El sistema de votación de alta tecnología de Brasil está perdiendo la confianza de los votantes

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro posan en un evento electoral en Brasil, con una urna electrónica y el mapa del país de fondo, previo a las próximas elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil es el único país del mundo donde todas las elecciones son completamente electrónicas. Para celebrar el 30.º aniversario del sistema en mayo, el Tribunal Superior Electoral (TSE), que supervisa las elecciones generales, lanzó una mascota, Pilili, una máquina de votación de aspecto amigable con grandes ojos redondos. Sin embargo, ni Pilili ni la extensa campaña de acercamiento al público que el tribunal ha realizado en los últimos años han logrado revertir la creciente desconfianza en el sistema electoral brasileño.

En 2009, el 45% de los brasileños encuestados por Latinobarómetro afirmó creer que las elecciones eran limpias, mientras que el 47% las consideró fraudulentas. Para 2024, solo el 32% confiaba en el fraude y el 61% sospechaba de él. Las opiniones sobre las máquinas de votación también han cambiado. En una encuesta reciente, el 43% de los encuestados afirmó que no se podía confiar en ellas. En una encuesta realizada por la misma empresa en 2022, solo el 22% declaró no tener confianza en las máquinas. Fue en 2022 cuando Jair Bolsonaro, un populista de derecha que perdió su campaña de reelección presidencial, inundó internet con falsedades sobre las máquinas. Estas afirmaciones contribuyeron a la insurrección del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores asaltaron edificios gubernamentales. Bolsonaro cumple condena de prisión por intentar anular el resultado de las elecciones.

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Él fue solo la manifestación más radical de la creciente desconfianza en los sistemas electorales a nivel mundial. Su hijo, Flávio, senador, se postula a la presidencia en las elecciones de octubre. En marzo, en la Conferencia de Acción Política Conservadora, un encuentro de derecha celebrado este año en Dallas, Flávio afirmó que ganaría las elecciones si eran “libres y justas”, sugiriendo que cualquier otro resultado demostraría lo contrario. Muchos de los asistentes que apoyaban a Trump también avivaron rumores falsos sobre máquinas de votación fraudulentas. Si bien la campaña de Flávio se ha debilitado recientemente tras la filtración de mensajes que lo vinculaban con un banquero corrupto, el efecto Bolsonaro persiste: una parte considerable de la derecha brasileña ha adoptado el discurso contra las máquinas de votación, especialmente en las redes sociales. Los candidatos impugnaron el resultado de las elecciones generales de 2014, 2018 y 2022. Si el resultado de este año es ajustado, el perdedor podría volver a denunciar fraude.

La desconfianza en el sistema electoral se debe a la polarización y la desinformación en línea, no a un fraude comprobado. Sin embargo, su naturaleza técnica facilita la difusión de información falsa sobre el sistema. Al entrar en la cabina de votación, la máquina identifica a los votantes mediante sus huellas dactilares. A continuación, introducen el código de dos dígitos del candidato elegido y confirman su voto. Los votos no se registran en orden cronológico, sino de forma aleatoria, para preservar el secreto del voto. Al cierre de las urnas, a las 17:00, se imprime un escrutinio que se exhibe en el centro de votación para que el público lo vea; este es el único registro en papel de la votación.

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Un funcionario electoral retira las memorias USB conectadas a cada máquina y envía un registro electrónico cifrado del escrutinio a la sede de la TSE a través de una red privada virtual. El software que realiza esta tarea fue desarrollado por la propia TSE y utiliza protocolos de seguridad similares a los de las transacciones bancarias. Cada máquina posee una firma digital única que utiliza para firmar el registro electrónico que se transmite a la TSE. Si la firma de un lote de votos no coincide con los registros de la TSE, se le impedirá el acceso a la red. Las máquinas carecen deliberadamente del hardware necesario para conectarse a internet o a Bluetooth. Las memorias USB también contienen una firma, y ​​las máquinas rechazarán cualquier memoria que no coincida.

Fotografía: Reuters

“Aunque haya uno o unos pocos individuos malintencionados en el TSE, existen demasiadas medidas de seguridad como para que puedan afectar al sistema en su conjunto o al recuento de votos”, afirma Carlos Alberto da Silva, profesor de criptografía en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul. "En el transcurso de tres décadas, nunca ha habido ninguna evidencia de fraude electoral en el sistema de votación brasileño", declara Cármen Lúcia, hasta hace poco presidente del TSE. “Ese hecho habla por sí solo”.

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Los brasileños conocen el resultado de sus elecciones a las cuatro horas del cierre de las urnas. Los votantes pueden verificar el resultado comparando los recuentos en los centros de votación con los registros electrónicos, publicados en el sitio web del TSE. La oficina federal independiente de auditoría también recopila una muestra representativa de los recuentos en papel y los compara con el recuento electrónico. Posteriormente, se certifica al ganador.

Brasil optó por el sistema electrónico para combatir el fraude electoral generalizado. Muchos votantes analfabetos solían ver sus papeletas prellenadas por secuaces de políticos. Los padrones electorales a menudo incluían a personas fallecidas o inexistentes. La situación llegó a un punto crítico en 1994, durante unas elecciones flagrantemente fraudulentas en Río de Janeiro. Cientos de papeletas fueron escritas con la misma letra. Tras esas elecciones, el TSE convocó a un grupo de ingenieros y juristas para encontrar una solución. Para el año 2000, la votación era completamente electrónica.

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Para fomentar la confianza en el sistema, el TSE organiza hackatones en su sede central en el período previo a las elecciones. Cualquier ciudadano mayor de 18 años puede asistir, con los gastos cubiertos. Los participantes tienen acceso al hardware y software de las máquinas de votación y pueden intentar vulnerarlas. Si se detecta una vulnerabilidad, el TSE la corrige e invita a los participantes a repetir sus ataques. Asimismo, permite que universidades, el ejército, la policía federal, organizaciones de la sociedad civil —como el Colegio de Abogados de Brasil— y partidos políticos inspeccionen el código fuente de las máquinas de votación.

Fotografía: Eyevine

Marcos Roberto dos Santos, profesor de ciberseguridad en Atitus, un instituto educativo privado de Rio Grande do Sul, ha participado cuatro veces en las pruebas de seguridad pública. “Si tienen dudas o problemas con el sistema, están en su derecho”, afirma. “Entonces, pruébenlo ustedes mismos”. Los intentos del Sr. Bolsonaro de desacreditar el sistema en 2022 revelan más interés propio que preocupaciones de seguridad. Tras su derrota, su partido demandó la anulación de los resultados de la segunda vuelta, pero no de la primera, en la que obtuvo la mayoría de los escaños en el Congreso.

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Un tribunal electoral todopoderoso

Sin embargo, la transparencia y la criptografía avanzada tienen sus límites. La confianza en los tribunales brasileños está disminuyendo. En la mayoría de los países, las autoridades administrativas organizan las elecciones, mientras que los tribunales juzgan por separado las violaciones de la ley electoral. El personal del TSE organiza las elecciones generales, adquiere las máquinas de votación, desarrolla el software, certifica los resultados, resuelve disputas y combate la desinformación. Su composición se superpone con la del Tribunal Supremo, que es visto con recelo por muchos brasileños. Alexandre de Moraes, un magistrado del Tribunal Supremo de carácter combativo, presidió el juicio por el golpe de Estado contra el Sr. Bolsonaro. Durante su mandato en el TSE, se impusieron multas a quienes desacreditaron las máquinas de votación y se le prohibió al Sr. Bolsonaro ocupar cargos públicos.

El TSE “desempeña demasiadas funciones que podrían generar conflictos de interés”, afirma Diego Aranha, experto brasileño en ciberseguridad de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. El país se ha polarizado tanto que “cualquier crítico bienintencionado del sistema acaba siendo tachado de bolsonarista, incluso si la crítica es de índole técnica".

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Esos críticos bienintencionados argumentan que combinar las máquinas con recibos individuales en papel, y no solo el recuento de la mesa electoral, mejoraría la auditabilidad del sistema. Esto es similar a lo que hace India. El Congreso de Brasil ha pedido repetidamente que las impresiones complementen el registro electrónico, pero el TSE se ha opuesto. En 2002, realizó un programa piloto donde se conectaron impresoras a las máquinas. Pero las impresoras se atascaban con frecuencia, lo que requería intervención humana para repararlas. El TSE argumentó que tales fallas podrían retrasar el recuento. También afirmó que los registros individuales podrían comprometer el secreto del voto, ya que las bandas o los caciques locales podrían entonces pedir a los votantes prueba de su voto. “En la experiencia brasileña, el recibo individual en papel ha abierto la puerta a la coerción y el control sobre los votantes, lo que socava la legitimidad del proceso”, dice la Sra. Lúcia.

El 12 de mayo, Kassio Nunes Marques, magistrado del Tribunal Supremo nombrado por Bolsonaro, asumió la dirección del TSE. De los otros dos magistrados del Tribunal Supremo, uno también fue nombrado por Bolsonaro y el otro se ha acercado a Flávio en los últimos años. Mientras que el Sr. Moraes fue acusado de extralimitarse, el Sr. Nunes Marques ha declarado que el TSE intervendrá lo menos posible en esta ocasión. Esto podría tranquilizar a los bolsonaristas, por ahora.

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