¿Quiénes son los nuevos alborotadores de Europa?

Rumen Radev, un populista afín a Rusia, juró el cargo de primer ministro de Bulgaria tras ganar las elecciones a finales de abril (EFE)

Cuando Peter Magyar derrotó a Viktor Orbán en las elecciones húngaras de abril, la mayoría de los líderes europeos sintieron alivio. “Por primera vez en años, no hay rusos en la sala”, bromeó Donald Tusk, primer ministro de Polonia, en una cumbre de la Unión Europea ese mismo mes. Sin embargo, en el sureste, la situación es menos alentadora. El 8 de mayo, Rumen Radev, un populista afín a Rusia, juró el cargo de primer ministro de Bulgaria tras ganar las elecciones a finales de abril. El 5 de mayo, el primer ministro liberal de Rumanía fue destituido mediante una moción de censura respaldada tanto por la centroizquierda como por un partido nacionalista de derecha en ascenso.

¿Podrían Bulgaria y Rumanía reemplazar a Hungría como el grupo de países con un desempeño irregular en la UE? El malestar económico está provocando turbulencias políticas en ambos países. El año pasado, los precios subieron un 3,5% en Bulgaria y un 6,8% en Rumanía, muy por encima del promedio del bloque del 2,5%. El crecimiento se mantiene sólido en Bulgaria, pero el PIB de Rumanía fue un 1,7% inferior en el primer trimestre que en el mismo periodo del año anterior. Todo esto está empujando a los votantes hacia los populistas.

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El señor Radev, antiguo comandante de la fuerza aérea, ejercía como presidente desde 2017, un cargo mayormente ceremonial. Su campaña para primer ministro se centró en la lucha contra la corrupción, prometiendo desmantelar el “modelo de gobierno oligárquico” de Bulgaria y restaurar la independencia judicial. Vinculó la corrupción del país, una de las peores de la UE según Transparencia Internacional, una ONG, con la desigualdad de ingresos, la más alta del bloque.

Tras ocho elecciones en cinco años, los búlgaros estaban exhaustos y buscaban a alguien que pusiera fin al estancamiento político. El partido Bulgaria Progresista del Sr. Radev obtuvo casi el 45% de los votos, aplastando tanto a los partidos corruptos en el poder como a las consolidadas organizaciones liberales anticorrupción. Será el primer primer ministro en décadas cuyo partido cuenta con mayoría absoluta en el parlamento. “El cansancio derivado de la falta de un partido único que ofreciera una alternativa clara” influyó en el resultado, según Daniel Smilov, del Centro de Estrategias Liberales, un centro de estudios búlgaro.

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El nuevo gobierno demostró rápidamente su carácter populista. El 11 de mayo propuso precios de referencia “justos” para los bienes de consumo, obligando a los minoristas a justificar los aumentos de precios o enfrentarse a multas. El populismo económico también impregna el enfoque del Sr. Radev hacia Rusia. El primer ministro afirma que las sanciones “perjudican las economías de Rusia y la UE ” y quiere aumentar las importaciones de combustibles fósiles rusos (que el bloque pretende eliminar para 2027). Sostiene que Europa debería dejar de vender armas a Ucrania e impulsar un rápido acuerdo de paz. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, declaró estar “impresionado”.

Los centristas rumanos también están en desventaja. Hace un año, Nicusor Dan, un activista liberal anticorrupción, derrotó a George Simion, de la Alianza para la Unión de Rumanos (AUR), de corte nacionalista, en las elecciones presidenciales. Sin embargo, el gobierno que nombró carecía de un fuerte apoyo en el Parlamento. Durante meses, luchó por medidas de austeridad para reducir el déficit presupuestario de Rumanía (el mayor de la UE). Tras la aprobación de un presupuesto reducido a finales de marzo, el Partido Socialdemócrata (PSD), de centroizquierda, abandonó la coalición y se alió con la AUR para derrocar al gobierno.

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Los socialdemócratas llevan mucho tiempo operando un turbio sistema de clientelismo, canalizando fondos a funcionarios locales que promueven el apoyo a su partido. Ahora, tanto ellos como AUR se presentan como opositores a la austeridad. “Los supuestos proeuropeos no han traído más que impuestos, guerra y pobreza”, exclamó Simion tras la moción de censura. Su partido es el más popular de Rumanía, con un 33% de apoyo en las encuestas (unos diez puntos por delante del PSD).

¿Deberían preocuparse los liberales de la UE por un nuevo subbloque al estilo Orbán? El Sr. Simion siente poca simpatía por Rusia, pero se opone a la ayuda a Ucrania, país que, según él, maltrata a su población de etnia rumana. Si llegara al poder, podría frustrar los planes de Ucrania para fabricar drones en Rumania e interrumpir el papel del país en el entrenamiento de pilotos de combate ucranianos. Los políticos de la AUR han criticado el SAFE, un programa de préstamos de defensa de la UE, argumentando que beneficiaría a los fabricantes de armas franceses y alemanes a expensas de los rumanos. Sin embargo, es improbable que se celebren elecciones anticipadas que permitan al Sr. Simion formar gobierno. El Sr. Dan afirma que prefiere formar una nueva coalición, quizás liderada por un primer ministro tecnócrata.

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El señor Radev podría resultar menos problemático de lo que sugieren sus palabras. Las empresas de defensa búlgaras han experimentado un auge desde el inicio de la guerra, vendiendo municiones de estilo soviético a Ucrania. Rheinmetall, un fabricante de armas alemán, planea construir una fábrica de proyectiles en Bulgaria con una inversión de 1.000 millones de euros (1.200 millones de dólares), financiada en parte por SAFE. El señor Radev difícilmente querrá frenar la industria de defensa con un embargo de armas a Ucrania. “Bulgaria considera a los países de la UE como su familia natural, pero se reserva el derecho a mantener sus propias posiciones”, afirma Ivo Hristov, viceprimer ministro.

En materia de corrupción, el Sr. Radev se muestra muy convincente. Ha prometido reformas rápidas del sistema judicial del país y destituyó al subdirector de la agencia de seguridad nacional por presunta injerencia política. También ha impulsado la creación de una comisión parlamentaria anticorrupción. Sin embargo, la lucha contra la corrupción es un compromiso institucional a largo plazo; una victoria electoral probablemente no cambie mucho.

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Quizás lo más preocupante para los europeos en estos tiempos de tensión transatlántica sea su afinidad con Estados Unidos. El Sr. Radev, graduado de un programa de pilotos de caza de la Fuerza Aérea estadounidense, suele alardear de sus conexiones con ese país. Sus puntos de vista realistas en política exterior tienen mucho en común con los populares en el entorno de MAGA, y su deseo de poner fin a la guerra de Ucrania y reanudar el comercio con Rusia sería bien recibido por JD Vance, vicepresidente de Donald Trump. No es exactamente “la presencia rusa en la sala”, entonces. Pero, para personas como el Sr. Tusk, la cercanía es incómoda.

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