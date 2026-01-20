Xi Jinping lleva la antorcha autoritaria de Deng Xiaoping

Xi Jinping, durante un acto en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, China. REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool

Las señales del poder de Xi Jinping invaden China. La última se produjo el 17 de enero, cuando el organismo de control anticorrupción del Partido Comunista anunció que había sancionado a 983.000 personas el año pasado, un récord anual. Más allá de su mano de hierro, se encuentra la fuerza de su liderazgo. El “Pensamiento de Xi Jinping” se ha incorporado a la constitución. Funcionarios de todos los niveles le declaran su lealtad como el “núcleo” del partido. Los estudiantes memorizan sus perlas de sabiduría, que abundan. El quinto volumen de sus obras sobre gobernanza se publicó el año pasado.

Todo esto ha perdido su capacidad de sorprender. Pero cuando surgieron estas señales, sorprendieron a los observadores de China. Anunciaron un alejamiento del liderazgo colectivo que había guiado la era post-Mao de China hacia algo más parecido a un régimen autoritario. Al reflexionar sobre la historia reciente de China, el Sr. Xi ofrece así una clara línea divisoria. El desarrollo moderno del país fue impulsado por Deng Xiaoping y su política de “reforma y apertura”, lanzada en 1978. Cuando el Sr. Xi llegó al poder en 2012, la trayectoria de China cambió. En la nomenclatura oficial, su gobierno se conoce como “la Nueva Era”. Varios académicos externos lo han calificado, en cambio, como la “contrarreforma” de China, en la que el Sr. Xi ha devuelto la ideología y un control asfixiante a todo. Sea cual sea la terminología que se prefiera, hubo una vida antes del Sr. Xi y una vida claramente diferente después de él.

“El Sueño de China Rota”, un nuevo libro de Minxin Pei, destacado sinólogo, ofrece una perspectiva innovadora. En lugar de enfatizar la disyuntiva, el relato del Sr. Pei enfatiza la conexión entre Deng y el Sr. Xi. Unas cuantas decisiones importantes de Deng, líder supremo de China hasta 1989, allanaron el camino para el ascenso del Sr. Xi. Además, el libro del Sr. Pei señala una continuidad esencial entre ambos líderes: un enfoque incansable en reforzar el control del partido sobre China, aunque en contextos diferentes.

La ruptura más evidente del Sr. Xi con sus predecesores fue la abolición del límite de mandatos presidenciales. Este cambio, implementado a principios de 2018, le permite al Sr. Xi permanecer en el cargo hoy, a mitad de su tercer mandato de cinco años, cuando dos mandatos solían considerarse el máximo. Es muy probable que el Sr. Xi sueñe con gobernar el resto de su vida. Su capacidad para lograrlo se debe a Deng. En la década de 1980, descartó específicamente establecer límites de edad y mandatos claros o exigibles en la cúpula del partido. Hacerlo habría socavado su propio poder.

El Sr. Xi ocupa tres cargos oficiales: jefe del partido, líder militar y jefe de Estado. Pero solo el último —jefe de Estado o presidencia— tenía un límite de mandato, y siempre ha sido el menos importante de los tres. Además, Jiang Zemin ya había demostrado a principios de la década de 2000 que podía conservar la jefatura militar tras renunciar a sus otros cargos. En ese sentido, el Sr. Xi heredó no reglas rígidas, sino normas débiles. Que alguien finalmente revocara estas normas era “un accidente inminente”, afirma el Sr. Pei.

La esencia del liderazgo del Sr. Xi también se asemeja al programa de Deng. El resumen del mandato de Deng es que era un conservador político, reacio a desafiar el gobierno del partido, pero un liberal económico, dispuesto a dar paso a las fuerzas del mercado. Pero el conservadurismo político fue el polo más fuerte de Deng. Purgó a Hu Yaobang y Zhao Ziyang, líderes liberales, debido a su aparente laxitud ideológica y, más notoriamente, ordenó la sangrienta represión de las fuerzas armadas en las protestas de la Plaza de Tiananmén en 1989.

En el ámbito de la política económica, su objetivo no era impulsar una economía capitalista, sino aprovechar el poder del comercio y la inversión para fortalecer a China. El coqueteo de Deng con los mercados fue, por lo tanto, puramente instrumental. Era su vehículo, no su destino. Así pues, incluso mientras la riqueza de China se multiplicaba, las reformas económicas de Deng seguían incompletas. Hasta el día de hoy, tanto el Estado de derecho como los mercados de capitales siguen subordinados al partido. De hecho, el exitoso crecimiento del sector privado chino generó una paradoja: cuanto mejor le iba, menos incentivos tenían Deng o sus sucesores para alterar el núcleo estatista de la economía. Deng se había asegurado de que el partido se mantuviera en lo que Lenin llamó las “alturas dominantes”, con el control estatal de las finanzas, la energía, las telecomunicaciones y el transporte. El Sr. Xi ha aprovechado esas alturas; por ejemplo, cortando el crédito a los otrora poderosos promotores inmobiliarios chinos e invirtiendo enormes sumas en el desarrollo de semiconductores. Ha demostrado que el sector privado, por muy próspero que sea, debe someterse a su visión de futuro. Ser poderoso es glorioso.

En este relato, la mayor diferencia entre Deng y el Sr. Xi reside en las circunstancias. Deng estaba decidido a reconstruir el partido y el país después de que la errática tiranía de Mao los sumiera en el caos. Al mismo tiempo, se vio limitado en su capacidad de presión. Otros líderes con pedigrí revolucionario que se remontaban a la fundación de la República Popular seguían en la escena y eran capaces de contrarrestar a Deng. El diagnóstico del Sr. Xi es que debe reconstruir el partido y el país después de que el éxito económico los dejara inertes e indisciplinados. En cuanto a sus rivales, se ha enfrentado a menos restricciones que Deng. En las décadas previas al ascenso del Sr. Xi, el equilibrio entre facciones había propiciado la estabilidad, incluso el estancamiento, de la élite del partido. El Sr. Xi ha demostrado que un líder fuerte e implacable puede arrasar con todo.

En opinión del Sr. Pei, Deng vería la situación actual de China con cierta envidia: “Le habría encantado actuar como Xi Jinping”. Los detractores afirman que el Sr. Xi ha hecho retroceder a China. Pero el verdadero problema es que Deng y sus sucesores nunca llevaron a China tan lejos como algunos optimistas creían.

