. Las empresas deben realizar cambios radicales para sobrevivir; las empresas débiles quiebran; el capital y la mano de obra se trasladan a sectores más productivos. Casi todos los empleos que antes eran rutinarios en Estados Unidos han desaparecido durante recesiones anteriores. Cuáles desaparezcan la próxima vez nos dará una pista importante. Hasta entonces, todos —incluidos los señores Amodei, Gates y Altman— seguirán sin tener ni idea de cómo será el mundo de la IA en el futuro.

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