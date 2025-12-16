¿Por qué se ha quedado en silencio la frontera entre las Coreas? (REUTERS)

Kim Chang-hwan solía necesitar tapones para los oídos cuando se acostaba en su casa de Daedong-ri, un pueblo surcoreano cercano a la frontera con Corea del Norte. Hace dieciocho meses, las autoridades surcoreanas comenzaron a difundir K-pop y noticias a Corea del Norte a través de una red de altavoces instalados a lo largo de la frontera. Corea del Norte respondió de la misma manera, emitiendo gritos de animales y silbidos espeluznantes desde sus propios altavoces. Luego, a principios de este año, la frontera quedó repentinamente en silencio. El Sr. Kim se regocijó.

La calma refleja el nuevo enfoque que Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, ha adoptado hacia su amenazante vecino. Las tensiones entre el Norte y el Sur aumentaron durante el mandato de su predecesor, Yoon Suk Yeol, un conservador que ocupó el cargo entre 2022 y 2024. Los sucesos en la frontera reflejaron el deterioro de las relaciones. Activistas surcoreanos lanzaron panfletos criticando al régimen norcoreano al otro lado de la frontera; Corea del Norte envió globos llenos de basura y excrementos. El año pasado, Yoon subió la apuesta; volvió a encender los altavoces, que antes eran habituales en la frontera, pero que, de hecho, no se habían utilizado desde 2018.

El Sr. Lee, un izquierdista que asumió la presidencia en junio, intenta ser más conciliador. Silenciar los altavoces fue una de sus primeras medidas como presidente. El reparto de panfletos también ha cesado prácticamente. A los pocos días de esta decisión, Corea del Norte apagó sus propios altavoces, quizá porque ya no era necesario ahogar el estruendo del Sur.

No mucha gente extrañará la cacofonía en las zonas fronterizas. Sin embargo, esta es solo una de las maneras en que el Sr. Lee ha buscado frenar las actividades que irritan al norte, y algunas de sus otras reformas están generando aún más inquietud. Durante años, la agencia de espionaje de Corea del Sur ha transmitido radio a Corea del Norte con la esperanza de brindar a los ciudadanos comunes acceso a noticias sin censura. Este año, sus estaciones quedaron en silencio por primera vez desde 2010. Este apagón se produjo poco después de que Donald Trump desmantelara los servicios de noticias financiados por el estado estadounidense, que también transmitían a Corea del Norte.

Como resultado, el número de horas de programación que ingresan al país desde el exterior ha disminuido aproximadamente un 80% desde mayo, según el Centro Stimson, un centro de estudios estadounidense.

Las emisoras restantes, un puñado de organizaciones dirigidas por activistas, han transmitido en onda corta desde países como Taiwán, Filipinas y Uzbekistán. Transmitir desde Corea del Sur dificultaría que los censores del Norte interfirieran sus señales, pero el gobierno surcoreano no lo permitirá, lamenta una persona involucrada. Por ello, los activistas se preguntan ahora si hay nuevas maneras de llegar a los norcoreanos. Un desertor norcoreano residente en Seúl lanzó recientemente una emisora ​​de radio por internet dirigida a norcoreanos que residen fuera de la península coreana, como estudiantes o trabajadores extranjeros, con la esperanza de que los oyentes transmitan la información que recojan a sus amigos y familiares en su país.

Todo esto representa una concesión bastante grande a los líderes de Corea del Norte, quienes consideran la información sin censura una gran amenaza para su gobierno. El régimen ha estado intensificando los castigos por distribuir y consumir contenido extranjero. Estos ahora incluyen largas penas de prisión y (a veces) la ejecución. El solo hecho de poseer una radio de fabricación extranjera es ilegal, a menos que el dispositivo haya sido registrado con la policía y arreglado para que solo pueda captar señales estatales. Sin embargo, los norcoreanos consideran que las transmisiones de radio son una forma más segura de obtener información externa que las memorias USB de contrabando, que pueden ser interceptadas en tránsito. Las radios son más fáciles de ocultar a las autoridades que los televisores y pueden funcionar con baterías, lo cual es útil en un país con escasez de energía.

El Sr. Lee ha defendido su decisión de suspender las transmisiones, calificando la radio de anticuada y derrochadora. “Todo se puede buscar en internet”, declaró el mes pasado. Pero el presidente, sin duda, sabe que los norcoreanos no pueden acceder libremente a internet. En cambio, el Sr. Lee parece esperar que este gesto, entre otros, ayude a convencer a Kim Jong-un, el dictador norcoreano, de volver a la mesa de negociaciones. “Busca pequeños detalles que puedan evitar que la situación empeore”, afirma Jun Bong-geun, profesor emérito de la Academia Diplomática Nacional de Corea.

¿Funcionará? Tras haberse ganado en mayor o menor medida el respaldo de China y Rusia, el régimen norcoreano no parece desesperado por reunirse con el Sur. De hecho, su líder, Kim Jong-un, parece creer que pronto podrá obtener grandes concesiones de Estados Unidos, tal vez incluso el reconocimiento de su arsenal nuclear. Existe una creciente expectativa de que Trump y Kim se reúnan en persona, por segunda vez, el próximo año. Mucho dependerá de que el presidente estadounidense aborde ese diálogo con cautela y previsión. Menos mal que los surcoreanos que viven más cerca de la frontera tienen la oportunidad de recuperar el sueño.

