Los lugartenientes de Bashar al-Assad comienzan a ser juzgados en Siria

Atef Najib, ex jefe de la Rama de Seguridad Política de la zona de Daraa durante el régimen de Bashar Assad, se sienta en la celda de acusados durante una vista judicial en el Palacio de Justicia en Damasco, Siria, el domingo 26 de abril de 2026. (AP Foto/Ghaith Alsayed)

Hace quince años, Atef Najib, entonces jefe de seguridad de Deraa, ciudad del sur de Siria, personificaba la crueldad del régimen de Bashar al-Assad, el dictador derrocado en 2024. Cuando los padres de los niños arrestados durante las protestas en la ciudad en 2011 acudieron a Najib para implorar clemencia, él les dijo que se olvidaran de sus hijos, que volvieran a casa y tuvieran otros. La brutalidad en Deraa se transformó en casi catorce años de represión y derramamiento de sangre en todo el país.

Ahora, el señor Najib se encuentra en una celda en un tribunal de Damasco, la capital, vistiendo un uniforme de prisión blanco y negro. Está siendo juzgado por asesinato, tortura y orquestación de masacres. “Hemos estado esperando este momento desde el comienzo de la revolución”, dice Maram Abazeid, quien en 2011 era una adolescente en Deraa obligada a presenciar el arresto de sus amigos. Ahora es una de las abogadas que representa a las víctimas del señor Najib en el primer juicio en Siria contra funcionarios de la era Assad. Mientras su nombre era leído junto con el de sus víctimas durante una audiencia preliminar el 26 de abril, ella lo observó fijamente. “Sabía perfectamente a quién se enfrentaba”, dice. “Sabía a qué niños había arrestado”.

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El 10 de mayo, el Sr. Najib negó todos los cargos en su contra y culpó de la represión en Deraa a otros organismos de seguridad sirios. Primo hermano del Sr. Assad, fue capturado en una redada en enero de 2025. Es la figura más prominente del antiguo régimen bajo custodia del gobierno de Ahmed al-Sharaa, el líder rebelde que derrocó al Sr. Assad y que ahora es presidente de Siria.

El caso del Sr. Najib ilustra las dificultades que el nuevo gobierno y los abogados afines han tenido para exigir responsabilidades a personas como él. El año pasado, el Sr. Sharaa anunció, con gran expectación, una comisión de justicia transicional. Sin embargo, muchos sirios consideran que su desempeño hasta el momento ha sido deficiente. Algunos esperaban que se aplicara justicia a todas las partes, incluidos los rebeldes que perpetraron atrocidades.

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Eso habría implicado exigir responsabilidades a algunos de los camaradas del Sr. Sharaa. El enfoque del gobierno ha sido más selectivo. Además de no examinar con detenimiento sus propias filas, en ocasiones ha considerado conveniente reclutar a algunos de los implicados en los crímenes del Sr. Assad.

A medida que la comisión ha fracasado, la presión sobre el gobierno para que rinda cuentas ha aumentado. La violencia sectaria y las represalias letales se han extendido por las zonas rurales a las afueras de Damasco, donde residen los seguidores del Sr. Assad. “La gente siente que el gobierno no tiene interés en la justicia transicional, así que toman la justicia por su mano”, afirma un abogado.

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El juicio contra el Sr. Najib es un intento del gobierno por frenar estas tendencias mediante la aplicación rápida de la justicia. Fue iniciado por el Ministerio de Justicia, utilizando el sistema legal preexistente en Damasco, en lugar de una nueva ley de justicia transicional que estaba preparando la comisión.

Sin embargo, no está claro qué tipo de justicia traerá el juicio, si es que trae alguna. Cinco décadas del régimen de los Assad arruinaron el sistema judicial de Siria. Su legislación no contempla los crímenes de lesa humanidad ni la atribución de responsabilidad de mando o indirecta por dichos crímenes. Los jueces afirman que podrán recurrir a los tratados que Siria ha firmado, en particular los Convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura. Pero condenar a personas como el Sr. Najib no será tarea fácil.

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Algunos abogados están preocupados porque el juicio ha comenzado antes de que se haya debatido y acordado públicamente el marco legal que lo sustenta. Esta prisa indebida corre el riesgo de socavar la legitimidad del juicio, afirma Nousha Kabawat, especialista en justicia transicional que asistió a la primera audiencia. Debido a la prisa por concluir el proceso, «tendemos a descuidar la garantía de que las investigaciones, los enjuiciamientos y, en última instancia, estos juicios, sean coherentes con el debido proceso y cumplan con los estándares de un juicio justo».

Dada la historia reciente de Siria, lograr justicia siempre iba a ser complicado. Para la Sra. Abazeid, es importante que los juicios se celebren, independientemente de las imperfecciones legales. “Estos juicios representan un momento histórico, no solo desde el punto de vista legal, sino también humano”, afirma. “Reconocen el sufrimiento de las víctimas y envían un mensaje claro: la sangre siria no es barata”.

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