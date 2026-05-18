Rusia está empezando a perder terreno en Ucrania (NYT)

El hecho de que ni siquiera un breve alto el fuego pudiera mantenerse demuestra que es improbable que la guerra en Ucrania termine pronto. Ambas partes se acusaron mutuamente de repetidas violaciones entre el 9 y el 11 de mayo, y nuestro sistema de seguimiento de la guerra, que utiliza sistemas satelitales para detectar la ubicación e intensidad de los incendios relacionados con el conflicto, no mostró una disminución significativa en los combates. Sin embargo, el rumbo del conflicto parece estar cambiando. El número de muertos en Rusia sigue siendo extraordinariamente alto, y su ofensiva de primavera se ha estancado. De hecho, nuestro análisis sugiere que este año ha sufrido pérdidas territoriales pequeñas pero constantes por primera vez desde octubre de 2023.

Estimamos que para el 12 de mayo entre 280.000 y 518.000 soldados rusos habían muerto, con un total de bajas (incluidos los heridos) de entre 1,1 y 1,5 millones, lo que significa que alrededor del 3% de la población masculina rusa en edad de combatir antes de la guerra había muerto o resultado herida. Nuestros cálculos combinan estimaciones creíbles de bajas de agencias de inteligencia, funcionarios de defensa e investigadores independientes con datos de nuestro rastreador de guerra, que nos permite modelar el número de muertos diarios en función de la intensidad del combate. Las estimaciones fiables de las pérdidas ucranianas siguen siendo demasiado escasas para un modelado comparable. Pero una sola estimación del CSIS, un centro de estudios, sitúa el total de bajas en hasta 600.000 para diciembre, incluyendo entre 100.000 y 140.000 muertos, una proporción mayor de su población antes de la guerra que la de Rusia.

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Nuestro análisis reciente incluye nuevas cifras de Meduza y Mediazona, dos medios de comunicación rusos en el exilio. Su base de datos contiene más de 218.000 soldados identificados individualmente que murieron en la guerra, información recopilada minuciosamente a partir de obituarios, publicaciones en redes sociales e informes de noticias locales. Posteriormente, combinan esta información con registros de herencias, utilizando la diferencia entre ambas bases de datos para estimar cuántas muertes no han sido registradas. Más recientemente, han añadido sentencias judiciales que declaran a soldados desaparecidos o muertos sin que se haya recuperado su cuerpo.

Este sombrío balance se produce con escasos avances en el frente. La cartografía del campo de batalla se ha vuelto cada vez más difícil debido a su mayor dispersión. Los drones ucranianos acechan a las tropas muy por detrás de la línea del frente, lo que dificulta que Rusia traslade unidades al frente sin convertirse en objetivos. Algunas fuentes sugieren que las fuerzas rusas siguen ganando terreno lentamente. Nuestro sistema de seguimiento, que utiliza mapas del campo de batalla del ISW , un centro de estudios, indica que las fuerzas rusas han capturado alrededor de 220 kilómetros cuadrados este año, o apenas el 0,04% del territorio ucraniano. Sin embargo, recientemente Ucrania ha comenzado a recuperar terreno: un promedio móvil de 30 días muestra que ha recapturado alrededor de 189 kilómetros cuadrados. Rusia podría estar ganando tiempo antes de una ofensiva de verano. Esto también podría ser un punto de inflexión en la guerra.

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