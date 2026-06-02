Ucrania es ahora la guerra de Europa. La supervivencia no puede ser el único objetivo

Una persona camina por una calle llena de escombros tras un ataque nocturno con misiles y drones rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 24 de mayo de 2026. (REUTERS/Thomas Peter)

“Este es un momento crucial para Europa”, declaró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, cuando los tanques de Vladimir Putin entraron en Ucrania en 2022. Ahora, tras años de indecisión, Europa podría estar tomándoselo en serio. Los miembros de la UE, junto con otros países europeos como el Reino Unido, son hoy responsables de casi toda la ayuda que llega a Ucrania. La integración militar avanza y se ha puesto en marcha una iniciativa franco-británica para supervisar un supuesto alto el fuego. Los desembolsos de un nuevo préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) a Ucrania comenzarán este mes. Las sanciones son cada vez más severas.

Mientras tanto, los recientes avances de Ucrania en el campo de batalla han reavivado la esperanza de una solución diplomática. Europa quiere tomar el relevo allí donde los esfuerzos estadounidenses han fracasado. “Seremos parte de la solución y debemos ser parte del diálogo”, declaró Emmanuel Macron, presidente de Francia, en febrero. Por primera vez, estas palabras suenan más a una descripción que a una súplica.

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El apoyo de Europa, según Katarina Mathernova, embajadora de la UE en Ucrania, “ha sido más sólido de lo que jamás hubiéramos imaginado”. Sin embargo, aunque la intervención europea le otorga influencia, ministros y funcionarios reconocen que sus gobiernos aún buscan una estrategia que vaya más allá de la mera supervivencia de Ucrania. En las últimas semanas, los responsables políticos han debatido prematuramente el envío de un enviado para negociar con el Sr. Putin (entre los nombres que se barajaron figuraban Angela Merkel y Mario Draghi), sin tener claro qué esperan lograr los europeos. El 28 de mayo, Kaja Kallas, coordinadora de política exterior de la UE, restó importancia a las especulaciones.

Los funcionarios europeos coinciden en que Putin se encuentra en una situación difícil. Sin embargo, pocos ven indicios de que esté dispuesto a retractarse de sus exigencias. Esto limita las posibilidades de un diálogo constructivo. Un funcionario afirma que Europa no tendrá nada que ofrecer a Putin salvo una reducción gradual de las sanciones. “No nos oponemos a las negociaciones si son reales”, declara Margus Tsahkna, ministro de Asuntos Exteriores de Estonia. “Pero aún no hay nada de qué hablar”.

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La confusión refleja objetivos divergentes. Algunos gobiernos europeos quieren sondear las líneas rojas de Rusia mediante esfuerzos de “mediación”, que podrían involucrar a intermediarios individuales en lugar de gobiernos, o a estados no pertenecientes a la UE como Turquía. Una negociación seria con el Sr. Putin, en la que Europa se posicionaría del lado de Ucrania, aún parece lejana. “Creo que necesitamos ambas cosas”, afirma un ministro de Asuntos Exteriores. Algunas de las discusiones más intensas sobre posibles conversaciones se están llevando a cabo entre el E3: Reino Unido, Francia y Alemania. Esto podría reavivar los temores entre países de Europa del Este, como Polonia, de que los países occidentales busquen un “reinicio” con Rusia a sus espaldas. Ucrania también se muestra escéptica.

Si el Sr. Putin se muestra dispuesto a ceder, un alto el fuego probablemente requeriría que Ucrania aceptara la pérdida de territorio en la región oriental del Donbás. Más allá de ofrecer garantías de seguridad aún vagas, la mejor manera para que Europa endulce la píldora es acelerar la candidatura de Ucrania para unirse a la UE , algo que los ucranianos anhelan desde la revolución del Maidán de 2014. El año pasado surgieron sugerencias —durante las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos— de que Ucrania podría unirse a la UE tan pronto como en 2027. Pero aunque la Sra. Von der Leyen y otros están presionando para mantener vivo el sueño de Ucrania, esa fecha es totalmente inverosímil para un país grande, parcialmente corrupto, con un ingreso per cápita que es aproximadamente un tercio del de Bulgaria. Los funcionarios creen que Ucrania tendría suerte si se uniera dentro de una década.

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Esto deja una brecha cada vez mayor entre las enormes esperanzas de Ucrania y la disposición de muchos gobiernos de la UE a dejar el tema de lado. Para contrarrestar esta situación, Friedrich Merz, canciller de Alemania, propuso recientemente una “membresía asociada” que otorgaría a Ucrania acceso a diversas instituciones de la UE con derechos de voto, subvenciones y acceso al mercado único limitados o nulos. Probablemente, esta sea “la mejor opción para Ucrania”, afirma Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia Eurasia, un centro de estudios con sede en Berlín. Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada por los ucranianos, quienes la interpretan como una “espera interminable”. El Sr. Zelensky rechazó de inmediato la sugerencia del Sr. Merz, calificándola de “injusta”.

Es posible que en la cumbre de la UE de este mes se abran uno o más grupos de negociación. Sin embargo, como afirma un funcionario europeo, “el debate sobre la adhesión es hipócrita por ambas partes”. Los europeos consideran irresponsable que Zelensky no haya moderado las expectativas. También les preocupa que hacer una excepción con Ucrania pueda molestar a los países que aspiran a la adhesión en los Balcanes. Mientras tanto, entre los ucranianos está surgiendo un nuevo escepticismo hacia Occidente. Nuevas encuestas revelan que casi tres cuartas partes de los ucranianos aún apoyan la pertenencia a la UE, pero este apoyo ha disminuido con mayor rapidez entre los jóvenes. A medida que el país ha asumido una responsabilidad cada vez mayor en su propia defensa, incluyendo la fabricación de armas y tecnología de drones que buscan sus socios en todo el mundo, exige el reconocimiento del cambiante equilibrio de poder. “Veo un profundo cambio en la identidad de Ucrania”, afirma Jana Kobzova, experta en Ucrania del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “Donde antes veían a la UE como una salvadora, ahora se trata de autosuficiencia. Muchos dicen: ´Ahora nosotros los protegemos´“.

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Los reformistas ucranianos aún esperan que el dinero y las promesas políticas de la UE sirvan de salvaguarda contra la deriva autoritaria. “La adhesión a la UE es como una luz al final del túnel para Ucrania”, afirma Lana Zerkal, diplomática ucraniana. El paquete de 90.000 millones de euros viene sujeto a condiciones, para disgusto del Sr. Zelensky. La primera fase del proceso de adhesión exige reformas del Estado de derecho para 2027 antes de que se liberen los fondos. Sin embargo, el lento ritmo de las reformas en Ucrania frustra a los funcionarios europeos. “Necesitamos ver un mayor esfuerzo en Kiev”, declara uno de ellos. “Necesitan ayudarnos a interceder por ellos”.

El tiempo apremia. Si bien las “sanciones de largo alcance” de Ucrania, como Zelensky denomina a sus ataques con drones y misiles dentro del territorio ruso, han levantado el ánimo, nadie sabe cuánto durará este efecto. Rusia está intensificando sus ataques contra Kiev y otras ciudades, y nuevos ataques contra la infraestructura de energía y agua podrían hacer que el próximo invierno sea aún más duro que el anterior. Por ahora, las armas y el dinero europeos mantienen a Ucrania en la lucha. La semana pasada, Zelensky cerró un acuerdo con Suecia para la adquisición de aviones de combate. Sin embargo, Europa aún no puede proporcionar los misiles antibalísticos necesarios para proteger las ciudades ucranianas. La semana pasada, Zelensky también envió una carta a Trump solicitando interceptores Patriot.

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Mientras tanto, el tiempo se agota en Europa. El próximo año se celebrarán elecciones en la mayoría de sus países más grandes, empezando por Francia en abril. Los analistas de política exterior temen que, si la Agrupación Nacional, de corte populista de derecha, llega a la presidencia, intente incumplir algunos de los compromisos de Europa, incluida la próxima ronda de recaudación de fondos. Sin duda, se mostraría hostil a la candidatura de Ucrania a la UE . “Los agricultores franceses aún no se han dado cuenta”, afirma Fabrice Pothier, exfuncionario de la OTAN que ahora trabaja en Rasmussen Global, una consultora. “Todavía no hemos empezado lo más difícil”.

Las crecientes discusiones sobre ayuda, diplomacia y adhesión demuestran que Europa está asumiendo la responsabilidad de la guerra en su flanco oriental. Pero gran parte de su plan aún se basa en la esperanza: que la determinación ucraniana no se doblegue, que se pueda persuadir al Sr. Trump para que se vuelva contra Rusia o que se pueda obligar al Sr. Putin a negociar. “Esta es claramente la guerra de Europa ahora”, dice el Sr. Pothier. “La pregunta es si puede ser la paz de Europa”.

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