¿Fue este el momento George Floyd de Gran Bretaña?

Manifestantes se enfrentan a agentes de policía durante una protesta tras la condena de Vikrum Digwa por el asesinato del estudiante Henry Nowak, en Southampton (Reino Unido), el 2 de junio de 2026. (REUTERS/Isabel Infantes)

Los últimos momentos de la vida de Henry Nowak debieron ser inimaginablemente angustiosos. Tendido en el suelo, sangrando internamente por una puñalada, el estudiante de 18 años fue esposado por la policía, que puso en duda su versión de haber sido apuñalado. El asesino del Sr. Nowak, Vickrum Digwa, había mentido a los agentes, afirmando que el adolescente lo había insultado con comentarios racistas y le había causado lesiones. El Sr. Digwa, un británico sij de origen indio, afirmó que el Sr. Nowak le había quitado el turbante que usa como símbolo de su fe y lo había llamado “Paki”, un insulto racista contra las personas del sur de Asia.

De hecho, según el juez que condenó al Sr. Digwa a al menos 21 años de prisión, lo que ocurrió fue que la víctima, “quizás con descaro”, comentó sobre la gran daga que llevaba el asesino (otro símbolo religioso, aunque la mayoría de los sijs practicantes llevan un cuchillo mucho más pequeño y oculto bajo la ropa) y, en respuesta, el Sr. Digwa le arrebató el teléfono al Sr. Nowak, lo que provocó un forcejeo que terminó con él desenvainando la hoja de 21 cm y apuñalando al estudiante varias veces.

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El crimen tuvo lugar en Southampton, en la costa sur, en diciembre del año pasado. Pero no fue hasta esta semana, tras la sentencia del Sr. Digwa y la difusión de un vídeo escalofriante que muestra a los agentes esposando al Sr. Nowak mientras yacía indefenso en el suelo, que los hechos se volvieron políticamente explosivos. El primer ministro, Sir Keir Starmer, dijo sentirse “indignado” al ver el vídeo. Shabana Mahmood, la ministra del Interior, lo calificó de “perturbador”, pero insistió en que la Oficina Independiente de Conducta Policial, el organismo de control de las fuerzas policiales, debería completar su investigación sobre la conducta de los agentes implicados. El fiscal general está considerando si revisar la pena mínima de prisión por considerarla “indebidamente indulgente”.

Nigel Farage y sus colegas de Reform UK, de la derecha populista, han sido menos moderados. El 2 de junio, Farage emitió un discurso de emergencia en el que instó al público a responder con “rabia pura y fría” y declaró: “Las vidas de los blancos también importan”. Robert Jenrick, su portavoz económico, afirmó: “Existe un problema de racismo anti-blanco en este país”. Cuando Kemi Badenoch, la líder conservadora que se jacta de su postura anti-woke, acusó a Farage de intentar sembrar la división presentándose como defensor de los blancos, el agresivo portavoz de asuntos internos de Reform, Zia Yusuf, replicó, vergonzosamente: “A Kemi y al Partido Conservador no les importan los blancos”.

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Este tipo de retórica es nueva en la política británica, y peligrosa. Los principales partidos han coincidido en gran medida en un mensaje de unidad racial y han evitado alentar a la mayoría blanca a alimentar resentimientos. Si bien el Sr. Farage ha tendido a obtener, a lo largo de su carrera, un apoyo desproporcionado de los votantes blancos —en 2015, su Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) obtuvo el respaldo del 14 % de quienes se identifican como blancos y solo el 2 % de los votantes de minorías étnicas—, ha promovido una visión de una política “ciega al color”. Se enorgullece de haber acelerado el declive del abiertamente racista Partido Nacional Británico, que fue efectivamente desplazado por el UKIP tras disfrutar de un auge de popularidad a finales de la década de 2000.

Esta estrategia ha sido un éxito. Ahora, el 12% de los votantes no blancos apoyan la Reforma, y ​​varios de los colegas más conocidos del Sr. Farage, como el Sr. Yusuf y Suella Braverman, exministra del Interior conservadora, pertenecen a minorías.

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¿Por qué, entonces, ha adoptado una nueva y más desagradable forma de pensar, que explícitamente presenta a las personas blancas como un grupo que ahora necesita ayuda? Reform señala algunos ejemplos realmente preocupantes en los que los delitos cometidos por minorías étnicas fueron minimizados por temores infundados sobre el estigma o los estereotipos; en particular, el escándalo de las “bandas de explotación sexual” en el que grupos de hombres de origen paquistaní abusaron sexualmente de niñas (en su mayoría blancas).

También es posible que la formación destinada a superar el historial de maltrato policial a personas no blancas haya vuelto a algunos agentes demasiado crédulos ante acusaciones de racismo, como las formuladas cínicamente por el Sr. Digwa. Sir Keir ha prometido investigar “cómo influyeron las acusaciones de racismo en la toma de decisiones en este caso”. El dictamen oficial publicado el año pasado, que parece sugerir que los agentes deberían tratar de forma diferente a las minorías étnicas, está siendo reconsiderado.

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Pero la idea de una supuesta “policía de dos niveles” generalizada que discrimine sistemáticamente a los blancos en Gran Bretaña es un disparate. Tanto las personas blancas como las negras tienen la misma probabilidad de ser víctimas de delitos. Y las personas negras tienen más del doble de probabilidades de ser arrestadas que las blancas.

La política de la ira

El giro radical del Sr. Farage parece estar motivado por una amenaza, un resentimiento y una oportunidad. La amenaza proviene de fuerzas aún más radicales a la derecha de Reform: Rupert Lowe, líder de Restore Britain, afirmó que el asesino debería ser ejecutado y su familia deportada. Restore cuenta con el respaldo de Elon Musk y una encuesta reciente mostró que el partido obtendría un 7% en las próximas elecciones parciales de Makerfield, un margen potencialmente suficiente para impedir que Reform gane el escaño y entregárselo a Andy Burnham, del Partido Laborista. Tommy Robinson, un agitador de extrema derecha al que el Sr. Farage ha repudiado anteriormente, encabezó una protesta en las calles de Southampton la noche del 2 de junio, que derivó en actos de violencia contra la policía por parte de un pequeño grupo de asistentes.

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El resentimiento, admitido en privado por aliados del Sr. Farage, es contra el movimiento Black Lives Matter (BLM), que comenzó en Estados Unidos y tuvo un impacto mundial, incluso en Gran Bretaña, tras la muerte de George Floyd a manos de un policía en 2020. (En su video del 2 de junio, el Sr. Farage se refiere a la respuesta a la muerte del “criminal habitual George Floyd”). Muchos en la derecha han resentido durante mucho tiempo el apoyo que los políticos tradicionales dieron a la campaña, argumentando que ayudó a importar la política de identidad estadounidense a Gran Bretaña; ahora sienten que le están dando a la izquierda una cucharada de su propia medicina.

Y la oportunidad surge del electorado fragmentado de Gran Bretaña. Con una población de minorías étnicas del 17% y en aumento, alienar a las personas no blancas sin duda dificultará la construcción del amplio bloque electoral que antes era necesario para llegar al poder. Pero con los votantes ahora divididos entre cinco partidos diferentes —más en Escocia y Gales—, incluso el actual 26% de los votos de Reform podría ser suficiente para la victoria. Apuntar a los enfadados y enfurecerlos aún más podría ser una fórmula ganadora. No importa la digna respuesta de Mark Nowak al asesinato de su hijo: “No queremos que su muerte se utilice para crear más división, odio o tensión”.

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