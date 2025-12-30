Un deshielo frágil en la cima del mundo

Crédito: The Economist/Shashank Joshi

Antes, viajar desde Leh —la capital conjunta de Ladakh, un territorio en el extremo norte de la India— hasta Tangtse, una aldea a menos de 50 km de la disputada frontera con China, habría llevado una semana. Incluso hace cinco años, el viaje habría llevado un día. Pero cuando su corresponsal hizo la misma travesía en noviembre —cruzando el paso de Chang La a una altitud de unos 5400 metros, la misma que el campamento base del Everest—, el viaje fue más rápido en comparación. Carreteras recién asfaltadas lo llevaron a la frontera en unas cuatro horas.

La mayor velocidad en las montañas es consecuencia del sangriento enfrentamiento entre India y China ocurrido en 2020 en el valle de Galwan, en lo alto de Ladakh. Ese incidente, el peor enfrentamiento de este tipo en más de 50 años, destrozó las relaciones entre los dos países más poblados del mundo. Ambas partes enviaron tropas a la región y comenzaron a construir infraestructura. The Economist tuvo recientemente acceso, en un caso excepcional, a instalaciones militares indias en el este de Ladakh para observar cómo han cambiado las cosas en los cinco años transcurridos desde entonces. Acordamos no revelar los nombres de las bases ni del personal militar.

El enfrentamiento de Galwan llevó las relaciones chino-indias a su punto más bajo desde la guerra de 1962, señala Vijay Gokhale, ex embajador indio en China. Los vuelos directos se suspendieron durante cinco años; el turismo se paralizó; India comenzó a rechazar la inversión china. Sin embargo, se está produciendo una distensión parcial. “Nos enfrentamos a tremendos ciberataques a diario”, afirma un funcionario en Delhi. “Pero también tenemos una enorme dependencia económica”. En agosto, Narendra Modi, primer ministro indio, visitó China por primera vez desde 2018. Los vuelos directos se reanudaron en octubre. China ha reanudado la exportación de tierras raras e imanes.

Donald Trump ha influido en esto, al hacer que India tenga menos seguridad de poder mantener lazos estrechos con Estados Unidos. Ha impuesto aranceles exorbitantes a India, la ha condenado por importar petróleo ruso y ha apoyado al jefe del ejército pakistaní. Pero el acercamiento entre India y China podría no haberse producido de no ser por el deshielo en Ladakh. Por lo tanto, cualquier perturbación de la frágil paz en las montañas podría volver a desestabilizar las relaciones.

India y China llevan mucho tiempo en desacuerdo sobre la ubicación de su frontera. Cada parte reclama vastas áreas bajo el control de la otra. En lugar de una frontera, tienen una Línea de Control Real (LAC). Pero incluso eso es impreciso. En una docena de zonas, ambas partes difieren sobre la ubicación de la LAC, una discrepancia que condujo a la mortal pelea de 2020.

Después de Galwan, cada lado retiró sus fuerzas ligeramente de la LAC, suspendió algunas patrullas y creó zonas de amortiguación en las que ninguna de las partes podía entrar. Luego, a finales de 2024, se produjo un avance diplomático que redujo aún más la fricción: las dos partes acordaron que cada una permitiría a la otra reanudar las patrullas a pie semanales en dos puntos de las tierras fronterizas (en Depsang, una llanura a gran altitud, y Demchok, un valle). Las patrullas están coordinadas para que las tropas de los dos lados no pasen a menos de 300 metros una de la otra, dice un oficial; los soldados intercambian un “saludo amistoso”. Durante una guerra de cuatro días entre India y Pakistán en mayo, India se sintió lo suficientemente segura como para desviar dos brigadas de la LAC a la frontera con Pakistán, según un funcionario occidental.

Los críticos, incluyendo algunos funcionarios locales y generales indios retirados, argumentan que las zonas de amortiguación favorecen a China al negarle el acceso a rutas de patrullaje habituales e impedir que los agricultores pastoreen ganado en tierras fértiles. Los oficiales militares indios en Ladakh lo niegan. Afirman que la creación de una zona de nadie ha afectado igualmente a China. También afirman que las tropas chinas han cumplido escrupulosamente el acuerdo del año pasado. Mientras que los funcionarios chinos a menudo ignoran sus líneas directas con Estados Unidos, siempre contestan el teléfono a los oficiales indios. Las sesiones parlamentarias se extienden varias horas. El ambiente “no es cordial”, dice un oficial, “pero tampoco hostil”.

Sin embargo, al recorrer la región, es evidente que algunas repercusiones del enfrentamiento en Galwan perdurarán durante años. En 2020, India contaba con una sola división en Ladakh. Hoy cuenta con más del doble, además de una brigada blindada. Su corresponsal vio una base aérea repleta de sistemas de defensa aérea desplegados permanentemente que, antes de Galwan, se emplazaban allí solo esporádicamente. A mediados de noviembre, India inauguró una nueva base aérea en Nyoma, a solo 25 km de la LAC.

Operar a estas altitudes es difícil. Leh está a 3.500 metros y Tangtse a aún más altura. Los motores, las baterías y demás maquinaria tienen una vida útil más corta que en otros lugares. Se transportan carros de calefacción bajo los aviones de guerra para calentarlos. Los soldados necesitan dos semanas para aclimatarse por completo, lo que significa que las fuerzas que acuden a la zona en caso de crisis deben descansar al llegar o correr el riesgo de enfermarse, lo que podría reducir su fuerza en un 30%.

El año pasado, China redujo a la mitad el número de sus propias fuerzas en el este de Ladakh. Ambas partes ahora cuentan con cantidades similares de tanques y fuerzas blindadas en la región. El desafío para India radica en que el lado chino de la LAC —Aksai Chin, un territorio que India reclama como propio— es una meseta. Esto le permite trasladar fuerzas desde las zonas de retaguardia a la LAC en tan solo dos noches, mucho más rápido que India. Este problema se mitigaría si India pudiera detectar una concentración de tropas con antelación. Sin embargo, las autoridades indias reconocen que la cobertura satelital en tiempo real sigue siendo irregular. “No podemos observar de forma consistente el interior de China”, afirma un oficial.

El conflicto fronterizo se ha convertido cada vez más en una carrera por construir nueva infraestructura. Las autoridades indias afirman que China ha obligado a la población civil a trasladarse más cerca de la frontera, a aldeas cercanas al lago Pangong (dividido entre ambos lados). Esto se debe a que la presencia de viviendas y otros servicios en estas zonas facilita el mantenimiento de tropas en posiciones de avanzada. Un nuevo puente sobre el lago, inaugurado en julio de 2024, permitirá a China movilizar fuerzas con mucha mayor rapidez. En total, el número de estructuras chinas a lo largo de la Línea de Atención de la Frontera (LAC) se ha decuplicado desde Galwan.

India busca mantenerse al día. “Si él construye una choza”, dice un oficial superior, “nosotros construimos una choza”. India ha construido depósitos de municiones y túneles subterráneos. Una nueva carretera sobre el paso de Saser La, a 5.300 metros de altura, proporcionará rutas hacia la LAC menos vulnerables a la interdicción china. Pero el ritmo de desarrollo de infraestructura de China, impulsado por mayores presupuestos, es al menos cuatro veces superior al de India, afirma un oficial.

Esto no significa que China pudiera llegar fácilmente. La topografía y la altitud de Ladakh complican cualquier evaluación simple del equilibrio militar. Debido a la menor densidad del aire, los aviones chinos que despegan desde las alturas de Aksai Chin pueden transportar menos que los aviones de guerra indios que despegan desde las llanuras al sur de Ladakh. China cuenta con un arsenal de misiles mucho mayor, pero los ataques de precisión en las montañas son complicados. "El terreno", dice un oficial, compartiendo un brandy al final de la tarde mientras la temperatura desciende a diez grados bajo cero, “es el gran nivelador”.

La evidencia sobre el terreno sugiere que China e India han reducido el riesgo de otro gran enfrentamiento en la región. Esto es una buena noticia para cualquiera que apueste a que sus frías relaciones seguirán descongelándose. Sin embargo, las causas profundas de las tensiones entre ambos países persisten. El rápido crecimiento de China ha ensombrecido la vecindad de India. La creciente armada china es una presencia habitual en el océano Índico. Y las enormes diferencias en la frontera, que se extiende al este desde Ladakh hasta Myanmar, siguen prácticamente sin resolverse. “Lo que puedo decir”, observa el Sr. Gokhale, “es que la situación de coexistencia armada se mantendrá durante mucho tiempo”.

