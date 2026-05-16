¿Qué lograron realmente Donald Trump y Xi Jinping en China?

El presidente estadounidense Donald Trump posa para una fotografía con el presidente chino Xi Jinping durante una visita al jardín Zhongnanhai en Beijing, China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Fue una cumbre de dos caras. Reunidos en China por primera vez desde 2017, Donald Trump y Xi Jinping se comprometieron a estabilizar las relaciones y sugirieron haber alcanzado nuevos acuerdos en materia de comercio y otros ámbitos. Durante dos días de conversaciones en Beijing, el presidente estadounidense y su homólogo chino proyectaron una imagen de respeto mutuo. Sin embargo, las versiones divergentes indicaron escasos avances en la extensión de la tregua comercial o en la resolución de las profundas diferencias sobre Taiwán, Irán y la inteligencia artificial. Además, la retórica contrastante de ambos líderes puso de manifiesto visiones contrapuestas sobre el futuro de la relación.

El Sr. Trump abandonó China el 15 de marzo tras las conversaciones finales con el Sr. Xi, quienes compartieron té y un almuerzo de trabajo en Zhongnanhai, un exclusivo complejo de liderazgo chino junto a la Ciudad Prohibida. Ambos mantuvieron conversaciones durante más de dos horas y asistieron a un banquete de Estado el día anterior. También realizaron una inusual visita conjunta al Templo del Cielo, un complejo de 600 años de antigüedad donde los emperadores chinos solían orar por buenas cosechas. El Sr. Trump estuvo acompañado en el viaje por su hijo, Eric, y más de una docena de líderes empresariales estadounidenses, entre ellos Elon Musk de Tesla y Jensen Huang de Nvidia.

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Ambos líderes declararon que la visita fue un éxito. Tras pasear juntos por los jardines de Zhongnanhai, el Sr. Xi afirmó que ambos habían alcanzado un importante consenso sobre el mantenimiento de relaciones económicas y comerciales estables, la ampliación de la cooperación pragmática en diversos ámbitos y la atención mutua a sus inquietudes. Asimismo, vinculó el movimiento “Make America Great Again” del Sr. Trump con su propio objetivo político: la gran revitalización de la nación china. El Sr. Trump describió al Sr. Xi como un amigo, se declaró muy impresionado con China y afirmó que ambas partes habían alcanzado acuerdos comerciales fantásticos. Invitó al líder chino a visitar Estados Unidos alrededor del 24 de septiembre. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, confirmó posteriormente que el Sr. Xi visitaría el país en otoño.

Sin embargo, varias horas después de la partida del Sr. Trump, aún no estaba claro si ambas partes habían logrado su objetivo principal: extender la tregua de un año en la guerra comercial acordada en su último encuentro en Corea del Sur en octubre. La economía mundial se vio sacudida el año pasado cuando el Sr. Trump impuso aranceles a China que alcanzaron hasta el 145% para algunos productos, y el Sr. Xi respondió de la misma manera, imponiendo también restricciones a las exportaciones de tierras raras. Ambas partes indicaron que se habían logrado algunos avances cuando Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien ha liderado las negociaciones con China, sostuvo conversaciones preparatorias para la cumbre con He Lifeng, viceprimer ministro de China, en Seúl el 13 de mayo.

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El Sr. Bessent declaró el 14 de mayo que ambas partes estaban discutiendo la creación de una “junta de comercio” para ayudar a reducir los aranceles sobre una serie de exportaciones chinas menos sensibles y una “junta de inversión” para facilitar algunas inversiones de China en Estados Unidos. También dijo que iban a establecer un protocolo para garantizar que los actores no estatales no se hicieran con los modelos de IA más potentes. El Sr. Wang anunció varias horas después de la cumbre que ambas partes acordaron establecer un “consejo de comercio” y un “consejo de inversión” para abordar las preocupaciones mutuas sobre el acceso de los productos agrícolas y para expandir el comercio sobre la base de “reducciones arancelarias recíprocas”. Sin embargo, dijo que ambas partes aún estaban discutiendo los detalles pertinentes y que finalizarían los resultados “lo antes posible”. El Sr. Trump dijo a los periodistas después de irse que ni siquiera había discutido los aranceles con el Sr. Xi.

Sin embargo, China no confirmó otros acuerdos que, según funcionarios estadounidenses, ya se habían cerrado. El principal de ellos fue el acuerdo que anunció el Sr. Trump para que China comprara 200 aviones Boeing. Si bien se esperaba un pedido mayor de 500, este seguiría siendo el mayor acuerdo de Boeing en China desde la última visita del Sr. Trump en 2017. Los funcionarios estadounidenses también indicaron que esperaban que China aceptara comprar más de USD 10.000 millones en productos agrícolas, incluyendo carne de res y soja. Estas compras eran otra prioridad para el Sr. Trump, ya que serían bien recibidas por los agricultores estadounidenses, un electorado clave para el Partido Republicano, de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

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Funcionarios estadounidenses también sugirieron que el Sr. Trump había obtenido nuevos compromisos del Sr. Xi para ayudar a poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz. El Sr. Trump afirmó que ambos líderes “comparten una visión muy similar” sobre la guerra en Irán. “Queremos que termine. No queremos que tengan armas nucleares. Queremos que el estrecho esté abierto”, declaró. Añadió que el Sr. Xi se había comprometido a no suministrar armas a Irán mientras estuviera en guerra con Estados Unidos. El Sr. Wang indicó que el Sr. Xi había reiterado los llamamientos de China al diálogo y la paz. Afirmó que China alentaba a Estados Unidos e Irán a resolver sus diferencias, incluso en materia nuclear, mediante negociaciones, y abogaba por la pronta reapertura del estrecho de Ormuz basada en un alto el fuego.

En contraste, el comunicado chino sobre la cumbre hizo especial hincapié en Taiwán, la isla autónoma que China reclama. Señaló que Xi Jinping le había dicho a Trump que un manejo inadecuado del asunto podría provocar un conflicto entre China y Estados Unidos. China había dejado claro antes de la cumbre que una de sus prioridades era intentar convencer a Trump de que frenara o redujera la venta de armas a Taiwán y declarar públicamente que Estados Unidos se opone a la independencia de la isla. Trump también alarmó al gobierno taiwanés y a sus partidarios al afirmar antes de la cumbre que planeaba discutir la cuestión de la venta de armas con Xi Jinping, en aparente violación de los compromisos estadounidenses de larga data con la isla.

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Tras la cumbre, el Sr. Trump declaró a la prensa que había conversado con el Sr. Xi sobre la venta de armas a Taiwán “con gran detalle”. Se negó a confirmar si aprobaría el nuevo acuerdo de venta de armas por valor de USD 13.000 millones, ya aprobado por el Congreso, y lo describió como “una excelente baza negociadora”. “Nada ha cambiado. Diré esto: no busco que nadie se independice. Y, como saben, se supone que debemos viajar 9.500 millas para librar una guerra. No busco eso”, afirmó en una entrevista. También indicó que se había negado a responder cuando el Sr. Xi le preguntó si Estados Unidos defendería directamente a Taiwán. Esto concuerda con la política estadounidense de larga data de apoyar la autodefensa de Taiwán, pero manteniendo una postura “estratégicamente ambigua” sobre si intervenir directamente en una guerra por la isla.

Otro punto clave para China fue lo que Xi Jinping describió como un acuerdo para construir una relación basada en una nueva fórmula de “estabilidad estratégica constructiva”. La definió como aquella que se fundamenta principalmente en la cooperación, la competencia dentro de límites adecuados y una “estabilidad duradera con una paz previsible”. Esto pareció ser un intento de marginar a los sectores más críticos con China en el gobierno estadounidense y de obligar a Trump y sus sucesores a mantener una relación en la que Estados Unidos evitaría tomar medidas que China considerara provocadoras, especialmente en lo referente a Taiwán. Los comunicados estadounidenses sobre la cumbre no hicieron referencia a dicho acuerdo.

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El Sr. Xi también hizo algunas declaraciones contundentes que reflejan su convicción de que China es una potencia emergente, destinada a desafiar el dominio estadounidense en los asuntos globales. El primer día de la cumbre, el Sr. Xi afirmó que el mundo estaba experimentando una “transformación sin precedentes en un siglo”, una idea que suele invocar para describir la desintegración del orden mundial liderado por Estados Unidos. También se refirió a la Trampa de Tucídides, una teoría que sostiene que el conflicto es inevitable cuando una potencia emergente se enfrenta a una potencia establecida. El Sr. Trump señaló en las redes sociales que el Sr. Xi se había referido “con mucha elegancia” a Estados Unidos como una nación en decadencia, pero aclaró que el líder chino se refería a Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden.

Es posible que en los próximos días surjan más detalles, como ocurrió tras la última reunión de los dos líderes en Corea del Sur en octubre. Por el momento, sin embargo, a pesar de toda la pompa y las cortesías en Beijing, parecen estar siguiendo guiones muy diferentes.

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