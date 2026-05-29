La guerra del Golfo aumenta la probabilidad de derrames de petróleo devastadores (REUTERS)

Durante la primera guerra del Golfo en 1991, las tropas iraquíes que ocupaban Kuwait abrieron deliberadamente las válvulas de petroleros, terminales y una refinería, vertiendo millones de barriles de crudo en el Golfo. Fue un último intento desesperado por impedir un desembarco anfibio de las fuerzas lideradas por Estados Unidos. Saddam Hussein, el dictador iraquí, ordenó entonces a sus tropas incendiar cientos de pozos petroleros cercanos. Un funcionario estadounidense comentó: «Si el infierno tuviera un parque nacional, se parecería al infierno que se desató». Los bomberos internacionales tardaron seis meses en extinguir los incendios. Más de 700 km de la costa saudí quedaron cubiertos de petróleo. La limpieza duró décadas y costó más de 500 millones de dólares (en aquel entonces). Algunos daños ecológicos a lo largo de la costa resultaron permanentes.

La actual guerra del Golfo no ha producido nada de esa magnitud. Sin embargo, el 6 de mayo, un importante derrame al oeste de la isla de Kharg, la principal terminal de exportación de crudo de Irán, se hizo visible desde el espacio. Imágenes satelitales mostraron posteriormente que la mancha se extendía por aproximadamente 60 kilómetros cuadrados del mar circundante. Aún no se conoce el alcance total de los daños: las primeras estimaciones oscilan entre el equivalente a 3.000 barriles y casi 90.000. Esta cifra representa una ínfima fracción de los aproximadamente 6 a 10 millones de barriles vertidos en el Golfo en 1991. Pero este y otros derrames recientes han suscitado temores de que la guerra pueda provocar un desastre, dificultando aún más la limpieza y exacerbando el daño económico que ya ha causado.

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Dicho daño podría producirse de diversas maneras. Un ataque a la isla de Kharg tiene el mayor potencial para causar un derrame de petróleo masivo y extremadamente dañino. Su infraestructura petrolera puede almacenar alrededor de 30 millones de barriles. Estados Unidos ya ha atacado las instalaciones militares de la isla y Donald Trump ha amenazado repetidamente con destruir la infraestructura petrolera de Kharg.

Los petroleros representan el próximo riesgo. Hasta esta semana, ninguna de las partes había atacado un buque cisterna cargado. Sin embargo, el 26 de mayo, el Olympic Life, un superpetrolero de propiedad griega con capacidad para transportar 2 millones de barriles de crudo, reportó una explosión externa mientras navegaba frente a la costa omaní. Se desconocen las causas de la explosión; ese mismo día, Irán prometió vengar los ataques aéreos estadounidenses. Se evitó una catástrofe. Aunque se derramó una cantidad desconocida de su propio combustible, el Olympic Life pudo continuar su navegación (se desconoce la cantidad de carga que transportaba). Pero el Golfo está repleto de buques vulnerables. A principios de mayo, Amin Nasser, director de Saudi Aramco, la petrolera estatal del reino, estimó que más de 600 barcos estaban atrapados, incapaces de salir por el estrecho de Ormuz.

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Los buques cisterna no son el único peligro. El Shahid Bagheri, un portadrones iraní, fue atacado al comienzo del conflicto. Desde entonces, ha estado vertiendo fuelóleo pesado de forma continua en las aguas circundantes. Estados Unidos afirma haber hundido al menos 160 buques de la armada iraní durante la guerra. Cada uno de ellos es una fuente potencial de contaminación.

Un derrame grave en el estrecho sería mucho más difícil de gestionar de lo habitual. Normalmente, el derecho marítimo internacional establece que, en caso de derrame, los buques cercanos, las autoridades portuarias y los estados ribereños deben colaborar para contenerlo y asistir a la tripulación. La aseguradora del buque afectado se hace cargo de la limpieza. Sin embargo, terceros se muestran cada vez más reacios a prestar asistencia en una zona de guerra activa. Al comienzo de la guerra, un remolcador de salvamento que acudía a socorrer a un buque dañado fue alcanzado y al menos cuatro de sus tripulantes perdieron la vida.

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En estos momentos, encontrar soluciones diplomáticas también resulta más difícil. Con las hostilidades en curso, es más complicado gestionar la coordinación internacional necesaria para afrontar un incidente de gran magnitud. En teoría, los canales diplomáticos siguen abiertos entre los países de la región. Sin embargo, como señala Neil Quilliam, del centro de estudios Chatham House, ni Arabia Saudí ni Irán, por ejemplo, estarían dispuestos a emprender ningún tipo de esfuerzo conjunto hasta que se haya alcanzado un acuerdo de paz duradero. Todas las partes temen que las ofertas de cooperación se hagan de mala fe y puedan exponerlas a nuevos ataques.

El cierre del estrecho añade otra complicación. Irán lleva mucho tiempo eludiendo las sanciones mediante el uso de buques clandestinos, embarcaciones que ocultan su identidad. El uso de estos buques está aumentando. Según Windward, una empresa de monitoreo marítimo, los operadores de flotas clandestinas fueron el grupo más numeroso que transitó por el estrecho entre el 2 y el 9 de marzo, y su número sigue creciendo a medida que se prolonga el conflicto.

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Esto dificulta la limpieza de los derrames. Los buques legítimos y las empresas de salvamento corren el riesgo de ser acusados ​​de infringir las sanciones si se les considera cómplices de embarcaciones no autorizadas. La mayoría se toma este riesgo tan en serio que “casi temen hacer lo correcto limpiando la contaminación”, afirma David Smith, de McGill Partners, una correduría de seguros marítimos. Estas embarcaciones suelen ser antiguas y estar mal mantenidas, por lo que tienen más probabilidades de sufrir fugas si son golpeadas o encallan. Y dado que no se pueden identificar ni asegurar, ningún gobierno se haría responsable de un derrame. Tampoco ninguna parte se vería obligada a financiar la limpieza.

Las consecuencias ambientales son graves. Los derrames de petróleo amenazan la vida marina, incluidos los importantes arrecifes de coral del estrecho. El costo humano podría ser aún mayor. Alrededor de 100 millones de personas en el Golfo dependen de plantas desalinizadoras para obtener agua potable. El petróleo podría contaminar el agua de mar con sustancias como el benceno, relacionado con la leucemia y otros tipos de cáncer, así como con daños en el hígado y los riñones. El derrame de petróleo de 1991 paralizó la capacidad de desalinización de Kuwait durante años.

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Por el momento, el derrame alrededor de la isla de Kharg no parece lo suficientemente grande como para obstaculizar la navegación en la zona. Sin embargo, derrames mayores podrían complicar la reanudación del flujo normal de petróleo desde el Golfo una vez que se reabra el estrecho. Esto se debe a que los buques cisterna que se cubren de petróleo pueden contaminar el medio ambiente y, en algunos países, se les podría impedir atracar.

En 1991, los derrames de petróleo fueron deliberados. Hoy en día, un accidente es más probable. Pero las consecuencias podrían ser igual de graves.

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